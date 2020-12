White Wings: Wenn sogar der Kapitän auf die Bank muss

„Versuche immer, das Beste daraus zu machen“: Kapitän Till-Joscha Jönke belegt mit den Hanau White Wings derzeit den achten Tabellenplatz in der ProB. Mit 28 Jahren ist Jönke der drittälteste Spieler im Kader.

Till-Joscha Jönke hat in seiner nicht mehr ganz so jungen Basketball-Karriere so einiges erlebt: Europapapokaleinsätze, Junioren-Länderspiele, Titelkampf in der Bundesliga, Abstieg in die Drittklassigkeit sowie eine Reihe von Nasenbrüchen. Doch die aktuelle ProB-Saison ist auch für den Spielmacher der Ebbecke White Wings eine „sehr besondere“, wie er betont. Dabei schickt Jönke die für ihn wichtigste Botschaft vornweg: „Wir sind heilfroh, dass wir als Profis unseren Sport ausüben können.“

Hanau – Der 28-Jährige, seit 2015 für die Hanauer am Ball, weiß genau, dass dies in Pandemie-Zeiten keine Selbstverständlichkeit ist. Auch die ProB-Klubs gingen mit Verspätung in die Saison, wurden von corona-bedingten Ausfällen immer wieder zurückgeworfen. Die White Wings können davon ein Liedchen singen. Auf die verkürzte Vorbereitung wegen der Verordnungen im Main-Kinzig-Kreis folgte die zweiwöchige Quarantäne, als die Corona-Welle mehrere Akteure der Hanauer erfasste und damit das gesamte Team lahmlegte. Und das kurz vor dem Saisonauftakt. „Nach der Quarantäne und nur einer Woche Vorbereitungszeit direkt wieder spielen zu müssen, war nicht einfach. Das erklärt vielleicht auch unseren durchwachsenen Saisonstart“, blickt der erfahrene Kapitän auf die fünf Niederlagen zurück. „Da fehlte der Rhythmus.“

Auf und Ab im Saisonverlauf

Jönke steht sinnbildlich für das Auf und Ab im bisherigen Verlauf. Auffällige Auftritte mit zweistelligen Punkteausbeuten wechselten mit eher blassen Vorstellungen mit mageren Wurfquoten. Gegen Frankfurt kam er sogar nur vier Minuten zum Einsatz. Beim jüngsten Heimerfolg gegen Gießen überzeugte er dann wieder mit 15 Punkten und wichtigen Stopps in der Defensive. Seine Rolle hat sich dabei etwas verändert. Jönke, in den vergangenen Jahren stets in der Stammformation, kommt von der Bank – als Ersatz für den 19 Jahre alten „Rookie“ Justus Peuser.

„Es ist eine neue Mannschaft und ein neuer Trainer. Da muss man sich erstmal einfinden“, meint Jönke. Die neue Rolle als Backup nimmt er gelassen. Aus mehreren Gründen. „Die Experten sagen ja auch: Wichtig ist, wer am Ende auf dem Feld steht und Verantwortung übernimmt“, betont er. Zudem hänge dies auch mit der Philosophie des Trainers zusammen, der die Einsatzzeiten gleichmäßig verteilt. So steht selten ein Spieler länger als 25 Minuten auf dem Feld. Bei Jönke sind es 23 im Schnitt. Für ihn auch ein Indiz für den Kurs, den der Klub in dieser Saison eingeschlagen hat. „Die jungen Spieler sollen mehr Verantwortung übernehmen und den nächsten Schritt machen dürfen.“

Am Samstag gegen BBC Coburg

Gelegenheit dazu haben sie zu Genüge. Denn am Samstag starten die White Wings in die nächste und zugleich letzte Englische Woche in diesem Jahr. Ab 19 Uhr wartet die Nachholpartie beim BBC Coburg, der mit fünf Siegen aus acht Spielen auf dem vierten Tabellenplatz steht. Die drei Niederlagen setzte es gegen die Top 3 der Liga. „Sie werden versuchen, schnell zu spielen. Gerade zu Beginn baut das Team viel Druck auf. Entsprechend müssen wir die Partie gleich unter Kontrolle bringen“, sagt Hanaus Headcoach Kamil Piechucki.

Dank der Kooperation mit dem Erstligisten Brose Bamberg können die Coburger auch einige BBL-Talente einsetzen. Allen voran das Trio Moritz Plescher, Elias Baggette und Mateo Seric. Auch die Zonenverteidigung ist ein Trumpf des Gegners. Jönke ist nach den jüngsten Erfolgen der White Wings dennoch positiv gestimmt: „Wenn wir wieder viel Energie aufs Feld bringen, haben wir gute Chancen auf den Sieg. Dann sieht alles schon viel freundlicher aus.“ Besonders ist es jetzt schon.