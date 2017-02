Nach 13 Siegen reißt SSG-Serie

Offenbach - Zwei Premieren gab es kurz vor Saisonschluss für die heimischen Volleyballer.

Der TG Hanau gelang mit dem 3:1 gegen TV Feldkirchen der erste Dreier in der Regionalliga, und Oberliga-Spitzenreiter SSG Langen musste bei TuS Kriftel II mit 2:3 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der VC Ober-Roden wahrte mit dem 3:1 bei Eintracht Frankfurt II seine Chance auf Relegationsplatz zwei. In der Frauen-Oberliga gewann der TSV Hanau gegen Tabellenführer SSC Bad Vilbel II klar mit 3:1.

MÄNNER

Regionalliga Südwest

TG Hanau - TV Feldkirchen 3:1 (15:25, 25:23, 25:16, 25:21)

Endlich wieder ein Sieg für die TGH: Gegen Feldkirchen begann das Team zwar sehr schwach, doch mit dem Satzball für den Gegner kam die Wende. Denn hier schaffte es die Mannschaft, fünf Punkte in Folge zu erzielen. Dieser Schwung wurde mit in den zweiten Satz genommen. Auf einmal war es ein anderes Bild, das sich den Zuschauern bot. Die Männer um Trainerin Cordula Pütter, die den Nachwuchsspielern viele Einsatzzeiten gab, waren Feldkirchen nun in allen Belangen überlegen und holten ungefährdet die nächsten drei Sätze. Ein herausragendes Spiel machte Angreifer Florian Baumecker, der oft aus dem Rückraum punktete.

TG Hanau: Baumecker, Bieri, Dedina, Döring, Grabowski, Liedtke, Marohn, Schönberger, von Collas

Oberliga

TuS Kriftel II - SSG Langen 3:2 (25:23, 22:25, 18:25, 25:21, 15:11)

Nach zuletzt 13 Siegen in Folge beendete Kriftel die Serie der Langener. SSG-Trainer Markus Pfahlert musste auf den am Finger verletzten Felix Weber verzichten. Die SSG verschlief den ersten Satz. Die beste Leistung des Spiels zeigten die Langener im dritten Spielabschnitt, der dank einer Aufschlagserie von Lukas Pfahlert deutlich gewonnen wurde. Jedoch gelang es dem Team um Kapitän Artur Zarenko nicht, den Schwung mitzunehmen. Kriftel agierte variabel und machte es Block und Abwehr der SSG schwer. Im Tiebreak legten die Langener einen guten Start hin und führten mit 5:0. Diesen Vorsprung verspielte das Team aber leichtfertig. Mit dem Punktgewinn liegt die SSG noch acht Punkte vor Verfolger TV Cölbe.

SSG Langen: Brücken, Hoerstel, Kragl, Metzger, L. Pfahlert, Schäfer, Selmoser, Ucan, Zarenko

Eintracht Frankfurt II - VC Ober-Roden 1:3 (19:25, 22:25, 26:24, 25:27)

Nach der ärgerlichen Fünfsatz-Niederlage in der Hinrunde wollte der VCOR diesmal nicht als Verlierer vom Feld gehen. Die Vorzeichen waren aber wieder nicht rosig. Diagonalspieler Klein kam direkt aus dem Urlaub aufs Feld, dazu fehlten beide Liberos sowie Ebert und Klug. Jan Romeike aus der Zweiten half aus. Dennoch nahm das Team von Trainer Götz Steinfeld das Spiel in die Hand und diktierte zwei Sätze lang das Geschehen. Danach war die Partie ausgeglichen, mit dem glücklicheren Ende für den VCOR. „Wir haben phasenweise sehr guten Volleyball gezeigt. Insbesondere Romeike und Karsten Hahn haben uns die notwendigen Impulse gegeben“, sagte Steinfeld.

