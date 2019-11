Vorne treffsicher, hinten aber zu nachlässig

Langen – Nächste Niederlage für die Rhein-Main Baskets. Bereits die fünfte im sechsten Saisonspiel fürs Schlusslicht der 2. Basketball-Bundesliga. Hart ins Gericht gehen wollte Trainer Thorsten Schulz mit seinen Spielerinnen nach dem 78:93 (35:44) gegen Bad Homburg aber nicht.

„Es war eine gute Partie, der Gegner war zu erfahren und qualitativ gut besetzt. Die wollen wie Bamberg den Titel holen“, betonte er.

Dass es nicht wie gegen Bamberg zur Überraschung reichte, lag vor allem an einer Spanierin. Nerea Garmendia Odriozola erzielte 29 Punkte und zwölf Rebounds für die Gäste. „Sie hat uns Fouls angehängt, ihre Freiwürfe getroffen und viele clevere Entscheidungen getroffen“, gab Schulz zu. Immer wieder deckten die Gäste die Lücken in der Baskets-Verteidigung auf, sicherten sich alleine 17 Offensiv-Rebounds.

Dass die Gastgeberinnen phasenweise gut mithielten, lag auch an ihrer guten Dreierausbeute (10/22). Monika Wotzlaw, Nathalie Zehender und Jule Seegräber verkürzten aus der Distanz zum 34:36. 13 Punkte waren für Seegräber zugleich Saisonbestleistung. Die Spielmacherin profitierte davon, dass die erneut starke Jamie Hutcheson die besten Verteidigerinnen des Gegners band und sich so mehr Freiräume boten. Auch Paula Süssmann (10) überzeugte mit ihrer Effizienz am Brett und erhielt dafür Lob vom Coach: „Paula konnte zuletzt wieder konsequent trainieren, dann stimmen auch ihre Leistungen“, sagte Schulz.

Nach dem 46:48 durch Hutcheson zog der Favorit aus der Kurstadt aber vorentscheidend auf 50:62 davon. Das Schlussviertel geriet zum munteren Körbewerfen auf beiden Seiten. Näher als auf zehn Punkte kamen die Baskets aber nicht mehr heran. „Unsere Freiwurf- und Dreierquote waren sehr gut, aber in der Defensive haben wir bestimmt noch Potenzial“, urteilte Schulz.

Am kommenden Samstag (17.30 Uhr) kommt es zum Kellerduell beim Vorletzten TSV Speyer-Schifferstadt.

Baskets: Hutcheson (22), Cornelius, Pia Dietrich (9), Köhler (2), Süssmann (10), Seegräber (13), Torresin (9,), Weyell (2), Wotzlaw (7), Zehender (4) jp