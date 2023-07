Verletzter Rainger sieht erneutes Aus gegen die Briten

Von: Christian Düncher

Für Sam Rainger (Mitte) war die EM früh zu Ende. F: kessler © Jürgen Kessler

Großbritannien entwickelt sich für die Siebener-Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes zum Angstgegner. Wie bei den zwei Turnieren zuvor scheiterte man auch bei den Hamburgs Sevens am Team von der Insel. Sam Rainger vom Rugby-Klub Heusenstamm war da längst verletzungsbedingt zum Zuschauen gezwungen.

Hamburg – Die erste Siebener-Rugby-EM in Deutschland seit 14 Jahren wird Sam Rainger (RK Heusenstamm) nicht in guter Erinnerung behalten. Der 32-Jährige hatte sich bei der 26:28-Auftaktpleite gegen Spanien früh verletzt (wir berichteten) und musste dann mit ansehen, wie sein Team zum dritten Mal in Folge vorzeitig bei einem Turnier an Großbritannien scheiterte. Dabei hatte es für die deutsche Auswahl bei den Hamburg Sevens trotz des missglückten Starts zwischenzeitlich richtig gut ausgesehen.

Nach der Auftaktniederlage setzte sich der Gastgeber überraschend klar gegen Irland durch (24:0), das wiederum Spanien besiegte. Weil sich Deutschland im letzten Vorrundenspiel deutlich mit 34:0 gegen Tschechien durchsetzte, reichte es sogar zum Gruppensieg. Im Viertelfinale führte die DRV-Auswahl gegen Großbritannien bereits mit 19:0, verhielt sich dann aber naiv. Anstatt den Ball ins Aus zu kicken und so die erste Hälfte zu beenden, wollte man die Führung ausbauen. Das ging nach hinten los. Ballverlust, Zeitstrafe – 19:7 zur Pause. In Hälfte zwei gelang den Briten mit der letzten Aktion die Wende. Nach Siegen gegen Italien (31:5) und Portugal (26:12) stand am Ende Platz fünf. Damit wurde zumindest das Minimalziel erreicht: Deutschland hat sich erneut für die Challenger Series qualifiziert, bei der im kommenden Jahr der Aufsteiger in die World Series ermittelt wird.

Rainger (Verletzung der Kniebeugersehne) wird zwei, drei Monate ausfallen, nahm es aber gelassen: „Die Saison ist ohnehin zu Ende.“

