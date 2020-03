„So viel erlebt wie in zehn Jahren“

Die Drittliga-Saison ist für die Basketballer der Hanau White Wings beendet. Das Coronavirus stoppt den Spielbetrieb. Dennoch sieht der Tabellendritte der Süd-Staffel noch eine Chance auf den Sprung in die Zweitklassigkeit. VON JÖRN POLZIN

Hanau – Ausgelassene Stimmung wollte beim Saisonabschluss der Hanau White Wings am Montagabend nicht aufkommen. Dafür stimmten weder Zeitpunkt noch Anlass. „Die Spieler und Offiziellen mussten sich zwischen Tür und Angel verabschieden“, berichtet Geschäftsführer Sebastian Lübeck. Wenige Stunden zuvor hatten die 41 Zweit- und Drittligisten entschieden, den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung zu beenden (siehe nebenstehenden Artikel).

„Natürlich ist es schade, weil wir sportlich einen Lauf hatten und in den Play-offs eine gute Rolle gespielt hätten“, meint Lübeck, der aber voll hinter der Entscheidung steht. „Mit gesundem Menschenverstand macht alles andere keinen Sinn. Einen Spielbetrieb krampfhaft aufrechtzuerhalten, wäre zwecklos gewesen.“ Dabei hat der Geschäftsführer die wirtschaftliche Seite im Blick.

Denn schon so sind die Folgen des Coronavirus spürbar, rufen Arbeitsrechtler und Finanzexperten auf den Plan. Die meisten Basketballer verfügen über Standardverträge, die wenige Tage nach dem letzten Spiel auslaufen. Bei anderen endet der Kontrakt zu einem bestimmten Zeitpunkt. „Durch das vorzeitige Saisonende fehlt jetzt die Geschäftsgrundlage. Wir müssen prüfen, inwieweit es Sonderkündigungsmöglichkeiten gibt“, so Lübeck, der aus der Finanzbranche kommt.

Während gewisse Ausgaben bleiben, reduzieren sich die Erträge durch fehlende Zuschauereinnahmen und möglicherweise geringere Sponsorenleistungen. Der Klub hat bereits einen Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt, hofft so, die Übergangsphase mit der angekündigten Unterstützung durch die Politik etwas auffangen zu können.

Für Lübeck ist es der vorläufige Schlusspunkt einer völlig verrückten Saison, die so ziemlich alles bereithielt: neuformierte Mannschaft, neues Team in der Geschäftsstelle, drei Trainer, Negativserien, ein starker Schlussspurt mit sieben Siegen aus neun Spielen und die Pandemie. „So viel erlebt man sonst vielleicht in zehn Jahren“, meint der Geschäftsführer: „Wir haben das Beste daraus gemacht und mit den Play-offs unser Ziel erreicht. Jetzt hätte nur gefehlt, dass wir weitergespielt und noch aufgestiegen wären.“

Aufstieg? So ganz haben sich die Hanauer von diesem Szenario nicht verabschiedet. Zwar fehlt ihnen als Gesamtsechster aus Nord- und Südstaffel bei nur zwei Aufstiegsplätzen die sportliche Qualifikation, aber nachrücken wäre möglich. „Man muss mal abwarten, ob die Mannschaften vor uns wirklich hoch wollen“, sagt Lübeck.

Diese Frage werden und müssen sich auch die White Wings stellen. Alles steht und fällt mit dem Etat und den Sponsorengeldern. Verhandlungsgeschick und Geduld sind gefragt. Aktuell hat Lübeck eine Zurückhaltung auf dem Markt bemerkt. Fest steht für ihn: „Wir wollen zurück in die ProA, aber nicht auf Biegen und Brechen.“

Das gelte auch für die kommende Spielzeit, für die nur das Aufbau-Duo Till-Joscha Jönke und Felix Hecker noch gültige Verträge besitzt. Bereits am gestrigen Vormittag ging es für die ausländischen Profis Preston Beverly (USA), Ryan Beisty (Australien) und Miquel Servera (Spanien) zurück in die Heimat. Rückkehr: offen. Gerade der stark auftrumpfende Servera dürfte schwer zu halten sein. „Das hängt auch davon ab, was der Trainer sich so vorstellt“, sagt Lübeck. Ob der in der neuen Saison weiter Stephan Völkel heißen wird, ist noch nicht entschieden. „Die Bereitschaft von beiden Seiten ist aber grundsätzlich da.“