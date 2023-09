Von der Au führt die HSG Rodgau Nieder-Roden zum Sieg

Als erfolgreicher Torjäger präsentierte sich Johannes von der Au (in Rot) zum Saisonstart für die HSG Rodgau, traf acht Mal. Silas Altwein vom TV Gelnhausen dagegen flog in der 38. Minute mit Roter Karte vom Feld. © eyßen

Trotz Schulterverletzung steuert Johannes von der Au acht Tore zum 34:32-Auftaktsieg des Handball-Drittligisten HSG Rodgau gegen den TV Gelnhausen bei

Nieder-Roden – Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden sind mit einem 34:32 (15:15)-Derbysieg gegen den TV Gelnhausen in die neue Saison gestartet. Nach einer eher durchwachsenen ersten Hälfte konnte sich die Mannschaft von Trainer Jan Redmann in der zweiten Halbzeit fangen und das Spiel für sich entscheiden.

Zu Beginn wirkte der TV sehr eingespielt, Nieder-Roden hingegen noch etwas unsortiert. „Man hat am Anfang die Aufregung noch etwas gespürt“, sagt Redmann. Das Momentum lag ab etwa Mitte der ersten Halbzeit mehr bei Gelnhausen. Doch die Halbzeitansprache schien gefruchtet zu haben, denn nach der Pause kam eine andere HSG Rodgau aus der Kabine, die es schaffte, die Partie an sich zu reißen. Nach etwa 40 Minuten ging Nieder-Roden in Führung, zehn Minuten vor dem Ende setzten sich die „Baggerseepiraten“ mit drei Toren ab. „Unsere eigentliche Schwachstelle, die Chancenverwertung, hat überraschend gut funktioniert“, sagt Redmann: „Außerdem haben wir es geschafft, in der Abwehr immer wieder Ballgewinne zu erzielen. Das war am Ende der Schlüssel. Wir haben immer weiter an uns geglaubt und konnten das Spiel drehen.“

Eine kleine Schrecksekunde gab es in der 38. Spielminute, als der Leistungsträger aus dem linken Rückraum, Johannes von der Au, verletzt am Boden lag und seine rechte Schulter hielt. Nach einer zehnminütigen Pause ging es für den 25-Jährigen aber weiter, es scheint erst mal, als sei es nichts Ernstes. „Ich denke, dass es eher was Muskuläres ist, mit viel Adrenalin im Derby ging es gut weiter. Mal schauen, wie es morgen früh ist“, sagte von der Au. Mit acht Treffern war er extrem wichtig für das Spiel der HSG. „Vor der Pause lief es in der Abwehr noch nicht perfekt, das konnten wir in der zweiten Hälfte aber beheben. Nach vorne haben wir sehr gut, sehr strukturiert gespielt“, sagte von der Au zufrieden. „Er hat wieder bewiesen, dass er einer unser wichtigsten Spieler ist. Ich fand es gut, dass er trotz Schulterschmerzen noch mal zurückgekommen ist, das hat uns vielleicht auch den nötigen Schub gegeben“, sagte Trainer Redmann.

Neben von der Au hat auch der langjährige Leistungsträger auf der Torwartposition, Marco Rhein, vor allem in der zweiten Hälfte, eine starke Partie abgeliefert. Der 36-Jährige hatte vor dem Spiel angekündigt, dass diese seine letzte Saison im Trikot der „Baggerseepiraten“ sein wird.

Spielfilm: 1:0, 5:3, 5:5, 7:5, 10:7 (17.), 10:10, 11:13 (25.), 14:14, 15:15 - 15:16, 17:16, 21:18 (40.), 22:21, 27:23 (49.), 29:27, 33:32, 34:32

Zeitstrafen: 4:6 - Rote Karte: Altwein (Gelnhausen, 38.) - 7m: 5/6 - 5/6

HSG Rodgau: Rhein, Wetzel; Wucherpfennig (3), Broschek, Brühl (8), Schäfer, Horn (2), von der Au (8), Wunderlich (1), Roth, Stenger (1), Haus, Weiland, Hassler (7/5), Schopper (3), Brandt (1)

Von Niklas Wenzel