„Wer lange pausiert, kommt wahrscheinlich motivierter zurück“

Offenbach – Sie ist mit Abstand die jüngste in den Gremien des Offenbacher Kreisfußballausschusses. Die 24-jährige Vanessa Körper hat seit Januar den Vorsitz im Jugendfußball des Kreises inne.

Im Interview erzählt die Rodgauerin über ihre Motivation, erklärt die vielfältigen Probleme, die ein Abbruch mit sich bringen könnte. Und sie begründet ihren Optimismus, dass die Krise dem Jugendfußball im Kreis wenig anhaben wird.

Frau Körper, Sie haben im Januar die Nachfolge von Jürgen Uhlein als Kreisjugendwartin des Fußballkreises Offenbach angetreten. Was reizt eine 24-jährige Frau an diesem Job?

Ich bin ja seit sechs Jahren im Jugendausschuss, aber die Entscheidung zur Zusage habe ich relativ spontan getroffen. Die Idee war, den Ausschuss zu verjüngen. Ich bin mit Abstand die Jüngste im elfköpfigen Gremium (lacht). Aber ich habe ja auch schon früh im Verein Verantwortung übernommen.

Sie sind Schiedsrichterin, kümmern sich auch um die Belange des Frauenfußballs im Kreisfußballausschuss und bei Ihrem Klub, der FSG Rodgau/Zellhausen. Wie kommt es zu diesem Eifer im Ehrenamt?

Mir macht es einfach Spaß. Es ist ein Reiz für mich zu sehen: Was kann ich schaffen? Aber ich habe sowohl im Verein als auch im Kreisjugendausschuss ein gutes Team um mich herum. Die Unterstützung ist mir sehr wichtig, ich bin für Teamentscheidungen, auch wenn ich theoretisch das letzte Wort haben würde.

Sie hätten sich angesichts der Corona-Krise keinen schwierigeren Zeitpunkt für die Amtsübernahme ausdenken können, oder?

Ich sehe es positiv: Im Januar nach meiner Wahl war noch Spielpause, als dann durch Corona der Tagesbetrieb erstmal wegfiel, hatte ich mehr Zeit, mich einzuarbeiten.

Der Fußballkreis Offenbach gehört, was Mannschaften und Spielerinnen und Spieler anbetrifft, zu den größten in Hessen. Wie sehr trifft die Kinder und Jugendlichen die Zwangspause?

Es fehlt ja nicht nur der Fußball. Dass man nicht mehr in die Schule gehen oder sich mit Freunden treffen darf, ist ja wie Hausarrest. Da fragen natürlich viele Kinder, was sie falsch gemacht haben. Die Eltern sind da als Kommunikatoren echt gefordert.

Welches Feedback erhalten Sie aus den Vereinen?

Das hält sich in Grenzen. Für die Vereine kam die Entwicklung ja nicht ganz so überraschend. Die Informationen über die neuesten Entwicklungen erhalten sie zudem vom Hessischen Fußball-Verband direkt.

Welche Probleme kommen auf Vereine mit Jugendarbeit zu? Die Kosten bleiben ja bestehen.

Das ist natürlich schwierig. Bei Trainern ist es zwar so, dass sie zumeist nur Entschädigungen für ihren Aufwand erhalten. Da dieser nun nicht anfällt, ist auch keine Entschädigung zu zahlen. Aber alle anderen Kosten laufen ja weiter.

Welche Hilfen kann der Kreisjugendausschuss in dieser Zeit anbieten?

Wir selbst können nur auf die verschiedenen Hilfsangebote verweisen, wir haben ja selbst keine Einnahmen oder Fördertöpfe. Aber die Vereine haben ein Schreiben mit Soforthilfeangeboten vom Landessportbund Hessen erhalten.

Eine Reihe von Sportarten fürchten, dass sie nach Ende der Corona-Pandemie einen massiven Verlust an Nachwuchs hinnehmen müssen, weil sich Kinder nach der langen Zwangspause neu orientieren. Sehen Sie ähnliche Tendenzen im Fußball?

Ich bin da ehrlich gesagt optimistisch, was vielleicht auch meiner Jugend geschuldet ist. Wer seit einigen Jahren Fußball gespielt hat, hält ein halbes Jahr ohne aus. Und er wird wahrscheinlich noch motivierter zurückkommen, weil er merkt, was ihm gefehlt hat. Kritischer könnte es bei den Jüngsten werden, die gerade vor hatten, im Verein Fußball zu spielen. Da könnte sich der eine oder andere vielleicht anders entscheiden. Aber die Trainer in unseren Vereinen geben sich sehr viel Mühe, sind sehr kreativ.

