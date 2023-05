Vorbereitung auf WM-Kampf in Offenbach via YouTube

Von: Christian Düncher

Fühlt sich gewappnet: Junioren-Weltmeister Luca Cinqueoncie (21) ist so gut vorbereitet „wie nie“. Das wird wohl auch nötig sein. © Scheiber

Der sechsfache Junioren-Weltmeister Luca Cinqueoncie vom Boxcamp Offenbach ist vor seinem Heimkampf am Samstag in der ausverkauften Stadthalle voller Zuversicht. Allerdings: Auf ihn wartet die vermutlich größte Herausforderung seiner Karriere. Das gilt auch für Sarah Bormann (TG Hanau).

Offenbach – Es ist angerichtet für die große „Fight Night“ am heutigen Samstag in der Offenbacher Stadthalle: Das Box-Event, das über die bekannte Streaming-Plattform DAZN in mehr als 100 Ländern zu sehen sein wird, ist mit 2200 Zuschauern ausverkauft. Insgesamt wird es zwei Amateur- und 13 Profi-Kämpfe geben – mit einem Duo aus der Region als Hauptattraktion: Sarah Bormann (TG Hanau) und Luca Cinqueoncie (Boxcamp Offenbach). Beide gehen als amtierende Weltmeister in den Ring und stehen dort vor großen Herausforderungen.

„Ich weiß, dass es ein harter Fight wird, da meine unbesiegte Gegnerin aus den USA eine sehr gute Technikerin ist und unorthodox boxt. Sie hat sich mit sehr schnellen, starken und schweren Sparringspartnerinnen, darunter auch Weltmeisterinnen, vorbereitet“, sagt „Babyface“ Bormann vor dem Duell im Minimumgewicht (bis 47 Kilogramm) mit Yadira „La Rayna“ Bustillos (Las Vegas), das ab 22.45 Uhr als vorletzter Kampf des Abends ansteht. Und in dem geht es für Bormann um viel, wie sie betont. Die 33-Jährige will ihren Interimstitel des WBC verteidigen – und ihre erste Ranglistenposition bei den Verbänden IBF und WBO. Die aus Nidderau stammende Bäckerei-Fachverkäuferin ist aber guten Mutes: „Ich fühle mich zu 100 Prozent bereit und fokussiert.“

Am Freitag nahm Bormann auch die letzte Hürde. „Waage geschafft“, schrieb sie auf Instagram nach der öffentlichen Gewichtskontrolle. Diese hat auch Cinqueoncie erfolgreich absolviert. Der 21-jährige sechsfache Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht trifft zum Abschluss der mehr als siebenstündigen „Fight Night“ ab 23.15 Uhr auf Joseph Maigwisya (Tansania). „Das ist ein harter Hund. Es wird folglich ein harter Kampf. Er ist einer der Stärksten, gegen die ich je geboxt habe“, sagt der Lokalmatador (16 Kämpfe, 16 Siege, davon elf durch K.o.), der erstmals auf einen ebenfalls noch ungeschlagenen Kontrahenten (sieben Kämpfe, sieben Siege) trifft. Maigwisya (Spitzname: „No Mercy“ - Keine Gnade) ist drei Jahre älter, zehn Zentimeter kleiner und will dem Offenbacher die Gürtel der Verbände IBO und IBF streitig machen. Manager Rainer Gottwald bezeichnet das Duell als „absoluten Kampf der Champions League“.

Lokalmatador Cinqueoncie sieht sich bestens präpariert. „Die Vorbereitung war so gut wie nie“, sagt der Bürokaufmann, der im väterlichen Unternehmen mitarbeitet. Vor allem spielte die Gesundheit diesmal mit. Vor seiner letzten Titelverteidigung im vergangenen Jahr hatte ihn das Pfeiffersche Drüsenfieber regelrecht ausgeknockt. Folge: Fünf Wochen Pause und eine extrem kurze Vorbereitung auf den Rückkampf gegen Leon Maric, den er auf der letzten Rille besiegte. Das war vermutlich bisher der härteste Kampf. Das Duell mit Maigwisya wird das wohl toppen. Cinqueoncie ist aber voller Zuversicht: „Ich habe viele Videos von ihm auf Youtube gesehen, werde wieder Reichweitenvorteile haben.“

„Rocky“ will seine Heimatstadt Offenbach „stolz“ machen. Und Maigwisya? „Der kämpft für sein Essen, für seine Familie und letztlich für sein Leben“, meint Gottwald.

Rocker statt „Rocky“ Zuletzt fand vor etwas mehr als sieben Jahren ein großer Boxabend in der Stadthalle Offenbach statt. Damals, am 26. Februar 2016, kam es unter anderem zum Duell der Halbschwergewichtler Avni Yildirim und Walter Sequeira um den WBC-Silbergürtel. Für Aufsehen sorgte die Veranstaltung aber auch, weil unter den Besuchern etliche Größen aus dem Rockermilieu waren, darunter welche rivalisierender Gruppen. Es blieb jedoch alles friedlich.