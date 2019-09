„Es werden gute Dinge passieren“

Hanau – Simon Cote ist seit 2015 Cheftrainer der Hanau White Wings. Eine lange Zeit im Basketball-Geschäft. VON JÖRN POLZIN

Dennoch betritt er in seiner fünften Spielzeit Neuland: Der einstige Erstligacoach (Gießen, Frankfurt) und NBA-Talentsichter startet am Samstag (19 Uhr) in Elchingen in seine erste Drittliga-Saison. Vor zwei Jahren noch Play-offs in der Pro A, nun Neuausrichtung in der Pro B – so schnell kann es gehen. Cote hat die Unterschiede schnell festgestellt. Stichwort Personal: „Ich muss als Cheftrainer effizienter sein, um zu entscheiden, wo die absolute Priorität liegt. Es war viel schwieriger, sehr gute Spieler zu finden, die in der Pro B spielen wollen. Die Gehälter sind niedriger und ausländische Spieler ziehen natürlich die 2. Liga vor. “.

Der Fokus von Cote, seinem neuen Assistenten Michael Luprich (einst TV Langen) und Geschäftsführer Sebastian Lübeck lag somit darin, eine charakterstarke Truppe zu formen, die eine Einheit bildet. Dieses Miteinander, räumen die Verantwortlichen ein, habe in der Abstiegssaison gefehlt.

Cote weiß aber auch, dass es Zeit brauchen wird, bis das Team an sich und seinen Aufgaben wächst. Das liegt auch an der holprigen Vorbereitung. Für ein vernünftiges Training fehlten zunächst die Spieler, Testpartien mussten abgesagt werden. Doch die vergangenen beiden Wochen stimmen den Amerikaner positiv: „Da haben wir einige gute und intensive Einheiten absolviert und uns in drei Testspielen besser kennengelernt – als Team und als Einzelpersonen“, so der 48-Jährige. Dabei gab es deutliche Siege gegen die Regionalligisten Kronberg und Idstein sowie eine knappe Niederlage gegen den Ligarivalen Iserlohn.

Die Ausrichtung auf dem Feld ist auch eine Etage tiefer gleich geblieben: hart, aggressiv und schnell spielen, den Ball gut bewegen. Klingt logisch, doch an der Umsetzung hapert es noch. Auch, weil Spielmacher Till-Joscha Jönke krankheitsbedingt pausieren musste.

Der 27-Jährige soll mit Center Josef Eichler (31) und dem spanischen Zugang Miquel Servera (27) das neuformierte Team anführen. Unterstützt wird Jönke im Spielaufbau von Juniorennationalspieler Felix Hecker (21), der von der ebenfalls drittklassigen Skyliners-Reserve nach Hanau stieß und in Iserlohn mit 22 Punkten glänzte.

In Elchingen sind alle Mann an Bord, wobei es noch ein Fragezeichen gibt. Center Preston Beverly wurde zwar bei der Teampräsentation offiziell vorgestellt, hat sich aber noch nicht endgültig entschieden, ob er das Angebot der White Wings annimmt. „Wir sind in guten Gesprächen“, meint Lübeck.

Insgesamt sieht der Klub sich gewappnet für den Drittliga-Start am Samstag. Oder wie es Cote ausdrückt: „Wenn wir uns täglich auf die Arbeit konzentrieren, werden gute Dinge passieren. Ich glaube, wir werden konkurrenzfähig sein.“

Nach vier, fünf Spielen werde man einen ersten Eindruck bekommen, wohin die Reise geht. Auch wenn man sich in Hanau bedeckt hält, die Zielvorgabe ist klar: die Play-off-Teilnahme. Cote stellt sich mit seiner Mannschaft auf einen Lernprozess ein: „Wir sehen die Kader, aber kennen die Spieler nicht wirklich.“ Neuland eben.