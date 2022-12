Trainer Jan Redmann über Herausforderungen und Ziele der HSG Rodgau

Teilen

Jan Redmann Trainer der HSG Rodgau © Sascha Eyssen

Seit 2017 trainiert Jan Redmann die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden. Und mischt mit seiner Mannschaft Jahr für Jahr in der Spitzengruppe der 3. Liga mit. Im Interview zieht er eine Zwischenbilanz dieser Saison.

Sie haben gerade Ihren Vertrag verlängert. Was reizt Sie an der Aufgabe?

Es macht einfach Spaß. Es ist ein toller Verein, ein tolles Umfeld. Wir haben vor der Saison einen großen Veränderungsprozess angestoßen. Der Reiz ist da, den mitzugehen. Hier wird einfach unglaublich fleißig und gut gearbeitet. Wir sind ein kleiner, bodenständiger Verein, der trotzdem ein Drittliga-Männer- und ein Drittliga-Frauenteam stellt. Auch in der Jugend sind wir überall erfolgreich vertreten. Ich freue mich auf die A-Jugendlichen, die nach und nach hochkommen. Das heißt, da sind viele Menschen, die gute Arbeit machen. Es reizt mich, meinen Teil dazu beizutragen.

Sie gehen in Ihre siebte Saison bei der HSG. Wie hat sich Ihre Arbeit seither verändert?

Eigentlich gar nicht großartig. Wir versuchen erst mal das, was mein Vorgänger Alexander Hauptmann, der ja auch lange da war, tat, gut zu erhalten. Wir hatten immer wieder einen Umbruch in der Mannschaft. Leistungsträger haben oft altersbedingt ihre Rolle abgeben müssen. Wir haben dann die richtigen Leute gefunden, die zumindest auch für dieses Drittliga-Niveau sorgen können, wie zum Beispiel Henning Schopper oder Johannes von der Au, die zu Beginn meiner Zeit als 18- oder 19-Jährige mitgelaufen sind und jetzt die Mannschaft tragen. Dazu zählt natürlich auch Marco Rhein als Institution oder auch Florian Stenger, also alles Spieler, die in ihre Rollen reingewachsen sind, auch in meiner Ägide. Und jetzt versuchen wir eben, auch die nächste Generation etwas in die Richtung zu bringen, dass sie vielleicht irgendwann dahin kommen, die HSG Rodgau Nieder-Roden erfolgreich in der 3. Liga zu vertreten.

Die HSG überwintert auf Rang fünf, wie bewerten Sie das erste Halbjahr?

Ich habe vor der Saison gesagt, dass wir wahrscheinlich eine Weile brauchen werden, bis wir die Leute alle so integriert haben, dass jeder seine Rolle hat. Sicherlich habe ich mir erhofft, dass Lars Spieß dabei eine Rolle spielt, genauso wie Ketil Horn, was leider verletzungsbedingt nicht der Fall war. Ich glaube aber, dass wir immer mehr zusammenwachsen. Wir haben eine sehr flache Hierarchie, jeder will seine Spielanteile haben. Das zeichnet die Mannschaft aus. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber immer noch etwas Zeit brauchen, vor allem auch durch die verletzungsbedingten Änderungen, die wir immer wieder hatten. Wir sollten versuchen, 2023 bestimmte Dinge besser zu machen.

Die HSG Hanau ist Zweiter, der TV Gelnhausen Vierter. Wie verändert sich das Arbeiten angesichts dieser starken Konkurrenz in unmittelbarer Nähe?

Gar nicht. Natürlich muss man beiden Gegnern Respekt zollen, die in diesem Jahr sehr, sehr gute Arbeit leisten. Gelnhausen und Hanau leben von ihrer Eingespieltheit. Das fehlt uns noch. Hanau hatte zwar auch einen kleinen Umbruch, sie haben aber nicht so viele neue Spieler bekommen. In Gelnhausen ist es so, dass die Mannschaft noch etwas jünger ist. Da herrscht ein bisschen mehr Euphorie, glaube ich, aber auch die sind extrem eingespielt. Bei uns hat der Prozess erst begonnen.

Hanaus Trainer Hannes Geist hat den Kampf um die Talente als herausfordernd bezeichnet. Wie sehen Sie das?

Das ist herausfordernd, weil es einfach weniger Handballer gibt. Unser Ziel muss es sein, diese Talente selbst in Nieder-Roden zu entwickeln. Da sind wir auf einem guten Weg und wollen es vorantreiben. Ich sehe es auch nicht als Kampf, sondern eher als Herausforderung, dass wir es schaffen, im eigenen Verein so viele Talente zu bilden, dass wir uns aus diesem Pool bedienen können.

Wie würde sich die Statik in diesem Dreieck verändern, wenn die HSG Hanau aufsteigen sollte?

Gar nicht, glaube ich. Wenn Hanau es schafft, sei ihnen das gegönnt, aber ich glaube, dass das für alle drei Vereine eine extreme wirtschaftliche Herausforderung wäre, in die 2. Liga zu gehen.

Ist ein Aufstieg für die HSG Rodgau in der Zukunft dann überhaupt denkbar?

Sagen wir mal so, ich will das nicht ausschließen. Ich glaube, der Verein hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er sich immer ein Stück weiterentwickeln will. Nachdem sich die Männer in der 3. Liga etabliert hatten, ist unser Jugend- und Damenbereich extrem gewachsen. Was man aber nie vergessen darf, ist, dass wir ein Frauenteam mitfinanzieren und mitorganisieren. Das haben Hanau und Gelnhausen nicht. Bei denen steckt die gesamte Energie im Männerbereich. Wir sind aber sehr stolz darauf, was unsere Frauen leisten, und finden das für das Vereinsleben sehr wichtig.

Welche Erwartungen haben Sie für die Restsaison?

Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Das ist nicht unmöglich, aber eine Riesenaufgabe. Wir wollen weiter fleißig Punkte sammeln. Wenn wir das bei unserem schweren Auftaktprogramm machen, mit den ersten vier der Tabelle als erste Gegner, und gesund und munter mit viel Engagement starten, können wir von diesen vier sicher den ein oder anderen schlagen.

Wann wäre es für Sie eine gute Saison?

Wenn alle Verletzten zurückkommen – und wir es schaffen, mindestens diesen Platz zu halten, mit einem kleinen Blick darauf, dass die Plätze drei und vier zum Pokal berechtigen. Dafür müssten wir mit unseren vier Zählern Abstand sehr fleißig sein. Ansonsten ist’s eine gute Saison, wenn alle gesund bleiben, wir erfolgreich spielen und es vielleicht schaffen, fast alle direkten Duelle zu gewinnen.

Das Gespräch führte

Niklas Wenzel

Junge Stammkraft: Filip Brühl ersetzt bei der HSG Rodgau auf Linksaußen erfolgreich Routinier Michael Weidinger (3. Mannschaft) und den nach Schweden abgewanderten Sam Hoddersen. © eyssen