Weltmeister trainiert Box-Toptalent aus Offenbach

Von: Christian Düncher

Eine Legende und einer, der eine werden will: Felix Sturm (rechts), der im Mittel- und Supermittelgewicht fünfmal Weltmeister war, soll das Offenbacher Box-Toptalent Luca Cinqueoncie (links) als Trainer aufs nächste Level bringen. © p

Luca Cinqueoncie vom Boxcamp Offenbach, sechsfacher Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht, hat den Trainer gewechselt. Genauer gesagt: Er hat nun zwei Trainer, beide sind in der Szene bestens bekannt.

Offenbach – Ein selbst ernannter Box-Professor und ein zuletzt abseits des Rings in die Schlagzeilen geratener Weltmeister sollen das Offenbacher Ausnahmetalent Luca „Rocky“ Cinqueoncie auf die nächste Stufe heben. Der 21-Jährige ist im Halbschwergewicht bereits sechsfacher Junioren-Weltmeister. Erst Mitte Mai hatte er die Gürtel der Verbände IBO und IBF bei seinem Heimspiel in der Stadthalle mit Erfolg verteidigt, jedoch dabei mehr Mühe als erwartet gehabt. Folge: Die Zusammenarbeit mit Coach Daniel Tischer wurde beendet. Die Nachfolge ist bereits geregelt. Künftig wird sich ein bekanntes Duo um den aufstrebenden Boxer kümmern: Magomed Schaburov – und Felix Sturm, mit dem man sich am Mittwoch geeinigt hatte.

Sturm, der im Mittel- und Supermittelgewicht fünfmal Weltmeister war und mit 44 Jahren immer noch in den Ring steigt, ist bereit, mit Luca in seinem Gym in Siegburg bei Köln zusammenzuarbeiten. Das bestätigte Lucas Vater Michael. Die Klärung der letzten Details war reine Formsache, zumal Lucas Manager Rainer Gottwald zugleich Sturms Promoter ist. Bei dessen nächstem Kampf im Oktober darf das Offenbacher Talent im Vorprogramm ran.

„Felix wird nicht mehr so lange aktiv sein und hat ein ganz neues Gym“, sagt Gottwald. Parallel wird Luca Cinqueoncie aber auch mit Schaburov zusammenarbeiten. Er war bereits von 2018 bis 2021 dessen Trainer und somit am Gewinn der ersten zwei WM-Titel beteiligt. Man gehe damit „back to the roots“, sagt Michael Cinqueoncie, also zurück zu den Wurzeln. Um so einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. „Einen besseren Trainer kann man sich nicht wünschen, auch für die höheren Aufgaben, die demnächst bevorstehen.“ Im IBF-Rating wird Luca im Halbschwergewicht auf Rang zwei geführt – hinter dem zehn Jahre älteren Radivoje „Rade“ Kalajdzic (USA). Es ist aber davon auszugehen, dass er noch zwei, drei Jahre bei den Junioren boxen wird.

Schaburow und sein Sohn seien bestens aufeinander abgestimmt, sagt Michael Cinqueoncie. „Sie haben sich immer mega verstanden. Luca hatte Riesenrespekt vor ihm. Er war für ihn wie eine Vaterfigur.“ Der gebürtige Tadschike habe eine „ruhige Ausstrahlung“. Sein Motto: „Da musst nicht hart schlagen, aber hart treffen.“ Der 52-Jährige nenne sich selbst „Box-Professor“, erzählt Michael Cinqueoncie. „Und das ist er auch irgendwie. Luca ist bei ihm in den besten Händen. Er wird unter seiner Regie mehr in den Infight gehen, mehr in die Halbdistanz und mehr mitschlagen. Also all das machen, was wir in der Stadthalle nicht gesehen haben.“

Nach dem Kampf im Mai hatte Tischer Fehler eingeräumt. „Es hat nach rund drei Jahren nicht mehr gepasst“, meint Michael Cinqueoncie. Die Trennung habe aber auch mit Tischers Gesundheit zu tun gehabt. Ihm wurde der Aufwand zu groß. Man habe sich „in Freundschaft und ohne Streit“ getrennt. „Irgendwann will man weiter nach oben, setzt sich höhere Ziele.“ Diese will man mit einem Trainerduo erreichen. Michael Cinqueoncie sieht in dieser ungewöhnlichen Konstellation kein Problem: „Magomed Schaburow war einst Trainer von Felix Sturm.“ Dass der fünfmalige Weltmeister wegen Steuerhinterziehung und infolge eines Dopingvergehens auch wegen Körperverletzung im Gefängnis saß und nun Freigänger ist, interessiert ihn nicht. „Mir geht es um den Menschen, den Trainer und sein Können.“

