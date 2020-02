Widerstände auf dem Weg zur World Series

Offenbach – Gute Ausgangslage, aber getrübte Stimmung: Beim deutschen Siebenerrugby-Nationalteam müsste die Laune vor der zweiten Station der Challenger Series eigentlich bestens sein, zumal die Auswahl des DRV das Auftaktturnier in Vina del Mar (Chile) gewonnen hat und somit auf einem guten Weg ist, sich erstmals für die World Series zu qualifizieren.

Doch Manuel Wilhelm, Sportdirektor des DRV, ist „ein bisschen verärgert“, wie er im Podcast „Die Eierköpfe“ sagt. Grund ist nicht die Mannschaft um den Heusenstammer Tim Biniak (RG Heidelberg) und Leon Hees (RK Heusenstamm). Diese habe „toll gespielt“, betont Wilhelm. Sein Groll richtet sich stattdessen gegen den Rugby-Weltverband. .

„Wir wissen alle nicht, welchen Stellenwert die Turniere in Südamerika haben“, erklärt der Sportdirektor vor dem zweiten Turnier in Montevideo, bei dem Deutschland am Wochenende in der Vorrunde auf Mexiko, Gastgeber Uruguay und Papua-Neuguinea trifft. Erst im März will World Rugby dann über den Modus entscheiden. Eigentlich war geplant, dass die besten acht der zwei Turniere in Südamerika beim Hongkong Sevens den einen Aufsteiger ausspielen sollen. Dieses wurde aufgrund des Coronavirus aber auf Oktober verlegt, den Monat, in dem die Sportsoldaten im Kader (u.a. Biniak und Sam Rainger/RK Heusenstamm) traditionell bei der Bundeswehr weilen.

Man habe den Teams mitgeteilt, sie sollen so spielen, als könnte es sein, dass der Gesamtsieger der beiden Turniere in Südamerika sich für die World Series qualifiziere, berichtet Wilhelm: „Wir haben das erst vor Ort erfahren.“ Doch nicht nur in diesem Punkt kritisiert der DRV-Sportdirektor World Rugby. Als amtierender Europameister hätte Deutschland traditionell als Gast bei den zwei europäischen Turnieren der diesjährigen World Series dabei sein sollen. Inzwischen sickerte aber durch, dass der Weltverband diesen Platz an die Olympiateilnehmer Japan oder Korea vergeben will. Da wundert es nicht, dass Wilhelm „frustriert“ ist. Er würde sich jedenfalls als deutscher Fan „kein Ticket kaufen, wenn ich da hinfahren möchte, um die deutsche Mannschaft zu sehen“.

Die Spieler konzentrieren sich derweil voll aufs Turnier in Montevideo. „Der Job ist noch nicht erledigt“, sagt Leon Hees. Wann er letztlich erledigt sein wird, weiß jedoch derzeit niemand. cd/Foto: kessler