VC Ober-Roden: Elbert, Hahn, Hetzke, Keller, Klein, Koniescny, Nahabet, Romeike, Schlabitz, Weber

Bezirksoberliga Süd

VC Ober-Roden II - SG Weiterstadt 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:22)

und

VC Ober-Roden II - TG Rüsselsheim IV 3:2 (16:25, 26:24, 25:23, 20:25, 15:13)

Durch die hart umkämpften Siege sicherte sich die VCOR-Zweite den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Növermann setzte den Tabellenführer stets unter Druck. Durch starke Abwehrleistungen wurde das Spiel gewonnen. Rüsselsheim entpuppte sich als der schwierigere Gegner. Im Tiebreak belohnte sich das Team um Kapitän Christian Wiechmann für seine starke Leistung.

VC Ober-Roden II: Bugla, Gregorio, Leupold, Merkel, Prusko, Romeike, Saisch, Till, Voss, Wiechmann, Zimmermann

VC Eberstadt - SSG Langen II 3:0 (25:11, 25:19, 25:17)

Die SSG-Zweite kam gegen stark aufspielende Gastgeber nie ins Spiel. Nach weniger als einer Stunde Spielzeit war das ernüchternde 0:3 perfekt. Da Eberstadt sein zweites Spiel verlor, bleibt der SSG am abschließenden Heimspieltag immer noch die Chance, den Relegationsplatz zu erobern.

SSG Langen II: Döhle, S. Dubinyi, T. Freckem, Grohs, Hartwig, Hennersdorf, Marschner, M. Pfahlert, Wogawa

Bezirksoberliga Mitte

TSV Hanau - VfL Marburg 1:3 (17:25, 26:24, 20:25, 22:25)

und

TSV Hanau - TV Biedenkopf II 0:3 (24:26, 23:25, 20:25)

Gegen Tabellenführer Marburg bot der TSV eine engagierte Leistung. Trotz zum Teil deutlichen Führungen gelang es aber nicht, diese Sätze zuzumachen. Auch im zweiten Spiel wurden hohe Führungen verspielt. So müssen die TSV-Männer weiter um den Klassenerhalt bangen.

TSV Hanau: Berlik, Debes, Donert, Elmrich, Engelmann, Freund, Grutzeck, Sommerfeld, Ubrig, Wanior

FRAUEN

Oberliga

TSV Hanau - SSC Bad Vilbel II 3:1 (25:18, 22:25, 25:22, 25:20)

In einem Spiel auf hohem Niveau war der TSV auf den Punkt topfit und bot eine Top-Leistung. „Vor allem am Netz waren wir stärker“, lobte Trainer Reiner Elmrich seine Mittelblockerin Steffi Freund, hob aber auch die Leistung der eingewechselten Jugendspielerin Ruth Grutzeck auf der Diagonalposition hervor. Nach einem kurzen Einbruch in Satz zwei stabilisierten die Hanauerinnen ihre Leistung wieder und wahrten ihre gute Chance auf den Titelgewinn.

TSV Hanau: I. Bergmann, L. Bergmann, Freund, Godan, Grutzeck, Helm, Kresse, Loose, Schneider, Sobiech, Thienhaus

Landesliga Süd

VC Ober-Roden - DSW Darmstadt 3:1 (15:25, 25:20, 25:23, 27:25)

und

VC Ober-Roden - TV Zeilhard 0:3 (22:25, 22:25, 18:25)

„Nach einer richtig starken Leistung im ersten Spiel war gegen Zeilhard etwas die Luft raus. Uns fehlten die Alternativen auf der Bank“, resümierte VCOR-Trainer Frank Werner. Gegen den DSW agierte seine Mannschaft herausragend in Block und Abwehr. Eine neue Mittelangreiferin des Gegners machte dem VCOR das Leben schwer. 14:19 lag der VCOR im vierten Satz hinten, ehe Samira Schubert einen Ball nach dem anderen blockte und den Sieg sicherte. „Im zweiten Spiel fehlten in allen Bereichen ein paar Körner, die Mädels waren platt“, bedauerte Werner.

