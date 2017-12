Vizemeister Razeto nicht mehr beim EOSC

Offenbach - Fünf Einzelstarter und drei Staffeln hat Benjamin Friedrich, der Trainer des 1. Offenbacher Schwimmclubs (EOSC), für die nationalen Kurzbahnmeisterschaften (14. bis 17. Dezember im Berlin) gemeldet.

Der im vergangenen Jahr mit Platz zwei über 50 m Schmetterling sowie Platz sieben über 50 m Freistil erfolgreichste Offenbacher, Stefano Razeto, steht jedoch nicht mehr im Team. Der 31-Jährige hat den Verein verlassen und nimmt fürs Schwimmteam Erzgebirge an den Meisterschaften teil. Razetos Frau Luisa Marie, die ebenfalls schwimmt, stammt aus dem Erzgebirge.

Razeto arbeitet weiter in Oberusel, trainiert in Frankfurt. Beim EOSC habe er sich nicht mehr richtig wohlgefühlt, sagte er. Friedrich kann über die Gründe „nur spekulieren“, wollte daher „kein Statement abgeben“. „Er ist natürlich ein fertig ausgebildeter Sportler, mit dem man auf hohem Niveau arbeiten konnte. Ich sehe in unserer Mannschaft aber auch so sehr viel Potenzial. Man muss hier aber unterstreichen, dass es sich um junge Sportler handelt, die natürlich noch einige Jahre an Erfahrung und Ausbildung benötigen“, will der Offenbacher Trainer sein Team nicht unter Druck setzen. Samira-Svea Erhart ist mit fünf Einzelstarts und einem Staffeleinsatz die am intensivsten beanspruchte Offenbacherin.

Die 16 Jahre alte Götzenhainerin Anna Elendt (DSW Dartmstadt) startet über 100 m und 200 m Brust sowie 100 m Lagen. (app)

Koch erster deutscher Weltmeister über 200 m Brust Zur Fotostrecke

EOSC-Einzeltarter

Corinna Zenser (50 m und 100 m Schmetterling) Hannah Plücker (50 m und 100 m Schmetterling) Samira-Svea Erhart (1500 m Freistil, 200 m Brust, 800 m Freistil, 400 m Lagen, 200 m Lagen) Chris Djordjevic (100 m Schmetterling, 200 m Rücken, 200 m Lagen) Mirko Djordjevic (200 m Freistil)

EOSC-Staffeln

4x50 m Lagen weiblich: Hannah Plücker, Samira-Svea Erhart, Corinna Zenser, Calista-Cara Erhart

4x50 m Lagen männlich: Nikola Djordjevic, Björn Hefrich, Chris Djordjevic, Mirko Djordjevic

4x50 m Freistil männlich: Björn Heftrich, Mirko Djordjevic, Chris Djordjevic, Nikola Djordjevic