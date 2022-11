Videoanalyse hilft SC Steinberg beim Frustabbau

Von: Jörn Polzin

Teilen

Der TV Langen II um Felix Lewe (beim Korbleger) will in Kaiserslautern Platz zwei verteidigen, Arnold Menace (rechts) und der BC Neu-Isenburg treten in Speyer an. © postl

In der Basketball-Oberliga der Männer will der TV Babenhausen Spitzenreiter SKG Roßdorf ärgern. Die Frauen des SV Dreieichenhain befinden sich derweil in der Regionalliga im Aufwind

Offenbach – Teil eins der hessischen Wochen für die Regionalliga-Basketballer des TV Langen. Beim Schlusslicht Kronberg winkt der sechste Sieg in Serie und der Sprung an die Tabellenspitze. Ein spannendes Derby erwartet Dreieichenhains Frauen gegen Weiterstadt, während die Männerteams aus Neu-Isenburg vor anspruchsvollen Aufgaben stehen.

MÄNNER

1. Regionalliga

MTV Kronberg - TV Langen (Sa., 17.30 Uhr). Dank des fünften Sieges in Folge haben sich die „Giraffen“ fest in der Spitzengruppe etabliert und werden in den Spielen gegen die hessischen Konkurrenten aus Kronberg, Bensheim, Gießen und Limburg alles daran setzen, die Position zu verteidigen oder gar zu verbessern. Den Auftakt macht die Partie beim Tabellenletzten MTV Kronberg, der die Abgänge von mehreren Leistungsträgern hinnehmen musste. Die Langener können in Bestbesetzung antreten. „Kronberg nimmt viele Würfe von außen, das müssen wir verhindern. Auch wenn wir uns gegen den MTV oft schwer getan haben, sind wir der Favorit“, so Manager Jürgen Barth.

2. Regionalliga

1. FC Kaiserslautern - TV Langen II (Sa., 17 Uhr). Mit einer Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen und jeder Menge Rückenwind fahren die Langener in die Pfalz. „Wir wollen mit aller Kraft den zweiten Tabellenplatz behaupten und den dritten Sieg in Folge einfahren“, so TVL-Spieler Mirco Palazzo. Kaiserslautern, Absteiger aus der 1. Regionalliga, ist solide in die Saison gestartet und belegt den sechsten Platz. Das Team besteht aus Spielern, die höherklassig aktiv waren, und wird von Kevin Croom (15,3 Punkte) angeführt. „Sie spielen schnell und aggressiv und können vielen Teams weh tun“, sagt Palazzo. „Da müssen wir die nötige Härte entgegenbringen. Die letzten Aufholjagden haben viel Kraft gekostet.“

SG TV Dürkheim-BI Speyer II - BC Neu-Isenburg (Sa., 17 Uhr). Wegen der defekten Korbanlage musste die Partie der Isenburger gegen Kaiserslautern abgesagt werden. Zum nächsten Gastspiel muss der BCN, der nach furiosem Start zuletzt etwas strauchelte, beim Tabellendritten antrete. Der liegt zwar vier Ränge vor dem Aufsteiger, hat aber ein Spiel und nur einen Sieg mehr auf dem Konto. „Uns hat zuletzt etwas der Punch gefehlt, aber Einstellung und Leistung stimmen weitgehend“, sagt BCN-Coach Vassili Adamoudis.

Oberliga

TV Babenhausen - SKG Roßdorf (So., 18 Uhr). „Wir wollen die Intensität hochhalten und den Spitzenreiter ärgern“, betont TVB-Guard Lars Teschke vor dem Duell mit den ungeschlagenen Roßdorfern. Beim jüngsten Erfolg in Kassel sah Teschke Fortschritte: „Wir waren vor allem in der Verteidigung konzentrierter und haben uns nie entmutigen lassen.“ Eine immer wichtigere Rolle nimmt dabei Routinier Amil Klisura ein, dessen Erfahrung „sehr wertvoll für uns ist“.

MTV Kronberg II - BC Neu-Isenburg II (Sa., 20 Uhr). Viel Lehrgeld zahlen muss der unerfahrene Neuling aus Neu-Isenburg. Nach der Klatsche gegen Kassel verkaufte man sich beim Tabellenführer Roßdorf (74:87) ordentlich. Die mit ausgeglichener Bilanz gestarteten Kronberger dürften da eher die Kragenweite für den BCN sein, der die Rote Laterne inne hat.