VC Ober-Roden: Bauer, Bilgic, Janke, Königsteinova, Müller, Noltenius, Roux, Schubert, Waser

TG Naurod - TV Dreieichenhain 3:0 (25:22, 25:22, 25:19)

Beim Tabellenersten und wahrscheinlichen Aufsteiger lieferte der TVD ein gutes Spiel. Obwohl dem Team von Trainer Axel Reichenberger attraktive Ballwechsel gelangen, reichte es nicht zu einem Satzgewinn. „Mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung ist uns aber nicht bange, in den letzten Spielen die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt zu erzielen“, sagte Reichenberger.

TV Dreieichenhain: Dächert, Hermann, Kirschner, Rhein, Stankovic, von Schwerin, Vulganova, Zimmermann

Bezirksoberliga Süd

TV Babenhausen - ÜSC Wald-Michelbach 0:3 (15:25, 26:28, 19:25)

und

TV Babenhausen - TGS Bieber 1:3 (25:20, 15:25, 21:25, 22:25)

Gegen den Tabellenzweiten startete der TVB konzentriert, machte aber zu viele Fehler. Im zweiten Satz lief es besser, und mit guten Angaben setzte das Team von Oliver Garrandt den ÜSC unter Druck. Der holte sich den Satz dennoch mit 28:26 und ließ sich dann nicht mehr stoppen. Gegen Bieber legte der TVB einen starken Auftakt hin, scheiterte dann aber am TGS-Block. TGS-Trainer Patrick Franke, der die verletzte Maike Overlander ersetzen musste, stellte im zweiten Satz um und brachte Diagonalangreiferin Paula Hirtreiter nach langer Verletzungspause, die sich mit einer starken Leistung zurückmeldete.

TV Babenhausen: Bastillo, Bowers, Gellerer, Heim, Karn, Köppen, Salzner, Sydlik, Willand, Ziegs

TGS Bieber: Bender, Heyer, Hirtreiter, Jörger, Schäfer, Schneider, Schwendke, Stojanovic

VC Ober-Roden II - VSG Dieburg/Münster 3:1 (24:26, 25:21, 25:14, 25:22)

und

VC Ober-Roden II - TG Rüsselsheim II 3:2 (21:25, 25:16, 20:25, 25:12, 17:15)

Ein Sensations-Spieltag für die VCOR-Zweite: Dieburg wurde mit starken Angriffen unter Druck gesetzt. Aber zu viele Schwächen in der Annahme kosteten den ersten Satz. Danach überwogen Kampfgeist und Siegeswillen. Gegen Rüsselsheim zeigte der kleine Kader Erschöpfungserscheinungen. Mit starker Feldabwehr kämpfte sich das Team von Michael Hackel zurück und hatten im Tiebreak mit 17:15 die Nase vorn. „Wir haben gezeigt, dass wir in die Bezirksoberliga gehören“, sagte der stolze Trainer. Die VSG beklagte viele Ausfälle und musste Stephi Hertkorn nach zwei Sätzen ersetzen.

VC Ober-Roden II: P. Eggert, Gallus, Lentz, Meinhardt, Müller-Binder, Raab, Raake, Simsek, Waser

VSG Dieburg/Münster: Ni. Eling, Hertkorn, Iwanov, Jelinek, Klimek, Koob, Löhr, Pressler, Seitz

Bezirksoberliga Mitte

TG Hanau - Biedenkopf-Wetter Volleys II 0:3 (13:25, 11:25, 9:25)

und

TG Hanau - TG Neuenhaßlau 3:0 (25:16, 25:23, 26:24)

„Wir sind unserem Ziel, die Klasse zu halten, mit dem 3:0 ein großes Stück näher gekommen“, sagte TGH-Mannschaftsführerin Eva Dedina.

TG Hanau: Czakay-Hänsel, Dedina, Kipper, Krüger, Nguyen, Rotkirch (Theo)