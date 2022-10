Von der Au führt HSG Rodgau zum Sieg

Johannes von der Au war mit neun Treffern erfolgreichster Torschütze der HSG Rodgau, acht davon gelangen ihm in der ersten Halbzeit. © Eyßen

Die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden haben nach der 22:24-Niederlage gegen die TSG Haßloch am vergangenen Samstag wieder in die Spur gefunden in der 3. Liga Südwest und an die drei Siege in den vorherigen Spielen angeknüpft. Die Mannschaft von Trainer Jan Redmann hat am Freitagabend mit 28:22 (16:11) gegen den Aufsteiger und Tabellenvorletzten HSG Pohlheim gewonnen.

Offenbach – Die HSG Rodgau Nieder-Roden setzte sich im Drittligaspiel gegen die HSG Pohlheim schnell um drei Tore ab (4:1/6.) und behauptete die Führung bis zum Schluss. Herausragend im Angriff agierte in der ersten Halbzeit Johannes von der Au, der acht seiner insgesamt neun Tore vor der Pause erzielte und damit maßgeblich zum 16:11-Halbzeitstand beitrug.

Nach der Pause behaupteten die Rodgauer zwar weiter ihre Führung, der Tabellenvorletzte aus Mittelhessen war beim 21:19 (50.) aber noch einmal bis auf zwei Tore dran. Maarten Broschek (2) und Henning Schopper fanden aber die passenden Antworten und mit von der Aus neuntem Tor zum 25:20 sechs Minuten vor dem Ende gaben sich die Gäste geschlagen.

Die Nieder-Rodener „Baggerseepiraten“ bleiben nach diesem Sieg mit 10:4 Punkten in der Spitzengruppe der Liga und fahren am nächsten Samstag, 22. Oktober (19 Uhr), zum nächsten Spitzenspiel beim Tabellenführer TuS Ferndorf.

Spielfilm: 2:0, 4:1, 8:4 (17.), 9:7, 13:9 (25.), 14:11, 16:11 - 17:11, 17:13, 20:14, 20:17 (44.), 21:19 (50.), 23:19, 25:20 (54.), 28:21, 28:22

Zeitstrafen: 3:6 - Rot: Träger (Pohlheim, 34., 3. Zeitstrafe) - 7m: 4/7 - 4/7

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein (1), Hoepffner; von der Au (9), Horn (4), Brühl (4/2), Broschek (3), Schopper (2), Stenger (2), Mann (1), Gräsl (1/1), Keller (1/1), Brandt, Roth, Wunderlich, Wucherpfennig, Geck