Wie äußert sich das?

Die Trainer verschicken Trainingspläne für zuhause, dazu gibt Mitmachangebote übers Internet.

Viele Sportarten haben Ihre Saison bereits beendet, was spricht dagegen, im Jugendfußball einen Schlussstrich zu ziehen?

Prinzipiell gilt, dass wir uns als Kreisausschuss nicht an Spekulationen beteiligen wollen. Aber wir haben das gleiche Problem wie bei den Aktiven: Wie werten wir das Ganze? Bei den Kleinsten, die in der Fair-Play-Liga spielen, ist es einfach. Aber wie gehen wir in anderen Klassen mit Auf- und Abstieg um? Auch die Teilnahmekriterien an der Qualifikation werden schwierig.

Welche Schwierigkeiten sehen Sie?

Sobald es Tabellen in den Jugendklassen gibt, ist der Ehrgeiz groß und damit womöglich auch die Kritik an einer Wertung der Saison. Schwierig wird auch sein, dass die Vereine normalerweise ihre Mannschaften für den Jugendspielbetrieb melden müssen. Es wird also auf jeden Fall bald eine Entscheidung geben müssen, um diese Fragen zu klären.

Wann wäre der späteste Zeitpunkt für eine Saisonfortsetzung?

Auch da halte ich mich von jeder Spekulation fern. Ich halte mich an die Vorgaben des Hessischen Fußball-Verbandes, der zunächst den Spielbetrieb bis Mitte Mai ausgesetzt hat. Die Vereine sollen vor einer Fortsetzung eine zweiwöchige Vorbereitungszeit erhalten. Klar ist auch, dass der HFV aus Haftungsgründen empfiehlt, die Runde zu Ende zu spielen. Er hat die Möglichkeiten geschaffen, die Saison 2019/20 auch später zu Ende zu spielen. Wann das sein wird, ist noch komplett offen.

Sie spielen selbst in der Gruppenliga für die FSG Rodgau/Zellhausen, pfeifen als Schiedsrichterin bei den Männern bis zur Kreisoberliga und den Frauen bis zur Regionalliga. Wie denken Sie über eine Fortsetzung?

Prinzipiell bin ich dafür, aber aktuell gibt es Wichtigeres. Erstmal geht es um die Gesundheit. Aber es hängt ja noch mehr dran. Viele wollen erstmal ihre Omas und Opas wiedersehen. Eltern müssen sich nach der Krise wieder um ihren Job kümmern. Und es sind ja auch noch Fragen offen, beispielsweise: Finden die Ferien überhaupt statt?

Am 6. Juli sollen in Hessen die Sommerferien beginnen. Können Sie sich Jugendspiele in dieser Zeit vorstellen?

Normal sind die Kinder in dieser Zeit mit ihren Eltern in Urlaub. Sollten die Reisebeschränkungen aufrecht erhalten bleiben, wären sie zwar da. Aber ich sehe uns da nicht Fußball spielen. Auch die Qualifikationsturniere, die wir normal im August austragen, sind eigentlich aufgrund der aktuellen Vorgaben aus der Politik nicht möglich. Bei solchen Turnieren spielen fünf Mannschaften an einem Ort an einem Tag. Da kommen schnell mehr als 100 Menschen zusammen.

In Bayern wird die Saison erst ab 1. September fortgesetzt, halten Sie das auch für Hessen machbar?

Auch hier gilt, dass ich mich nicht an Spekulationen beteiligen möchte. Ich fand die konkrete Aussage der Bayern unglücklich. Wir in Hessen vermeiden das, weil wir sonst ein Glaubwürdigkeitsproblem sehen, wenn wir Vereinen, Eltern und Kindern ein Datum nennen und es dann nicht einhalten können.

Wenn Sie einen Blick in die Glaskugel werfen: Wie steht es um den Jugendfußball im Kreis Offenbach im April 2021?

Ich hoffe, dass alle gesund geblieben sind - und wir wieder das machen können, was wir lieben: Fußball spielen. Ich bin außerdem optimistisch, dass uns im Kreis nicht zu viele Jugendteams wegbrechen werden. Vor der Krise hatten in fast allen Altersklassen Vereine sogar mehrere Mannschaften gemeldet. Da sind wir im Kreis Offenbach mit relativ vielen größeren Kommunen besser aufgestellt als ländliche Kreise. Aber klar ist: Es liegt nicht in unserer Hand. Eine ganz wichtige Rolle werden die Trainer spielen. Sie müssen wir dahingehend unterstützen, dass sie die Kinder wieder begeistern, ins Training zu kommen.

Das Gespräch führte Jörg Moll