White Wings: Hedley kommt, Nicolay bleibt

Hanau – Der Kader der Hanau White Wings für die kommende Saison in der drittklassigen Basketball-Liga ProB nimmt immer mehr Gestalt an. Jüngster Zugang ist der 1,91 Meter große Justin Hedley (23).

Der gebürtige Münchner, der neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, war zuletzt für den MTSV Schwabing in der Regionalliga Südost aktiv, wo er im Schnitt auf rund 30 Minuten Einsatzzeit, 13 Punkte, und fünf Rebounds kam. Zuvor spielte er für Kirchheim in der ProA. „Er wird unsere Guard-Rotation stärken“, ist sich Trainer Simon Cote sicher: „Justin ist noch jung, hat aber bereits einiges an Erfahrung gesammelt. “.

Auf der Flügelposition kann der Coach weiter mit Benedikt Nicolay planen. Der gebürtige Frankfurter, einst für den TV Langen im Einsatz, geht in seine vierte Saison bei den White Wings, kam aber bislang nur selten zum Zug. Der 28-Jährige soll vor allem defensiv Akzente setzen. Alexander Angerer, Leistungsträger der vergangenen Saison, hat sich sich derweil dem SC Rist Wedel (ProB Nord) angeschlossen. Der Kader der White Wings umfasst somit aktuell sechs Spieler. „Sie erfüllen alle den Status der Local Player, von denen immer drei auf dem Feld stehen müssen“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Lübeck. Mindestens drei weitere Akteure sollen noch kommen – ein Aufbauspieler und zwei für die großen Positionen. Darunter soll auch ein ausländischer Profi sein. „Wir schauen uns auf dem US- und europäischen Markt um“, so Lübeck.

Fest steht, dass die White Wings kein U16-Bundesligateam haben werden. Dies ist aber gemäß der Statuten für ProB-Teams vorgeschrieben. Dem Klub droht nun eine Geldstrafe. cd/jp