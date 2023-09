„Wollen uns auch gegen Top-Teams behaupten“: SV Dreieichenhain wähnt sich auf Augenhöhe

Von: Jörn Polzin

Durchgesetzt: Sandra Wurtinger zählt auch in dieser Saison zu den Stützen des SV Dreieichenhain. © postl

Das obere Tabellendrittel peilt Regionalligist SV Dreieichenhain an. Trotz zwischenzeitlicher Hallenprobleme und personeller Fragezeichen startet Oberligist TV Babenhausen motiviert in die Saison. Eine Klasse tiefer unternimmt der TV Langen mit neuem Trainer den nächsten Anlauf in Richtung Meisterschaft.

Regionalliga, SV Dreieichenhain:

Nach einer Saison, in der einige Duelle mit Top-Teams knapp und unglücklich verloren gingen, wollen die „Haanerinnen“ den Spieß umdrehen. „Ziel ist es, unser Niveau bis zur letzten Minute zu halten, um uns auch gegen die Spitzenmannschaften zu behaupten“, sagt SVD-Trainer Guido Mensinger. Spielerisch wähnt er sein Team auf Augenhöhe mit Trier, Wieseck und Hofheim. „Auch vor den neuen Teams brauchen wir uns nicht zu verstecken.“

Die Langzeitverletzte Melis Schäfer ist zurück, Marisa Marschner und die Ex-Langenerin Lena Neumann neu im Kader. „Somit haben wir eine recht gesunde Kadergröße, um über die gesamte Saison gut aufgestellt zu sein. Wir haben viel Energie in unser Zusammenspiel gesteckt“, so Mensinger. Am Samstag (19 Uhr) geht es zum ASC Mainz.

SVD: Saskia Allenberg, Carolin Christen, Lotte Duhl, Larissa Ekert, Jessica Jörges, Vanessa Korte, Patricia Kulessa, Anna Lechte, Marisa Marschner, Lena Neumann, Melis Katharina Schäfer, Isabelle Stephanblome, Sandra Wurtinger, Isabelle Knittel, Jola Qarri

Oberliga, TV Babenhausen:

Zwischenzeitlich mussten die Babenhausenerinnen in eine andere Trainingshalle ausweichen, da ihre Spielstätte einen neuen Boden erhielt. Tina Dienstbach, eine feste Größe im Team von Trainer Markus Kühn, wird in dieser Saison kürzertreten, ihre Erfahrung aber weitergeben. Hinter weiteren Spielerinnen stehen beruflichbedingt noch Fragezeichen. Dennoch ist das Ziel klar definiert: Der TVB strebt die oberen Tabellenplätze an und will sich in der Klasse etablieren. „Einige Gegnerinnen sind uns schon gut bekannt. Das könnte zu unserem Vorteil sein. Wir sind jedenfalls hoch motiviert und entschlossen, diese Herausforderung anzugehen“, sagt Spielerin Janina Becker. Am 23. September (15.45 Uhr) empfängt der TVB den BC Wiesbaden.

TVB: Aline Becker, Janina Becker, Neslihan Güzel, Laura Schoeltzke, Lara Schierling, Sabine Raab, Lisa Winter, Alina Klein, Victoria Isensee, Lena Heininger, Jill Gillich, Michaela Mohr

Landesliga, BC Neu-Isenburg:

„Wir gehen optimistisch in die neue Saison, in der wir an Platz drei anknüpfen wollen“, gibt sich Co-Kapitänin Céline Jünger selbstbewusst. „Wir wollen oben mitspielen.“ Gelingen soll das mit strukturiertem und schnellem Teambasketball, vor allem aber mit konstanteren Leistungen über die gesamte Spielzeit hinweg. Aber auch die individuelle Weiterentwicklung ist Trainer Tarik Vahle wichtig: „Ich will jeder Spielerin dabei helfen, besser zu werden.“

Alexandra Hilliger ist zum BC Gelnhausen zurückgewechselt, Pauline Wohlleben und Diana Munteh absolvieren ein Auslandsstudium und werden zur Rückrunde für den BCN auf dem Parkett stehen. Mit Birgit Hussain stieß eine sehr erfahrene Spielerin hinzu. Die Favoritenrolle sieht Vahle beim TV Langen und der BG Rüsselsheim-Taunusstein. Erster Gegner ist am 23. September (15.15 Uhr) die HTG Bad Homburg.

BCN: Ana de Porres Martinez, Anamari Brdar, Melissa Gieler, Anna Mai Joy Vahle, Anika Heiß, Céline Jünger, Vanessa Licht, Rebekka Ubel, Vanessa Wiersig-Löffler, Carla Wohlleben, Andrea Doko, Tatjana Pejic, Birgit Hussain

Landesliga, TV Langen:

Nach Platz zwei in der Vorsaison nehmen die Langenerinnen den nächsten Anlauf zum Aufstieg. Das Team um Kapitänin Laura Gilic bleibt im Kern zusammen und wird von den Regionalligaerprobten Marnie Reimann und Sandrine Hafner verstärkt. „Unsere U18-Mädels sollen für frischen Wind sorgen und wertvolle Erfahrungen bei den Damen sammeln“, sagt Niklas Richter, der das Traineramt übernommen hat. Der 20-Jährige, der für die 2. Herren des TVL aufläuft, stand vergangene Saison als Assistent von Regis Koundjia an der Seitenlinie. Sein Debüt als Cheftrainer gibt Richter am 24. September (10 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

TVL: Lavina De las Heras, Emilia Dorst, Laura Funk, Laura Gilic-Kuko, Sandrine Hafner, Nele Helterhoff, Janina Herisch, Flores Kantim, Svea Kobus, Marnie Reimann, Zoe Schaffer, Marlene Sinn, Lea Söder, Elisabeth Teetz

