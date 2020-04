„Werden als letzte Sportart zurückkehren“

Permanenter Körperkontakt – in Zeiten der Coronakrise ungünstig. Samurai-Kämpfer Markus Seifert (rechts) in einem Kampf gegen Leipzigs Lennart Slamberger. Foto: hartenfelser

Offenbach – Es hätte ein Auftakt nach Maß werden können für den JC Samurai Offenbach in seiner dritten Saison in der Judo-Bundesliga: Hessen-Derby in Rüsselsheim und dann im Mai der Heimkampf gegen Abonnementmeister TSV Abensberg, den FC Bayern München des Judos.

Das Coronavirus hat das verhindert. Die Bundesliga ist ausgesetzt. Francesco Liotta (48), Trainer und Vorsitzender des JC Samurai, ist zwar ein positiv denkender Mensch, er blickt der Zukunft aber mit gespaltenen Gefühlen entgegen.

Francesco Liotta, kein Derby gegen Rüsselsheim, kein Heimkampf gegen Abensberg - was machen ihre Athleten zurzeit?

Auf jeden Fall kein Judo. Sie trainieren individuell, jeder nach seinen Möglichkeiten. Sie fahren Rad, laufen und üben zuhause an Gummibändern. Da kann man den einen oder anderen Bewegungsablauf gut nachstellen. Jeder muss sehen, dass er fit bleibt, damit wir nicht komplett bei Null anfangen, falls es in diesem Jahr doch noch weitergeht.

Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben?

Wir stehen mit dem Verband in permanentem Kontakt, bis Ende August geht sowieso nichts. Aber klar ist doch auch: Judo ist ein Kontaktsport, wir werden wohl erst als eine der letzten Sportarten in den Wettkampf zurückkehren dürfen. Wir werden vermutlich viel Geduld benötigen.

Was wäre ihrer Meinung nach für die Judo-Bundesliga denkbar?

Falls sich die Situation verbessert, Wissenschaftler und Politiker zustimmen, vielleicht gegen Jahresende ein komprimiertes Programm.

Das heißt?

Drei Kampftage mit mehreren Vereinen an je einem Ort statt der neun Termine mit nur je zwei Kontrahenten über das Jahr verteilt. Aber da kann man Pech haben und bekommt keinen einzigen Auftritt in eigener Halle. Das wäre schon bitter. Dass der große TSV Abensberg mal hier in Offenbach um Punkte kämpft, das hätte ich schon gern. Da muss man zur Not halt auf 2021 hoffen.

Was bedeutet das für ihren Verein?

Die Situation ist schwierig. Wir hatten dank unserer Sponsoren für die Bundesliga mit einem aufgestockten Etat von 30 000 Euro kalkuliert und wollten uns im Mittelfeld etablieren. Aber wir kämpfen nicht, entsprechend haben wir noch keine Überweisung beantragt. Unsere Athleten bekommen auch nichts. Wir müssen mit den Sponsoren reden und hoffen, dass sie uns jetzt und für das nächste Jahr die Treue halten. Aber das ist bei uns im Verein ja nur ein Teil des Ganzen.

Welche Bereiche sind noch betroffen?

Bei uns sind die Mitgliederzahlen weiter nach oben gegangen, wir haben inzwischen mehr als 300. Wir haben Schnupperkurse und Kindergruppen ohne Ende. Wir haben einen Selbstverteidigungskurs gestartet. Aber die Hallen sind zu, wir können nichts mehr anbieten. Die Einnahmen fallen dann weg.

Was gab es bisher noch an Reaktionen?

Viele Anrufe und Mails von Eltern. Mittlerweile verzeichnen wir auch die ersten Vereinsaustritte wegen der Corona-Krise. Was ja verständlich ist bei Kurzarbeit an allen Ecken und Enden. Da muss man schauen, dass man über die Runden kommt. Ich hoffe aber, es werden uns nicht viele Mitglieder den Rücken kehren und es wird nicht zu viel zusammenbrechen von dem, was wir uns aufgebaut haben. Je schneller wir zurück auf die Matten dürfen, desto größer ist die Chance, einigermaßen durch die Krise zu kommen. Aber natürlich steht die Gesundheit im Vordergrund, so schön Judo und die Bundesliga auch sind.

Das Gespräch führte

Holger Appel