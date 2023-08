Vor dem 15. Berler-Maa-Cup: TSG Bürgel will mehr Tore werfen

Marko Sokicic geht in seine dritte Saison als Trainer der TSG Offenbach-Bürgel. © Scheiber

Marko Sokicic, Trainer der TSG Bürgel, setzt in Zukunft mehr auf jüngere Spieler. Das verändert auch die Arbeit des Handball-Coaches an der Seitenlinie.

Offenbach – Die TSG Offenbach-Bürgel läutet am Wochenende ihr Hallen-Vorbereitungsturnier um den 15. Berler-Maa-Cup in der Stadtwerke Offenbach Sportfabrik ein: Die Oberliga-Handballer empfangen die beiden Ligakonkurrenten TV Petterweil und HSG Großenlüder/Hainzell. Während am Samstag ein Test gegen Petterweil über die volle Distanz von 60 Minuten gespielt wird (der Aufsteiger aus Großenlüder musste mangels Masse für diesen Tag absagen), messen sich am Sonntag im einfachen Modus „Jeder gegen jeden“ alle drei Teams in jeweils zweimal 20-minütiger Spielzeit. Zur Einstimmung auf das Turnier sprachen wir mit Marko Sokicic, der in die dritte Saison als TSG-Trainer geht.

Was nehmen Sie sich mit Ihrer Mannschaft als Ausrichter vor – soll der Cup möglichst in der eigenen Halle verbleiben?

Natürlich will man immer gewinnen! Aber wir legen unseren Fokus in erster Linie auf uns und einige Dinge, die wir verbessern wollen.

Und das wäre …

…schneller umzuschalten, ins Tempospiel zu kommen und im Abschluss sicherer zu werden.

War dies ein Manko in den Testspielen, die bislang absolviert worden sind?

Nicht nur in den Testspielen. Die TSG Bürgel war früher immer bekannt dafür, viele Tore zu werfen. Als ich vor zwei Jahren gekommen bin, habe ich die Priorität zunächst darauf gelegt, dass wir eine kompakte aggressive Abwehr stellen. Das ist uns gelungen, denn durchschnittlich haben wir nur 24, 25 Tore kassiert. Deshalb wollen wir jetzt den Angriff verbessern und mehr Tore erzielen. Dabei muss aber jeder Spieler auch individuell an sich arbeiten und konzentriert den Abschluss suchen.

Handball Oberligist TSG Bürgel: Umbruch in der Mannschaft

Wie ist Ihre Mannschaft aktuell aufgestellt?

Bei uns hat es einen kleinen Umbruch gegeben. Für die drei Abgänge Markus Wagenknecht, Lars Kretschmann und Marvin Hoppenstaedt, die kürzertreten wollen, haben wir jüngere Spieler gewinnen können. Dadurch sind wir mit solch erfahrenen Spielern wie Leistungsträger und Abwehrspezialist Jannik Hoffmann breiter aufgestellt. Neben dem 24-jährigen WM-Teilnehmer Nico Robinson vom TuS Dotzheim sind zwei junge Spieler für die Linksaußen-Position zum Kader gestoßen: Leon Gutknecht, der bei der Bundesliga-A-Jugend in Hanau erfolgreich gespielt hat, und Jonas Schlereth aus unserer zweiten Mannschaft. Die Talente sind zwar weniger erfahren, wollen und werden sich aber beweisen.

Wie ist es als Trainer, mehr mit Nachwuchskräften zu arbeiten?

Ich freue mich darauf, sie in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen und zu fördern. Allerdings heißt das auch, geduldiger zu sein, wenn die eine oder andere Taktik nicht so schnell umgesetzt wird. Dafür befinden sie sich im Lernprozess. Wir sind aber auf einem guten Weg.

Gutes Stichwort – wie ist der Stand der Vorbereitung?

Die erste Phase lief wirklich gut. Nach einer zehntägigen aktiven Pause sind wir Anfang August in die zweite Hälfte der Vorbereitung gestartet. Da sich einige Spieler aufgrund der Sommerferien im Urlaub befinden, sind wir eher dünn besetzt. Besonders bitter ist, dass sich unser Mittelmann Tobias Lehmann im Testspiel gegen Drittligist HSG Hanau bei einem Tempogegenstoß ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen hat. Er wird uns in dieser Saison fehlen. Dafür befindet sich Nils Lenort nach überstandenem Achillessehnenanriss wieder im Lauftraining.

Was steht noch an?

Neben einem Trainingslager Ende August werden wir noch weitere Testspiele bestreiten. Denn dabei erkennen wir unsere Schwächen und können bis zum Saisonstart daran arbeiten.

Testspiele für die Handball Oberliga-Saison: TSG Bürgel will Tempo machen

Dabei trifft Ihre Mannschaft – wie auch am Wochenende – auf Mannschaften, die sich auf Augenhöhe befinden. Lässt man sich von der Ligakonkurrenz nicht zu sehr in die Karten schauen?

Keineswegs! Einen echten Überraschungseffekt gibt es nicht, da sich alle mit Videos über die jeweiligen Gegner informieren. Für uns ist es sinnvoller, gegen Mannschaften zu spielen, die beispielsweise ebenfalls Harz benutzen.

Wurde schon ein klares Ziel für die neue Saison ausgegeben?

Nein, das definieren wir am Ende der Vorbereitung. Nachdem wir die vergangenen beiden Jahre oben mitgespielt haben, wird unsere junge Mannschaft sicherlich als Underdog in die Saison starten. Wir wollen aber noch mehr Tempo machen und insgesamt schneller spielen – vielleicht sind wir in zwei bis vier Wochen schon so weit. Die anderen Mannschaften haben sich gut verstärkt, teilweise mit ehemaligen Erst- und Zweitbundesliga-Spielern, weshalb die Oberliga qualitativ noch einmal zugelegt hat. Unsere Motivation: die starken Gegner zu ärgern. Und auch wenn wir am Wochenende personell nicht aus dem Vollen schöpfen können – wir werden vor unseren Fans alles geben, so viel steht fest!

Das Gespräch führte Katja Vügten.