Landesliga

SSKC Aschaffenburg - SC Steinberg (Sa., 19 Uhr). Gelegentlich zeichnen die Steinberger ihre Spiele auf. Nach der jüngsten Derbyniederlage gegen Dreieichenhain war die Videoanalyse für Nikola Radenkovic ein besonderes Bedürfnis. „Für den Frustabbau“, betont der Spielertrainerm, der sich bestätigt fühlt: „Es gab einige Entscheidungen, die völlig willkürlich gegen uns getroffen wurden, ob Schrittfehler, Offensivfouls oder technische Fouls“, so Radenkovic, der vor allem die Schiedsrichter für das 76:83 verantwortlich machte. Der Fokus gelt freilich dem nächsten Gegner Aschaffenburg, der im Kampf um den Klassenerhalt ähnlich stark einzuschätzen ist.

SV Dreieichenhain - Mak. Frankfurt II (So., 15 Uhr). Durch den hart erkämpften Sieg in Steinberg haben die „Haaner“ den Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt, sind eines von vier Teams mit vier Punkten. „Das war sehr wichtig, das hat man an der Anspannung gemerkt“, betont SVD-Spieler Nick Ehrich. „Wir müssen aber noch unsere Nachlässigkeiten in der Defensive abstellen.“ Nun wartet der ungeschlagene Tabellenführer Makkabi Frankfurt.

EOSC Offenbach - SV Darmstadt 98 (Sa., 17 Uhr). So richtig schlau wird man aus dem EOSC nicht im bisherigen Saisonverlauf. Ungefährdete Erfolge wie in Rüsselsheim oder gegen Hofheim wechselten mit überraschenden Niederlagen in Dreieichenhain oder zuletzt trotz Pausenführung in Aschaffenburg. Als Tabellenvierter weisen die Offenbacher, die eigentlich um den Titel mitspielen wollen, eine ausgeglichene Bilanz auf. Beim Zweiten Darmstadt bietet sich die Möglichkeit, wieder Boden gutzumachen.

U16-Bundesliga

White Wings Hanau - Rhein-Neckar Metropolitans (So., 11 Uhr). Die Frankfurter Wochen haben die Hanauer Talente hinter sich gebracht, mit den erwartbaren hohen Niederlagen. „Man hat gemerkt, dass wir das Tempo nicht lange mitgehen können, das ist ein anderes Level. Wenn dann noch Spieler bei uns ausfallen und die Stabilität fehlt, kommen solche Ergebnisse heraus“, sagt Hanaus Trainer Sven Witt. Zum Vergleich: Der nächste Gegner Heidelberg bezwang das Team Frankfurt.

FRAUEN

Regionalliga

SV Dreieichenhain - SG Weiterstadt (So., 17 Uhr). Guido Mensinger sieht seine Mannschaft im Aufwind - nicht nur wegen dem Sprung auf Platz acht, punktgleich mit dem Fünften Wieseck: „Gerade unsere Talente haben gezeigt, dass sie bereit sind für die Liga. So kann es weiter gehen. Als direkte Tabellennachbarinnen erwarte ich gegen Weiterstadt ein spannendes Spiel“, sagt Dreieichenhains Trainer, der wieder auf einen größeren Kader hofft.

Oberliga

FTG Frankfurt - TV Babenhausen (Sa., 17.15 Uhr). Zusammenhalt ist der Trumpf bei den Babenhausenerinnen, wie sich auch beim 69:66 gegen Kassel zeigte. Drei Siege und drei Niederlagen können sich für das Team um Topscorerin Lisa Marie Steiner (14,8 Punkte iim Schnitt) sehen lassen. Nun geht es zum punktgleichen Tabellennachbarn.

Landesliga

TV Langen - SG Weiterstadt III (So., 10 Uhr). Eindeutiger könnten die Rollen nicht verteilt sein: Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt das sieglose Schlusslicht, das in fünf Partien 446 Punkte kassierte. So deutet viel auf einen weiteren Kantersieg des TVL hin. „Wir müssen weiter daran festhalten, konsequent zu verteidigen. Dann läuft es auch im Angriff“, sagt TVL-Spielerin Laura Gilic-Kuko.

TG Hochheim - BC Neu-Isenburg (So., 19 Uhr). Fünf Siege aus sieben Spielen sieht BCN-Trainer Tarik Vahle ebenso positiv wie den dritten Platz, weiß dies aber auch einzuordnen. „Uns ist klar, dass die nächsten vier Spiele bis zur Weihnachtspause eine ganz andere Herausforderung darstellen. Dafür müssen wir bereit sein“, betont er. Wobei Hochheim als Siebter durchaus bezwingbar erscheint.

Von Jörn Polzin