Rhein-Main Baskets: Verkehrte Welt beim Wiedersehen in Wasserburg

Von: Jörn Polzin

Gut in Form: U18-Nationalspielerin Mailien Rolf (rechts) überragte gegen München mit 20 Punkten. © postl

In der 2. Liga treffen die Rhein-Main Baskets am Samstag auf den einstigen Serienmeister Wasserburg. Spielmacherin Mailien Rolf will die Siegesserie ausbauen.

Langen – Zehn Spielzeiten ist es her, dass sich die Rhein-Main Baskets und der TSV Wasserburg letztmals auf großer Bühne begegneten. Finale um die Deutsche Meisterschaft, ausverkaufte Langener Sehring-Halle, Live-Übertragung im Fernsehen. Und das entscheidende Spiel ging mit 90:91 nach Verlängerung verloren. Die Vizemeisterschaft war Lohn für die Baskets, die sich zwischen Stolz und Tränen bewegten.

Rhein-Main Baskets treffen auf Bundesliga-Absteiger Wasserburg

Wenn beide Klubs an diesem Samstag (16 Uhr) wieder in Wasserburg aufeinandertreffen, hat es was von verkehrter Welt. 2. Liga, untere Tabellenregion. Während die Baskets bereits 2015 ihr Erstliga-Team zurückzogen und seitdem fester Bestandteil des Unterhauses sind, musste der einstige Serienmeister aus Wasserburg im vergangenen Sommer den Schritt gehen. Bröckelnde Strukturen, fehlende Sponsoren und damit verbundene finanzielle Probleme machten einen Neustart des elffachen Champions eine Etage tiefer unumgänglich.

Sportlich ist der Prozess im Gange, verläuft aber noch sehr schleppend. Zuletzt gab es einen Sieg in Stuttgart und eine knappe Niederlage in Speyer. Mit vier Punkten belegen die Wasserburgerinnen Platz zehn, direkt hinter den Baskets, die zwei Zähler mehr auf dem Konto haben. „Auch unser Start war holprig“, räumt die zuletzt überragende Spielmacherin Mailien Rolf ein. „Aber wir finden immer besser zusammen und wollen unbedingt die Siegesserie ausbauen.“

Baskets-Trainer: „Wollen uns im Mittelfeld festsetzen“

Nicht nur Rolf zeigte, dass sie ein wichtiger Faktor sein kann. Auch Louisa Groth und Monika Crjnac unterstrichen ihr Potenzial. Auf sechs Niederlagen folgten drei Siege. „Wir sind die letzten Spiele gut in Fahrt gekommen und wollen uns mit dem vierten Sieg erstmal im Mittelfeld festsetzen“, sagt Baskets-Trainer Saymon Engler. Bis auf die Langzeitverletzten Alica Köhler und Paula Süssmann, die mit ihrer Körperlänge besonders fehlen, kann er auf den kompletten Kader zurückgreifen. Der wird gerade gegen die großgewachsenen Wasserburgerinnen kräftig dagegenhalten müssen. „Da kommt einiges auf uns zu, insbesondere im Kampf um die Rebounds. Außerdem hat Wasserburg in Levke Broderson und Sophie Perner zwei erfahrene Guards, die ihre Stärken genau kennen und die Mitspielerinnen in Szene setzen“, warnt Engler vor dem prominenten Gegner.

Beim jüngsten Heimerfolg gegen München gelang es, zahlreiche Ballverluste des Gegners zu forcieren und den großgewachsenen Spielerinnen früh Fouls anzuhängen. Engler: „Daran wollen wir anknüpfen und unsere Vorteile daraus ziehen.“ (Jörn Polzin)