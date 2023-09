Zum Auftakt gleich ein „dicker Brocken“: TV Langen empfängt Saarlouis

Von: Jörn Polzin

Korb im Visier: Henk Droste (rechts) und Lukas Janott (links) wollen mit dem TV Langen oben mitspielen. © postl

Nach acht Jahren sind die Basketballer des EOSC zurück in der Oberliga und wollen sich dort langfristig etablieren. In der verstärkten 2. Regionalliga stehen der TV Langen II und BC Neu-Isenburg vor einer schwierigen Mission. Oberligist TV Babenhausen muss den Abgang seines Kapitäns verkraften.

1. Regionalliga, TV Langen:

Der Tabellendritte aus der Vorsaison hat den Kern zusammengehalten, muss aber noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen. So fehlt nach dem Abgang von Florian Dietrich zu den Fraport Skyliners II noch ein Center, Welday Beyenne fällt nach Meniskus-Operation aus, Routinier Sebastian Barth wird nur noch helfen, „wenn Not am Mann ist“. Dafür kehrt in Leon Püllen ein Flügelspieler zurück, der einst für die TVL-Jugend auflief und vielseitig einsetzbar ist. Püllen sammelte bei den Fraport Skyliners in der Pro B wichtige Erfahrungen.

Ob es weitere Zugänge gibt? „Wir sondieren den Markt, hatten auch den einen oder anderen Spieler im Probetraining“, sagt Manager Jürgen Barth. Die Verpflichtung eines ausländischen Profis ist zunächst nicht angedacht. Dennoch gibt Barth als Ziel vor, „oben mitzuspielen“. Saarlouis um Routinier Ricky Easterling werde am Samstag (19 Uhr) in Langen gleich „ein dicker Brocken“.

TV Langen: Maxim Schneider, Michael Fuss, Niklas Pons, Bastian Winterhalter, Henk Droste, Devon Jacob, Lukas Janott, Valentin Rappold, Risto Vasiljevic, Leon Püllen (Welday Beyene, Sebastian Barth)

2. Regionalliga, BC Neu-Isenburg:

Nach der überragenden Premieren-Saison mit Rang drei hat sich die Ausgangslage kaum verändert. Ziel bleibt der Klassenerhalt. Daran lässt der zweite BCN-Vorsitzende Christof Schäfer keine Zweifel: „Die Liga wird stärker sein. Wir haben den einen oder anderen Abgang zu verzeichnen. Die Vorbereitung lief mehr als holprig. Viele Verletzte und teilweise sieben Spieler parallel im Urlaub haben das Ganze sehr erschwert“, zählt Schäfer auf. „Zu Beginn der Saison werden wir noch auf den ein oder anderen Spieler verzichten müssen.“ Dafür wurde in Paul Schlegel ein Spieler verzichtet, der bereits beim TV Langen und in Karlsruhe höherklassig im Einsatz war.

Eine Konstante ist die Position an der Seitenlinie: Vasilli Adamoudis geht in seine achte Saison als BCN-Coach. Los geht’s am Samstag (18 Uhr) bei der SG Weiterstadt.

BCN: Paul Schlegel, Mikael Johannes, Deni Kajabegovic, Paul Bokeloh, Dawit Asfaha, Julian Smuda, Daniel Hack, Fabio Wedel, Robert Sauer, Tino Linnemann, Ante Brko, Colin Tölke, Matevz Domajnko

2. Regionalliga, TV Langen II:

Aufgrund personeller Veränderungen und einer stark veränderten Liga erwarten die Langener eine schwierige Saison. So muss das Team von Trainer Pedja Glisic die Abgänge von Tammo Buschlinger, Alexander Reinecke und Bennet Wippersteg verschmerzen. Leander Schumacher verletzte sich schwer am Knie und fällt vorerst aus. Die Absteiger Kronberg, Gießen und Bensheim werten das Feld auf. „Wir wollen uns mit variablem und teamorientiertem Basketball schnell in der oberen Tabellenhälfte festsetzen“, sagt TVL-Spieler Mirco Palazzo. Am Sonntag (18 Uhr) steht das Heimspiel gegen Kassel auf dem Programm. „Sie sind eine der großen Unbekannten.“

TVL II: Mirco Palazzo, Felix Lewe, Timothy Chabot, Niklas Kessler, Max Püchert, Niklas Butz, Max Trindeitmar, Moritz Overdick, Niklas Richter, Malte Mundt, Sven Schäfer, Leander Schumacher, Jonathan Bitzer, Giuseppe Giannone, Johannes Dippel

Oberliga, EOSC Offenbach:

