„WM-Kampf 2.0“ in der Offenbacher Stadthalle

Von: Christian Düncher

Freuen sich auf das nächste „Heimspiel“, diesmal in der Stadthalle: Junioren-Weltmeister Luca „Rocky“ Cinqueoncie (Mitte), Vater Michael (links) und Manager Rainer Gottwald F: cd © Christian Düncher

Der Offenbacher Boxer Luca Cinqueoncie, sechsfacher Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht, wird seinen WBC-Titel am 13. Mai in der Stadthalle verteidigen. DAZN überträgt live.

Offenbach – Der „WM-Kampf 2.0“ in Offenbach, wie ihn Box-Manager Rainer Gottwald nennt, nimmt konkrete Formen an. Ein Jahr nachdem Lokalmatador Luca „Rocky“ Cinqueoncie im Stadion Bieberer Berg gegen den Bosnier Leon Maric gewonnen hat, will der sechsfache Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht nun abermals bei einem „Heimspiel“ triumphieren. Diesmal in der Offenbacher Stadthalle – am 13. Mai.

Der 21-Jährige soll dann seinen WBC-Gürtel verteidigen, möglicherweise auch den des Verbandes WBO. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest. Zunächst war von einem Afrikaner der Rede, das sei inzwischen aber nicht mehr sicher, heißt es. Es sind insgesamt zehn Kämpfe geplant, unter anderem soll auch die mehrfache Weltmeisterin Sarah Bormann (Hanau) wieder antreten.

Die Box-Gala in Offenbach wird laut Gottwald eines der drei Events in 2023 sein, die auf DAZN zu sehen sein werden. Mit der Streaming-Plattform hat der umtriebige Manager, der kürzlich als Gewinner der TV-Show „Promi Big Brother“ für Schlagzeilen sorgte, eine entsprechende Vereinbarung getroffen (wir berichteten). Im ersten Jahr werde es noch keine „Fernsehgelder“ geben, aber für die Zukunft sei das nicht ausgeschlossen, „wenn wir gut zusammenarbeiten“. Bis dahin bestehe die Gefahr, dass solche Events ein Zuschussgeschäft werden. „20 000 Euro sind da schnell weg“, sagte Gottwald mit Blick auf die Kosten, die bei einem Titelverteidigungskampf anfallen.

Am Montag fand eine Hallenbegehung statt. Wenig später meldete Lucas’ Vater Michael Cinqueoncie Vollzug. Man sei sich mit der Stadt einig. Obwohl die Kapazität als Hauptkostenfaktor gilt, entschlossen sich Gottwald und die Cinqueoncies für die große Variante – mit rund 2100 Plätzen. Zuletzt hatte im Februar 2016 eine Box-Gala in der Stadthalle stattgefunden.

