WVO: Kira Sophie Lüder auf der Erfolgswelle

Offenbacher Schwimmer in Stadtallendorf. Von links: Lorna Macpherson, Cecile Hauptmann, Finn Majka, Sophie Hauptmann, Kira Sophie Lüder, Eric Jäger. Nicht mit auf dem © vum

Kira Sophie Lüder vom Wassersportverein Offenbach dominiert bei den hessischen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen. Lorna Macpherson und Eric Jäger präsentieren sich ebenfalls in guter Form

Offenbach – Die erfolgreiche Langbahnsaison des Sommers fortzusetzen, war das Ziel der Aktiven des Wassersportvereins Offenbach bei den hessischen Kurzbahnmeisterschaften in Stadtallendorf. Dies gelang den Schwimmern um Trainer Peter Ortwein auch eindrucksvoll. In Kira Sophie Lüder, Lorna Macpherson und Eric Jäger schwammen drei Wassersportler auf einen Medaillenplatz und sicherten sich Edelmetall.

Cecile Hauptmann, Sophie Hauptmann, Finn Majka und Antonia Habur komplettierten die Mannschaft und zeigten auch gute Leistungen, die jedoch nicht zu einem Medaillenrang führten.

Ganz eng ging es bei Lorna Macpherson in der Juniorenwertung der 18-/19-Jährigen zu. Nach Platz drei über 100 m Brust trennten Macpherson nur sechs Hundertstel vom ganz großen Wurf über 50 m Brust. Mit persönlicher Bestzeit errang sie Platz zwei, musste sich ihrer stärksten Gegnerin nur mit einem Wimpernschlag geschlagen geben.

Einen starken Wettkampf lieferte WVO_Zugang Eric Jäger ab. Der Triathlet, der auch im 10 000-m-Lauf unter den Top Ten seines Jahrgangs in Süddeutschland rangiert, zeigte sich in Bestform. Nachdem er sich am ersten Wettkampftag über 50 m und 200 m Rücken noch mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben musste, gelang ihm am zweiten Tag die Überraschung: In zweiten 100-m-Rücken-Rennen seines Lebens schwamm Jäger auf Platz drei bei den Landesmeisterschaften im Jahrgang 2005 und unterstrich damit auch im Schwimmen seine Qualitäten. In allen drei Rückenwettbewerben steigerte Jäger seine persönlichen Bestzeiten, die er erst 14 Tage zuvor aufgestellt hatte.

Das Jahr 2022 wird Kira Sophie Lüder noch lange in Erinnerung bleiben. Die Erfolgswelle, auf der die 15-jährige Gymnasiastin seit sechs Monaten schwimmt, scheint nicht abzuebben. Gegnerinnen, die vor ihrem Wechsel zum Wassersportverein für sie noch als unschlagbar galten, müssen sich nun hinten anstellen. Nach Doppelgold über 400 m Freistil bei den Bezirksmeisterschaften im Jahrgang und in der offenen Klasse, Doppelgold bei den hessischen Jahrgangsmeisterschaften auf der Langbahn und Gold bei den hessischen Freiwassermeisterschaften über 2,5 Kilometer, galt es für Lüder erstmals, ihren Titel aus dem Sommer auch auf der Kurzbahn zu verteidigen. Dies gelang ihr auch in eindrucksvoller Weise: Fast vier Sekunden betrug ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte über 400 m Freistil – und damit ein weiterer Hessentitel auf Lüders Konto. Über 200 m Freistil wurde Lüder, wie schon im Sommer auf der Langbahn, hessische Vizemeisterin.

Offenbacher Ergebnisse:

Cecile Hauptmann: 50 Freistil 00:30,10 4. Platz; 50 Rücken 00:35,46 5. Platz

Lorna Macpherson: 100 Brust 01:25,32 3. Platz; 50 Brust 00:37,82 2.Platz (PBZ)

Sophie Hauptmann: 50 Rücken 00:36,68 7. Platz

Kira Sophie Lüder: 50 Freistil 00:29,10 5. Platz; 100 Freistil 01:02,58 5. Platz (PBZ); 200 Freistil 02:11,79 2. Platz (PBZ); 400 Freistil 04:42,13 1. Platz (PBZ)

Eric Jäger: 50 Rücken 00:30,97; 4. Platz

200 Rücken 02:22,73; 4. Platz (PBZ); 100 Rücken 01:06,12 3. Platz (PBZ)

Antonia Habur: 50 Brust 00:40,08 12. Platz

Finn Majka: 50 Brust 00:35,29 14. Platz (PBZ) vum