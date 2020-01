Wiedergutmachung ist bei Baskets angesagt

Langen – Thorsten Schulz bringt es auf den Punkt: „Saarlouis ist für uns eine Pflichtaufgabe“, betont der Trainer der Rhein-Main Baskets vor dem Jahresauftakt in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen. Die Bedeutung der Partie am Samstag in Langen (16.

30 Uhr) lässt sich schon an der Tabelle ablesen. Der Tabellenneunte gastiert beim punktgleichen Zehnten. Doch nur die besten acht Teams erreichen die Play-offs. Auf Platz acht rangiert derzeit Mainz, ebenfalls sechs Zähler auf dem Konto, aber ein Spiel im Rückstand. „Und zumindest dort wollen wir auch zum Ende der Hauptrunde stehen“, sagt Schulz.

Dafür haben die Baskets in der kurzen Spielpause hart gearbeitet. Sie wollen vorbereitet sein für das wichtige Duell mit dem Aufsteiger und sind auf Wiedergutmachung aus. Wenn Schulz an das 68:69 im Hinspiel denkt, beschleicht ihn immer noch ein gewisser Frust. „Das hätten wir natürlich nie verlieren dürfen. Wir haben aber gelernt, dass 10 bis 20 gute Minuten in der Bundesliga nicht ausreichen.“ In den letzten zehn Minuten verspielten die Baskets eine 54:45-Führung.

Auch wenn Saarlouis mit zwei Siegen in Folge und entsprechend Rückenwind nach Langen kommt, sieht Schulz seine Mannschaft im Vorteil und in der Favoritenrolle. „Saarlouis ist ein sehr kämpferisches Team, aber wir sind talentierter. Im Hinspiel hat uns auch noch Jamie Hutcheson gefehlt“, erinnert sich der Baskets-Trainer.

Hutcheson und ihre kanadische Landsfrau Maddie Torresin verbrachten die spielfreie Zeit in der Heimat und kehrten erst am vergangenen Mittwoch zurück. Sicher keine ideale Vorbereitung, aber für Schulz auch kein Grund zur Sorge. Die Pause nutzte er mit dem ansonsten vollzähligen Kader vor allem, um an zwei elementaren Dingen zu arbeiten: der Kommunikation in der Defensive und mehr Flexibilität im Umschaltspiel. „Da haben wir verstärkt dran gearbeitet, gerade in der Verteidigung muss die Abstimmung auf dem Feld passen“, erläutert der Baskets-Trainer.

Hauptaufgabe gegen Saarlouis sei es, deren Topscorerin Wendion Bibbons am Brett zu kontrollieren und zu schweren Abschlüssen zu zwingen. Im Hinspiel gelang dies nur bedingt. Die 1,87 Meter große Amerikanerin kam auf 16 Punkte, was auch ihrem Schnitt entspricht. Neben ihr gilt der Fokus der erfahrenen Spielmacherin Gina Groß. „Wenn wir diese Spielerinnen halbwegs ausschalten können und die Rebounds sichern, sollten wir den Gegner aber bezwingen können“, meint Schulz. jp