TSG Offenbach-Bürgel setzt weiter auf Trainer Sokicic

Marko Sokicic hat bei Bürgel vorzeitig verlängert. © P

Die Oberliga-Handballer der TSG Offenbach-Bürgel müssen beim Tabellenvierten TuS Dotzheim antreten – allerdings mit einem guten Gefühl, denn die Trainerfrage ist für die nächsten zwei Spielzeiten geklärt. Die HSG Hanau II ist in Mittelhessen gefordert.

TuS Dotzheim - TSG Offenbach-Bürgel (Sa., 19 Uhr). Die Mannschaft von TSG-Coach Marko Sokicic möchte an den überzeugenden Auftritt gegen Bieberau-Modau anknüpfen und vor allem in der Abwehr den Grundstein zum erneuten Erfolg legen. An Selbstvertrauen hat man in den vergangenen zwei siegreichen Spielen jedenfalls enorm zugelegt. Einfach wird die anstehende Aufgabe aber nicht. „Dotzheim verfügt über eine erfahrene, gute Mannschaft, bei der es zu Saisonbeginn einen Trainerwechsel gegeben hat“, sagt Marko Sokicic. Dass der Gegner zu Hause nicht unschlagbar ist, bewies zuletzt die HSG Hanau II, die beide Punkte aus der Sporthalle Schelmengraben entführen konnte. „Es ist alles offen“, glaubt auch Sokicic an eine reelle Chance. Wenn seine Spieler genau mit der Einstellung und dem Einsatz zur Sache gehen wie am vergangenen Wochenende und dazu ein wiederum hohes Tempo fahren, besteht eine gute Chance, das Parkett als Sieger zu verlassen.

Hinter den Kulissen haben die Verantwortlichen der TSG Nägel mit Köpfen gemacht und sich mit Coach Marko Sokicic auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2025 geeinigt. „Wir sind mit der Arbeit von Marko sehr zufrieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Er hat sich super in die TSG-Familie eingefunden und übernimmt neben der ersten Männermannschaft auch wichtige Aufgaben in der Jugendbetreuung, was uns derzeit sehr hilft“, ist Hans Kaiser als Mannschaftsverantwortlicher der „Berler Bulls“ voll des Lobes für den Übungsleiter. Mit der Weiterverpflichtung von Marko Sokicic soll die Zukunft der Bulls gesichert und vorangetrieben werden.

HSG Kleenheim-Langgöns - HSG Hanau II (Sa., 19.30 Uhr). Das Team von Jan Kukla will nach dem ersten gewonnenen Heimspiel nun bei der HSG Kleenheim-Langgöns für die nächste Premiere sorgen – denn gegen die Mittelhessen konnte Hanau in einem Pflichtspiel bisher noch nicht gewinnen. Angesichts des durchwachsenen Saisonstarts beim Tabellen-14. stehen die Chancen auf den ersten Punktgewinn diesmal allerdings gut, auch wenn die Grimmstädter zwei alten Bekannten gegenüberstehen.

In Yannik Woiwod, der zuletzt für den Drittligisten TV Gelnhausen im Einsatz war, und Torwart Henrik Naß stehen nämlich gleich zwei frühere Hanauer Spieler im Kader der Mittelhessen. Diese waren in den vergangenen Spielzeiten stets eines der Spitzenteams der Oberliga, kamen in dieser Saison aber bislang noch nicht so recht in Tritt: Aus den absolvierten acht Spielen holte Kleenheim nur zwei Punkte und ist damit Vorletzter der Tabelle. „Sie hatten einen personellen Umbruch“, nennt Kukla einen der Gründe.

Der Gegner sei aber defensiv in der Lage, anderen Mannschaften Paroli zu bieten: „Sie wechseln gerne zwischen einer 6:0-Abwehr und einer 3:2:1-Deckung, was sehr unangenehm ist“, so der Trainer der Hanauer. Fabian Hoepfner und Simon Patt seien die entscheidenden Spieler der Mittelhessen, die aus dem Spiel genommen werden müssen. Bei den Hanauern fallen Kreisläufer Nils Schröder und Torwart Max Gronostay aus. kat/mei/rob