Volleyball: Oberligist VC Ober-Roden in der Krise 

Sie können die Tabelle lesen, die Volleyball-Männer des VC Ober-Roden. Denn die Konstellation in der Oberliga Hessen ist in dieser Saison eine besondere.

Rödermark – Tabellenletzter ist die Nachwuchs-Auswahl des Hessischen Volleyballverbandes (HVV), die außer Konkurrenz mitspielt und mit Auf- und Abstieg nichts zu tun hat. Die Plätze zehn und neun sind die Regel-Absteiger. Sollten aus der Regionalliga Südwest aber zwei hessische Vereine absteigen, müsste auch noch der drittletzte Oberligist absteigen, damit die Regel-Anzahl zehn gewahrt bleibt. Derzeit liegen drei Hessen-Teams auf den letzten Plätzen. Es kann also sehr eng werden mit dem Klassenerhalt des VCOR, der in der Rückrunde zwei Plätze gutmachen müsste.

„Wir lassen uns nicht verrückt machen“, sagt Ari Nahabet, Spieler der ersten Herren und, durch eine Ellenbogenverletzung gehandicapt, derzeit auch „in die Trainer- und Coach-Ecke gerückt“. Der VCOR ging mit Trainer Johan Ocampo in die Saison, aber der warf bereits nach zwei Spieltagen hin, weil es nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte. Besonders die Abgänge der Youngster Pascal Hetzke und Torben Ebert ärgerten ihn. „Mitten in der Saison ist kein Trainer zu finden. Deshalb sind wir Markus Pfahlert (Ex-Trainer der SSG Langen) dankbar, dass er ab und zu bei uns aushilft“, sagt Nahabet.

Ein Grund für den kritischen Tabellenplatz ist die Auswärtsschwäche. Bisher gab es vier 1:3-Niederlagen. „Daran, dass uns die Anfahrten in den Knochen stecken, kann es nicht liegen, die sind in dieser Saison nicht so weit. Dennoch verpennen wir immer den ersten Satz“, meint Nahabet. Dazu kommen die Niederlagen gegen die beiden Kellerkinder HVV-Auswahl und TG Rüsselsheim III. „Das war bitter, das zieht die Stimmung runter“, gibt der Interimscoach zu. „Wir leben von der Stimmung, daran müssen wir arbeiten. Und wieder mehr Kontinuität reinbringen.“

Immerhin sieht Nahabet „eine spielerische Steigerung in den letzten Spielen. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir den Ligaerhalt schaffen, wenn wir ohne Verletzungen bleiben. Zudem können wir uns noch Verstärkungen aus der zweiten Mannschaft holen.“

Der Vereinsvorsitzende Günter Till, bis 2016 selbst Trainer der Mannschaft, „kann nicht mehr so viel Einfluss ausüben wie früher“. Er kümmert sich derzeit um den weiblichen Nachwuchs und um die zweite Mannschaft, die ebenfalls um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpft. „Klar findet derzeit ein Generationenwechsel statt. Aber die Abgänge des Trainers und der Youngster Ebert und Hetzke hinterließen schon Lücken. Und nach Ober-Roden verirren sich nur wenige Spieler, da haben es die Universitätsstädte besser. Aber unsere Misere ist nicht die Qualität der Spieler, sondern die psychische Verfassung, die wir wieder hinbekommen müssen. Es ist nicht einfach, jetzt noch einen erfahrenen Coach zu gewinnen, wobei wir finanziell einiges investieren könnten. Leider ist Markus Pfahlert, den ich gerne einbinden würde, beruflich sehr stark engagiert.“

Pfahlert steht dem VCOR zwar nur einmal in der Woche zur Verfügung, kann aber das Positive und Negative beurteilen. „Es ist eine tolle Mannschaft. Die Spieler sind im Training total wissbegierig, selbst die Älteren wie Mannschaftsführer Sascha Keller (53), Ari Nahabet (43) und Oliver Weber (42) brennen vor Ehrgeiz. Auch beim Coaching hören alle gut zu.“ Das Potenzial sei da, um die Liga zu halten, ist Pfahlert überzeugt. „Problem eins ist aber, dass, wenn am Wochenende kein Spiel ist, nur sechs, sieben Spieler ins Training kommen. Wenn man etwas mit jungen Spielern bewegen will, fehlt dann die Abstimmung. So ist das Block-/Abwehrkonzept der Liga nicht angepasst.“ Als zweites Problem sieht er, dass Zuspieler Karsten Hahn „von der Qualität her echt gut ist, aber in engen Situationen nicht das Vertrauen in alle Spieler hat. Aber wenn die Annahme wackelt, kann man halt nur den einen Pass spielen. Und selbst ein Top-Angreifer der Liga wie Florian Elbert wird dann mal abgeblockt, wie zuletzt bei der knappen Niederlage in Gießen.“

Pfahlert schließt generell ein Engagement in Ober-Roden nicht aus. „Wir werden uns im Januar/Februar zusammensetzen. Voraussetzung wäre für mich eine Trainingsbeteiligung von 80, 90 Prozent. Und im Außenangriff fehlen die Alternativen.“ Sein Job als Projektmanager Software-Entwicklung lässt derzeit eine Verpflichtung nicht zu. Aus diesem Grund legte er auch sein Amt beim Zweitligisten Mainz-Gonsenheim trotz erfolgreicher Saison nieder. Dazu kommt, dass er noch in der zweiten Mannschaft seines ehemaligen Vereins SSG Langen spielt, die vor dem möglichen Aufstieg in die Oberliga steht. Auch hier könnte sich Pfahlert vorstellen, im Trainerteam mitzuarbeiten. Drittes Argument von Pfahlert ist seine Schiedsrichter-Tätigkeit. Beim Beachvolleyball gehört er zu den Top Ten in Deutschland, und in der Halle wurde er gerade für die 3. Liga nominiert. Sollte es wirklich zu einem Abstieg des VCOR kommen, sagt Pfahlert: „Sie werden direkt wieder aufsteigen. Es gibt genügend gute Spieler in den beiden Mannschaften.“

VON DIETER HÖHN