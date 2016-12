Weiter riesiger Investitionsbedarf

Sportkreisvorsitzender Peter Dinkel verweist auf marode Langener Sehring-Halle

+ © Strohfeldt Die Langener Georg-Sehring-Halle, Heimat der TVL-Basketballer. © Strohfeldt

Offenbach - 42 Milliarden Euro - schon seit Jahren steht diese gigantische Summe im Raum, die laut Deutschem Olympischen Sportbund nötig ist, um die maroden Sportstätten in Deutschland zu sanieren. Von Holger Appel

Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, hat sie jüngst wieder aufgegriffen. „Diese Zahl wird plakativ hochgehalten“, sagte sie in einem Interview im „Olympischen Feuer“, der Zeitschrift der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Sie bestätigte aber, dass „bei den Sportanlagen hierzulande weiter einiges im Argen liegt“. Mit Blick auf den demographischen Wandel und der Bevölkerungswanderung von ländlichen Regionen in die Metropolen hat sie dann aber gefragt: „Würde es nicht Sinn machen, eine zukunftsfeste Sportstätten-Planung zu entwerfen? Es ist zwar wichtig, dass wir wissen, was wir jetzt benötigen. Aber mindestens genauso wichtig ist es zu schauen, wie die zweifellos nötigen Mittel möglichst sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden.“ Soll heißen: Macht es für Länder und Kommunen überhaupt noch Sinn, in ländlichen Gegenden in marode Sportstätten zu investieren?

Peter Dinkel, Vorsitzender des Offenbacher Sportkreises, stimmt den Aussagen der SPD-Politikerin „voll und ganz zu. Genauso müsste man das machen.“, sagt er. Dinkel ergänzt mit Blick auf das Land Hessen: „Da sind mittlerweile Regionen, da passiert doch kaum noch etwas. Da muss nicht mehr für jede Halle oder für jede in die Jahre gekommene Sportanlage Geld ausgegeben werden. Wir aber im Rhein-Main-Gebiet haben riesigen Investitionsbedarf. Das weiß der Sport, das weiß die Politik, es passiert zwar schon einiges, aber noch immer viel zu wenig.“

In seinem Sportkreis fällt ihm als eine der größten Baustellen die Sehring-Halle in Langen ein, Heimat der TV-Basketballer. „Sie ist hochgradig sanierungsbedürftig und eines großen Klubs wie des TVL schon längst nicht mehr würdig. Aber sie zu renovieren, dürfte sehr teuer werden. Vielleicht ist es besser, man baut sie neu“, verfolgt Dinkel gespannt die Debatten im Langener Parlament zu diesem Thema. Dringend Hilfe benötigt seinen Angaben zufolge auch die Sprendlinger TG. Die einst mit einer Millionen Euro veranschlagte Turnhalle kostet 80.000 Euro mehr - das ist für den Verein aus eigenen Mitteln kaum zu stemmen. „Auch hier muss das Land Hessen dringend helfen“, sagt der Sportkreisvorsitzende.

Vom Stadion zur Arena: So hießen Fußballtempel früher Zur Fotostrecke

Erfreulich: Die SG Wiking Offenbach kann am Mainufer eine neue Bootshalle bauen. Innenminister Peter Beuth kommt laut SGW-Vorsitzender Detlef Reissmann am Donnerstag, 22. Dezember, nach Offenbach und überreicht zwei Bewilligungsbescheide des Landes Hessen; einen an die Stadt und einen an den Verein. Der TC Rodgau beginnt jetzt mit dem Bau einer Zwei-Felder-Tennishalle. „Da ist wirklich Bedarf, da die Tennis-Hallenkapazitäten in der Stadt Rodgau nicht ausreichend sind. Das ist eine gute Investition in die Zukunft“, sagt Dinkel.