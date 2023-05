Rockets-Ziel ist der Klassenerhalt – und vier Punkte gegen Hanau

Von: Patrick Leonhardt

Vorfreude: In diesem Jahr stehen sich die Rhein-Main Rockets (rot) und die Hanau Hornets wieder in der Oberliga gegenüber. © hartenfelser

Bei dem in Offenbach beheimateten Football-Verein Rhein-Main Rockets ist die Vorfreude auf die Saison 2023 in der Oberliga Hessen riesig.

Offenbach - Im Februar 2022 hatten die Rhein-Main Rockets ihre Herrenmannschaft corona-bedingt aus der Oberliga zurückgezogen. Der Neuaufbau lief allerdings besser als erwartet, im September vergangenen Jahres erhielten die Rockets durch den American Football Verband Hessen ihren Oberliga-Startplatz zurück. Ihr erstes Spiel in der neuen Runde bestreiten die Rhein-Main-Footballer am 27. Mai bei den Fulda Saints. Das erste Heimspiel steht für die Rockets am 10. Juni gegen die Hadamar Black Goats an, ehe zwei Wochen später (25.) das Derby in Hanau ansteht.

„Nach der langen footballfreien Zeit in Offenbach mussten sich alle erst wieder an den geregelten Trainingsbetrieb und die hohe Belastung gewöhnen. Aktuell sehe ich aber große Fortschritte, wir gehen in die richtige Richtung“, sagt Rockets-Headcoach Alexander Feistl, „die Saison startet für uns dieses Jahr erst recht spät. Das gibt uns genügend Zeit, um alle Rookies und die, die noch dabei sein wollen, an die hohe körperliche und vor allem auch geistige Belastung heranzuführen. Mit dem Ehrgeiz und Einsatz, den die Spieler in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt haben, sehe ich uns in dieser Saison schönen Football auf den Platz bringen.“

Ziel der Rockets ist der Klassenerhalt – und vier Punkte gegen Hanau. „Auch wenn ich meine erfolgreichsten und schönsten Jahre als Sportler in Hanau erlebt habe (bei den Hanau Hawks, Anm. d. Red.) , so müssen zwei Spiele gewonnen werden und das sind die gegen Hanau“, sagt Vorstandsmitglied Thorsten Kruppka. Die Heimspiele finden zunächst auf dem Rockets Field in der Frankenstraße statt. Ob die „großen“ Spiele zukünftig im Sana Sportpark ausgetragen werden, sollen auch die Fans mitentscheiden. leo

Hornets sind eine Wundertüte „Wir sind in diesem Jahr die Wundertüte“, charakterisiert Hornets-Pressesprecher Achim Korn die bevorstehende Oberligasaison der Hanauer Football-Hornissen. Mehr als 80 Prozent Footballneulinge stehen in den Reihen der Hornissen: „Das ist eine ganz besondere Herausforderung für unsere Coachingcrew“, sagt Hanaus Präsident Lukas Ludewig. Das Saisonziel ist klar umrissen. „Wir wollen möglichst früh den Klassenerhalt sichern und danach weitersehen“, sagt Korn, der wie gewohnt noch einen raushaut: „Die beiden Derbys gegen Offenbach müssen gewonnen werden, dann wäre das Thema Klassenerhalt schon mal fast erledigt.“ Fast schon traditionsgemäß starten die Hornets am 14. Mai mit einem Heimspiel gegen Wetzlar in die Saison. Danach folgt am 25. Juni das mit Spannung erwartete Derby gegen Offenbach. „Den dicksten Brocken haben wir am Anfang – Wetzlar ist für mich der Meisterfavorit“, erklärt Ludewig und deutet an: „Wir haben noch die eine oder andere Überraschung in petto, da wird in der nächsten Zeit noch einiges in trockene Tücher gebracht.“