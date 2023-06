MTV Urberach hat beachtliche Sammlung aus eigener Geschichte

Das Klavier unter den Pokalen. MTV-Vorsitzende Renate Frank-Ulke (links) mit Gerda Vetter und Vorstandsmitglied Silke Thomas. © Sascha Eyssen

Natürlich hat auch der MTV Urberach seine Vereinsvitrine mit diversen Pokalen, die an sportliche Erfolge erinnern. Vor allem älteren Mitgliedern gut in Erinnerung ist aber auch das Klavier, das sich quasi im „Erdgeschoss“ der Vitrine befindet und für viele gesellige Stunden sorgte. Noch deutlich älter ist ein weiterer „Schatz der Vereinsvitrine“, die Vereinsfahne des 1901 gegründeten MTV.

Urberach - „Viele wissen davon ja gar nicht“, meint Silke Thomas in Bezug auf das vereinseigene Klavier vor allem mit Blick auf die jüngeren Mitglieder. „Wie, wir haben da ein Klavier stehen?“, wiederholt die Beisitzerin im Vorstand eine Frage, die ihr durchaus schon einige Male gestellt worden ist. Schließlich war das Klavier in der jüngeren Vergangenheit eher selten in Benutzung. Der Schrank direkt unter den Pokalen ist außerdem ziemlich unscheinbar. Wer es nicht weiß, vermutet darin eher Gläser oder Geschirr für die Gaststätte, die direkt an die beiden vereinseigenen Turnhallen angrenzt.

Schätze der Vereinsvitrine Im Rahmen unserer Artikelserie „Schätze der Vereinsvitrine“ stellen wir besondere Erinnerungsstücke und Kuriositäten der Sportvereine vor. Das können persönliche Andenken sein oder Dinge, die in die Geschichte des Vereins eingegangen sind. Sollte auch Ihr Verein über einen besonderen „Schatz“ verfügen, schreiben Sie uns eine Mail an sport@op-online.de.

Früher wurde der Schrank öfter geöffnet und das Klavier herausgeschoben. Gerda Vetter hat schon oft darauf gespielt. Vor allem bei den Weihnachtsfeiern ihrer Gymnastikgruppe. Diese hat die Witwe des 2016 verstorbenen MTV-Ehrenvorsitzenden Hans Vetter 1964 gleich nach der Einweihung der ersten Vereinsturnhalle gegründet. Die Gruppe trainiert sie heute immer noch. Und wenn wieder Weihnachtsfeier ist, dann wird Gerda Vetter, die seit ihrem achten Lebensjahr Klavier spielt, sicher wieder in die Tasten greifen.

Das Klavier steht schon seit den Anfängen der Halle an seinem Platz und ist damals wohl ein Geschenk gewesen, vermutet Gerda Vetter. Der Schrank sei so gebaut worden, dass das Klavier genau hinein passt, sagt Renate Frank-Ulke, eine der Vereinsvorsitzenden. „Es wurde alles auf das Klavier abgestimmt“, meint Frank-Ulke. Der Schrank und die Vitrine mit den Pokalen sind eine Einheit. „Zu jeder Gelegenheit und den zahlreichen Zusammenkünften in der Vereinswirtschaft wurde gespielt und gesungen“, hat Silke Thomas herausgefunden.

Das kann Gerda Vetter bestätigen. „Der Edmund Böffinger hat auch viel gespielt“, erinnert Gerda Vetter an das 2014 verstorbene MTV-Mitglied, das sich unter anderem nach den Übungsstunden und bei Feiern der „MTV-Jedermänner“ ans Klavier setzte. Beim MTV will man das Klavier wieder bekannter machen, damit es künftig wieder öfter genutzt wird.

Eine weitere Besonderheit der Konstruktion ist eine Durchreiche im Schrankboden, die in den Keller führte, wo ein Stuhllager untergebracht werden sollte. „Das haben wir dann aber doch nicht genutzt“, so Gerda Vetter. Die Halle wuchs schnell und die Stühle konnten an anderer Stelle besser untergebracht werden. Der Durchgang zum Keller ist mittlerweile zugemauert.

Soweit zum Klavier, die MTV-Mitglieder werfen beim Vor-Ort-Termin aber auch einen Blick auf die Pokale in der Vitrine. Da fällt ein besonders großes Exemplar ins Auge. Es ist ein Erinnerungspokal an einen Stafettenlauf im Jahr 1984 von Urberach nach Tramin zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Rödermark und der Südtiroler Gemeinde. „Da war ich auch dabei“, erinnert sich Gerda Vetter gerne an die etwas längere Wanderung.

Ein paar Meter weiter hängt die Vereinsfahne an der Wand. Diese wurde 1911, zehn Jahre nach der Gründung des Vereins, geweiht. „Die haben wir immer zu den Turnfesten mitgenommen“, denkt Gerda Vetter an Teilnahmen in Berlin, Bochum oder Frankfurt zurück, wo der MTV gemeinsam mit anderen Vereinen Auftritte hatte. „Da bekomme ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere“, sagt Gerda Vetter. „2001 wurde die Fahne zum 100-jährigen Vereinsbestehen restauriert“, berichtet Renate Frank-Ulke. Heute hängt die Fahne fast ausschließlich in der Gaststätte und ist nur noch sehr selten in Benutzung. Früher wurde sie unter anderem auch zu Beerdigungen von MTV-Mitgliedern mit auf den Friedhof genommen.

Die alte Vereinsfahne aus dem Jahr 1911. © Sascha Eyssen