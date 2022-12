„Wir haben teilweise Lehrgeld gezahlt“

Von: Christian Düncher

Schmerzhafte Niederlage: Die Derby-Pleite beim RK Heusenstamm tat Kapitän Robert Haase (Mitte) und Aufsteiger Offenbacher SC Rosenhöhe besonders weh, auch weil sie mit 10:11 denkbar knapp ausfiel. © helen watson

Robert Haase, Kapitän des Aufsteigers in die 1. Rugby-Bundesliga Offenbacher SC Rosenhöhe, zieht nach der ersten Saisonhälfte im Interview eine Zwischenbilanz. Die Play-offs hält er weiterhin für realistisch

Offenbach – Für die RG Heidelberg war der Obertshausener Robert Haase (27) schon in der 1. Rugby-Bundesliga im Einsatz. Seit dieser Saison ist der einstige Siebener-Nationalspieler mit Aufsteiger Offenbacher SC Rosenhöhe im Oberhaus aktiv. Nach gutem Start ging es bergab. Das ambitionierte Team überwintert als Vorletzter. Im Interview zieht der Kapitän eine Zwischenbilanz und erklärt, warum er die Play-offs weiterhin für ein realistisches Ziel hält.

Offenbach war mit dem anspruchsvollen Ziel, als Aufsteiger mindestens Vierter zu werden, gestartet. Davon ist man aktuell weit entfernt. Wie fällt nach acht von 14 Spielen Ihr Zwischenfazit aus?

Für das erste Jahr nach dem Aufstieg haben wir in der Tat die Play-offs als Ziel ausgegeben. Und es sah in den ersten Spielen gut aus. Wir haben gegen den Heidelberger RK sowie München souverän gesiegt. Gegen den Zweiten SC Neuenheim war es bis zehn Minuten vor Schluss knapp. Danach mussten wir ein bisschen Lehrgeld zahlen. In der 2. Liga spielt man anders als gegen Teams, die auf Augenhöhe sind. Ich bin jedoch für die Restsaison zuversichtlich, auch wenn Platz sieben natürlich ernüchternd ist. Aber der Rückstand auf Rang vier beträgt nur sechs Zähler.

Welche Niederlagen tun am meisten weh?

Das 10:11 beim RK Heusenstamm sowie das 10:14 gegen die RG Heidelberg. Diese beiden Niederlagen haben uns am meisten geärgert. In Heusenstamm waren wir in der zweiten Hälfte komplett am Drücker. Aber kurz vor dem Malfeld hat die letzte Konsequenz gefehlt. Eigentlich rede ich nicht über die Schiedsrichter, aber ausschließlich in diesem Spiel gab es teilweise Entscheidungen, die unseren Rhythmus deutlich gestört haben. Auch gegen die RG Heidelberg fehlte das letzte Quäntchen, die Abgeklärtheit. So etwas kommt auch über Routine.

Von den fünf Teams ab Platz vier hat Offenbach mit Abstand die beste Spielpunktedifferenz und beste Defensive. Was sagt das aus?

Die Statistik der zugelassenen Punkte spricht für die Qualität unseres Kaders. Diese haben wir aber leider nur gegen den Heidelberger RK und München richtig abgerufen. In einigen Spielen hatten wir auch nicht das nötige Glück. Auch die Tagesform kann eine Rolle spielen. Wer Teamsport macht, weiß das.

Es fällt aber auch auf, dass Offenbach die zweitwenigsten Punkte erzielt hat. In der Hintermannschaft gibt es mit Ihnen, Marvin Dieckmann und dem Simbabwer Sam Phiri drei einstige beziehungsweise aktuelle Siebener-Nationalspieler. Warum bekam man diese noch nicht richtig in Szene gesetzt?

Das ist eventuell noch unserer Dominanz aus der Zweitliga-Zeit geschuldet. Dort war unser Spiel extrem sturmlastig, weil wir in diesem Bereich absolut überlegen waren. In der 1. Liga mussten wir uns extrem umstellen. Da muss der Sturm viel mehr arbeiten, um die Hintermannschaft ins Laufen zu bekommen. In den Abläufen fehlt uns da noch etwas Routine. Wir haben gemeinschaftlich oft nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. An individueller Klasse fehlt es uns sicher nicht.

Vergangene Saison wurde kritisiert, dass viele (ausländische) Akteure erst am Spieltag zur Verfügung standen und darunter das Zusammenspiel litt. Ist das weiterhin ein Problem?

Das hat sich deutlich verbessert. An manchen Spieltagen bestand das Team komplett aus Akteuren, die auch unter der Woche schon beim Training waren. Die Diskrepanz zwischen dem Trainings- und Spielkader ist nicht mehr so groß. Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir vor der Saison in Jacques Fick einen neuen Spielmacher bekommen haben. Da musste einiges erst aufeinander abgestimmt werden.

Fick fehlte ebenso wie Wynston Cameron-Dow mehrere Spiele aufgrund einer Rot-Sperre. Welchen Einfluss hatte das?

Mit Ausfällen muss man immer rechnen, aber da hatte es schon ein wichtiges Duo getroffen. Zumal Wynston auf der Spielmacher-Position hätte aushelfen können. Er ist zudem unser Spielertrainer und auch für das Sturm-Spiel wichtig. Das bringt schon Unruhe in eine Mannschaft, die gerade dabei ist, sich zu finden. Letztlich musste Cheslin Arendse von der Neun auf die Zehn wechseln. Das machte es schwerer, den Rhythmus zu finden.

Gelbe und Rote Karten sowie kassierte Straftritte waren bereits vergangene Saison ein Problem. Mangelt es weiterhin an der nötigen Disziplin?

Das muss man im Kontext betrachten: Wir waren diesbezüglich noch etwas im Zweitliga-Modus. In der 1. Liga werden die Dinge konsequenter bestraft. Man sieht im Video wie Wynston vor seiner Roten Karte provoziert wird und der Gegenspieler zum Schlag ausholt. Der kam jedoch mit Gelb davon. Die Karten waren aber nur zu Rundenbeginn ein Problem. Gegen Ende der ersten Saisonhälfte haben wir uns nicht mehr selbst ein Bein gestellt. Wir haben anfangs auch hier Lehrgeld gezahlt. Aber die Lernkurve ging zuletzt nach oben.

Wie zuversichtlich sind Sie für den Rest der Saison?

Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir mehr Qualität haben, als die direkten Konkurrenten, die über uns stehen. Für uns geht es nur darum, es endlich abzurufen und auf den Platz zu bringen. Weil Fehler auf so einem Niveau noch mehr bestraft werden, müssen wir noch härter arbeiten. Der erste Teil der Saison hat uns die Augen geöffnet.

Wann wäre die Saison für Sie erfolgreich?

Wenn wir die Play-offs erreichen. 1880 Frankfurt und der TSV Handschuhsheim sind für mich die stärksten Teams. Der SC Neuenheim ist sehr stabil und hat eine gute Truppe. Ich gehe jedoch davon aus, dass Handschuhsheim das Rückspiel gewinnt, und auch wir können gegen den SC Neuenheim in der Rückrunde gewinnen. Zumindest Platz vier ist realistisch.

Das Gespräch führte Christian Düncher