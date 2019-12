Viel Erfahrung an der Seitenlinie für White Wings

Hanau – Die Katze ist aus dem Sack, ein Nachfolger für Simon Cote gefunden: Stephan Völkel übernimmt den Trainerposten beim Basketball-Drittligisten Hanau White Wings. Der 48-Jährige erhält einen Vertrag bis Saisonende. „Stephans Vita spricht für sich. VON JÖRN POLZIN

Er hat einen enormen Erfahrungsschatz und wird uns helfen, die Entwicklung der Mannschaft weiterzuführen und den Einzug in die Play-offs zu erreichen“, betont Geschäftsführer Sebastian Lübeck.

Völkel begann seine Trainerkarriere als Jugendkoordinator in seiner Heimatstadt Hagen. Es folgten Stationen in der Bundesliga und ProA bei Paderborn, Bremerhaven, Würzburg und Ludwigsburg. Dabei arbeitete er häufiger mit Doug Spradley und Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann zusammen. Nach einem kurzen Intermezzo als Geschäftsführer bei Bundesliga-Absteiger Bremerhaven war er nun verfügbar – und die White Wings griffen zu.

„Wir hatten mehrere Gespräche in Hanau und ich bin überzeugt davon, dass er die Jungs auf Spur bringen wird. Es hat auf der menschlichen Ebene gleich gut gepasst. Stephan weiß natürlich auch, dass er den Basketball hier nicht neu erfinden muss“, betont Lübeck.

Völkel, der am morgigen Sonntag die erste Trainingseinheit leiten wird, hat sich per Videostudium bereits ein Bild seines neuen Teams gemacht. Center Preston Beverly kennt er noch aus der gemeinsamen Zeit bei den Musel Pikes in Luxemburg. „Es soll nachhaltig etwas aufgebaut werden und ich freue mich darauf, dies mitzugestalten“, betont der neue Coach. Dies will der Tabellensechste mit dem aktuellen Kader erreichen, weitere Verpflichtungen wird es nicht geben. Alter und neuer Assistent ist Michael Luprich, der die Mannschaft fünf Spiele als Interimscoach betreute, dabei drei Siege holte. Erste Bewährungsprobe für Völkel ist dann am 4. Januar, beim Tabellennachbarn in Speyer.