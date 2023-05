Viel Lob für Helfer und Strecke

Mit Begeisterung bestritten 82 Kinder den Schülerlauf über 2000 Meter, den Robin Fröhleke (SG Egelsbach/Nummer 243) in 7:53 Minuten gewann. Anna Jacobi von Eintracht Frankfurt (Nr. 414) war das schnellste Mädchen. © eyßen

Bei der 46. Auflage des Steinberger Wald-Volkslaufs durften sich die Organisatoren vom SC Steinberg nicht nur über gute Bedingungen, sondern auch über insgesamt 617 Teilnehmer freuen. Eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Lauf nach zweijähriger Coronapause im vergangenen Jahr mit 437 Teilnehmern.

Den Halbmarathon beim Steinberger Wald-Volkslauf entschied Dominic Stahl aus Oberursel in 1:15:30 Stunden vor Louis Garcia (1:19:00, Kronberg) und Tom Philipp Reinhardt (1:21:14, Laufleben Running Crew) für sich. „Ich war schon ein paar Mal hier in Steinberg dabei. Immer auf dem Podium, immer Zweiter oder Dritter. Jetzt hat es mal zum Sieg gereicht“, freute sich Dominic Stahl über den Sieg. Er trainiert derzeit für eine neue persönliche Bestzeit im Halbmarathon, da war die Teilnahme beim Steinberger Wald-Volkslauf eine Zwischenstation. Ende Juli soll die Bestzeit dann beim Lauf in Hausen fallen.

In Steinberg setzte sich Dominic Stahl ab Kilometer fünf ab. Bei den Frauen, bei denen im vergangenen Jahr Anna Herzberg von Spiridon Frankfurt in 1:22:08 Stunden einen neuen Streckenrekord aufgestellt hatte, gewann diesmal Katrin Binus aus Bruckköbel in 1:41:21 Stunden vor Edith Chroszcz (1:42:39, Obertiefenbach) und Sandra Ripper (1:45:38) aus Groß-Zimmern. Karin Reeh vom LT Hanau/Bruchköbel kam in 1:46:22 Stunden auf Platz vier.

Über die zehn Kilometer siegte Markus Schraub von der LG Wettenberg in 35:56 Minuten vor Felix Kern (36:01, TSG Kleinostheim) und Julian Andres Molina (36:48, Latino Gang). Sasha Müller (37:12) vom SSC Hanau-Rodenbach wurde Vierter. Felix Kern führte das Rennen lange an. Markus Schraub (Jahrgang 1972), der auf dem letzten Kilometer die Führung übernahm, lobte im Ziel die vielen Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten. „Außerdem ist die Strecke super“, bilanzierte Schraub nach dem Lauf durch den Steinberger Wald.

Bei den Frauen siegte wie im Vorjahr Tatjana Euler vom TV Dieburg. 38:37 Minuten bedeuteten Platz eins vor Lena Becker (42:37, TGV Schotten/IQ Athletic Team) und Vivien Ewald (42:59, Eintracht Frankfurt Triathlon). Die Seligenstädterin Sandra Grundmann wurde in 47:18 Minuten Siebte. „Ich habe mich fit gefühlt, die Strecke war gut. Außerdem hatte ich mein Führungsfahrrad“, freute sich Tatjana Euler, die mit Lena Becker beim Main-Lauf-Cup um die Topplatzierungen kämpft. „Von den Temperaturen her mag ich es zwar kühler, aber es war in Ordnung“, so Euler.

Den Fünf-Kilometer-Lauf gewann Brhane Okbay von Eintracht Frankfurt in 18:28 Minuten vor Tim Völker (18:42) und Michael Völker (18:43, beide aus Dietzenbach). Till Grundmann von der LG Seligenstadt wurde in 19:18 Minuten Fünfter. Die U16-Läuferin Clara Hanisch von Spiridon Frankfurt siegte bei den Frauen in 21:13 Minuten vor Emilia Wagner (21:38, TV Preungesheim) und Jessica Hesse (24:10, TV Gelnhausen).

Beim Schülerlauf über zwei Kilometer war Robin Fröhleke von der SG Egelsbach der Schnellste vor Amin El Quarti (LG Rosbach-Rodheim) und Lucas Heber vom SSC Hanau-Rodenbach. Schnellste Läuferin war Anna Jacobi (Eintracht Frankfurt) vor Leonie Stockmar (SC Steinberg) und Mila Krill (TSG Niederrodenbach)

Rund 80 Helfer waren am Wettkampftag insgesamt im Einsatz, berichtete Uwe Glaum, der Leiter der Abteilung Langlauf und Lauftreff beim SC Steinberg. Neben dem Zehn-Kilometer-Lauf (257 Teilnehmer), dem Halbmarathon (153), dem Fünf-Kilometer-Lauf (79) und dem Schülerlauf (82) gab es auch noch einen Bambinilauf über 300 Meter mit 46 Kindern.