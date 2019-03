Mit Verstärkungen ins neue Abenteuer

Als souveräner Meister steigen die Volleyballerinnen des TSV Hanau in die Regionalliga auf. Anders als vor zwei Jahren gibt es weniger Unbekannte. Für Trainer Reiner Elmrich steht aber eines fest: „Wir müssen uns verstärken. “. VON DIETER HÖHN

Hanau – Das Abenteuer Regionalliga wartet zum zweiten Mal auf die Volleyballerinnen des TSV Hanau. Die Mannschaft des Trainer-Urgesteins Reiner Elmrich (der 59-Jährige ist seit 1980 beim TSV im Amt) sicherte sich am vergangenen Wochenende recht souverän die Meisterschaft in der Oberliga. In heimischer Halle gaben die Hanauerinnen lediglich drei Sätze ab – und das soll auch am Samstag beim finalen Spieltag so bleiben. Auch wenn als Gegner der Tabellenzweite USC Gießen hoch motiviert anreist. Auswärts verlor der TSV dreimal, aber jeweils nur knapp mit 2:3 Sätzen, sodass immer mindestens ein Punkt mitgenommen wurde.

„Immerhin wissen wir jetzt, was auf uns zukommt“, blickt Elmrich bereits auf die anstehende Herausforderung. Vor zwei Jahren erstmals in die Regionalliga aufgestiegen, hielt seine Mannschaft lange gut mit, um am Ende doch trotz 18 Punkten („Die reichen normal dicke für den Klassenerhalt“) noch abzusteigen. Nun sind die Gegner bekannt, und man kann sich taktisch besser auf sie einstellen.

Eines ist Elmrich aber klar: „Wir müssen uns verstärken!“ Nach dem Abstieg verließen damals drei Stammspielerinnen den Verein, die Mittelblockerinnen Steffi Freund und Angela Martin sowie Außenangreiferin Linda Bergmann. Mit Ruth Grutzeck und Susi Kresse war die Mitte in der Oberliga sehr gut, aber knapp besetzt. „Wenn sich eine verletzt hätte, wären wir nicht ganz oben gelandet“, weiß der Diplom-Sportwissenschaftler. „Und eine durchschlagskräftige Außenangreiferin täte uns ebenfalls gut. Aber die Konkurrenz im Rhein-Main-Gebiet ist auf diesem Level groß, und solche Spielerinnen sucht jeder Verein.“

Mannschaftsführerin und Zuspielerin Jana Helm, seit 1990 im Verein, sieht dies ähnlich: „Mit unserem guten Kader ist uns die Oberliga-Meisterschaft relativ leicht gefallen. Aber eine Liga höher steigt auch das Niveau. Da kommen wir mit nur neun Spielerinnen plus zwei Liberas nicht durch. Zumal die Liberas ständig wechselten und keine echte Stabilität aufkommen konnte.“ In Bad Vilbel saßen etwa nur eine Zuspielerin und eine Angreiferin auf der Bank.

Die Weichen sollen bei einer Mannschaftssitzung in der kommenden Woche gestellt werden. Denn Zuspielerin Maike Dehm muss nach Beendigung ihres Studiums abwarten, wo sie eine Arbeitsstelle findet. Bei Ruth Grutzeck ist nach ihrem Abitur noch unklar, ob sie erst einmal die Welt erkundet oder wo sie einen Studienplatz bekommt.

Immerhin sind bereits zwei Spielerinnen mit Regionalliga-Erfahrung im Training. Lisa Stock kommt aus Erlangen, sie wäre als Außen- oder Diagonalspielerin einsetzbar. Ebenso wie die zweite Spielerin von der TG Bad Soden.

Neben der sportlichen wird sich auch die finanzielle Situation beim TSV in der Regionalliga ändern. „In der ersten Saison benötigten wir 8000 Euro. Nun hoffe ich, dass wir mit gut 5000 Euro auskommen. Wir brauchen diesmal keine Neuanschaffungen wie den Schiedsrichterstuhl. So bleiben nur die Meldegelder, die Schiedsrichterkosten sowie die Strafe, weil wir keine Jugendmannschaft haben. Fahrtkosten fallen keine an, weil die Spielerinnen selbst fahren und sich dabei abwechseln.

Ob Roger Tschenett seinen Job als Co-Trainer weiterhin ausfüllen wird, ist ebenfalls unklar. Als Damen-Trainer des SKV Mörfelden steht er vor dem Aufstieg in die Oberliga. „Roger hat das Aufwärmen geleitet und sich mit den Mädels eingespielt. Ich bin für die taktischen und spielerischen Elemente zuständig. Das hat gut gepasst“, hofft Elmrich weiterhin auf diese Unterstützung.