Der Nachrücker ist bereit für die Herausforderung. „Als alter Neuling möchten wir uns wieder langfristig in der Klasse etablieren. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, gehen aber dennoch mit der Einstellung in die Saison, dass wir jedes Spiel gewinnen möchten“, sagt EOSC-Abteilungsleiter Tobias Knöfler. „Wenn wir im Mittelfeld landen, wären wir sehr zufrieden.“ Der Kader bleibt im Kern unverändert. „Wir möchten aber auch unseren Leistungsträgern aus der U18 die Möglichkeit bieten, auf Herrenniveau Erfahrungen zu sammeln“, so Knöfler. Trainer Beytullah Yesilyurt ist überzeugt, dass „wir in der Konstellation sehr gut mithalten können“. Zum Start geht es am 24. September (18 Uhr) zum TV Babenhausen.

EOSC: Vaios Ourgantzidis, Armin Reichert, Can Akbayir, Cem Akbayir, Denis Eres, Dimitrios Ourgantzidis, Fabian Fischbach, Finn Fischbach, Frederik Fischbach, Kurosh Moghaddam, Noah Mann

Oberliga, TV Babenhausen:

Mit leicht verändertem Kader starten die Babenhausener in ihre zweite Oberliga-Saison. Der Abgang von Kapitän Lars Teschke hinterlässt eine Lücke. Denas Druila, Felix Klietsch und Kristupas Sabaliauskas verstärken die Mannschaft von Trainer Thomas Hüther, der oben mitmischen will. „Wir haben die Testspiele genutzt, um an den Schwachstellen zu arbeiten und uns den Feinschliff für die Saison zu holen“, sagt Hüther. Gegen den TV Langen II gab es ebenso eine Niederlage wie gegen Mainz. Das dritte Testspiel gegen den BC Wiesbaden entschieden die Babenhausener für sich.

TVB: Andreas Altmann, Finn Lunkenheimer, Kristupas Sabaliauskas, Amil Klisura, Anton Klug, Emilian Wulf, Denas Drulia, Tim-David Schrädt, Michael Harris, Felix Klietsch, Oliver Rohs, Max Heuser

Landesliga, BC Neu-Isenburg II:

Nach dem lehrreichen Intermezzo als Oberligist startet die BCN-Reserve in der Landesliga einen Neuanfang. Das Team ist deutlich jünger aufgestellt, das Augenmerk liegt darauf, die Talente so zu entwickeln, dass sie eine Alternative fürs Regionalliga-Team werden können. „Wir haben einen guten Mix. Die Stimmung ist sehr gut. Wenn alle fit bleiben und wir unsere Neuzugänge gut integrieren können, sollte ein Platz im Mittelfeld möglich sein“, meint BCN-Coach Vassili Adamoudis. Tino Linnemann hat den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.

BCN II: Oier Penacho, Oscar Sedlaczek, Abbas Youssefi, Eray Eslemez, Paris Tsianakas, Bastian Meier, Tobias Meier, Joel Kosin, Luka Nicin, Tarik Vahle, Phillipp Tappe, Leon von Rabenau, Joel Diop Mahmood, Marc Crouzier

Landesliga, SC Steinberg:

Viel verspricht sich Spielertrainer Nikola Radenkovic von zwei Zugängen: „Tobias Gansel ist richtig stark und wird sicher bei uns eine Führungsrolle übernehmen. Andreas Lowjaga kam aus Offenbach zu uns, ist aber ein alter Steinberger und wir freuen uns, dass er wieder da ist.“ Insgesamt sieht Radenkovic seinen Kader besser aufgestellt – sportlich wie charakterlich. „Wir pflegen einen freundschaftlichen Umgang. Es gibt keine Störenfriede.“ Was möglich ist? „Als ehrgeiziger Sportler will ich immer um den Aufstieg mitspielen. Aber wir müssen uns erst einspielen.“ Das Gastspiel am 23. September (20 Uhr) in Weiterstadt eröffnet die Saison.

Steinberg: Matej Arlovic, Elias Benner, Tobias Gansel, Dariusz Henzel, Andreas Lowjaga, Stefan Mamic, Hewad Naseri, Dominik Pelllmann, Luka Radenkovic, Nikola Radenkovic, Fabian Schmidt, Berkan Sözen, Lenn Zäch, Ivan Zdrelko

Landesliga, SV Dreieichenhain:

Mit Ach und Krach sicherten die „Haaner“ am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Trainer Jörg Stefanski setzt auf einen kaum veränderten Kader und hofft auf eine ruhigere Spielzeit. „Wir peilen einen Platz im gesicherten Mittelfeld an. In der Vorbereitung lag der Fokus auf neuen Spielsystemen und der Verteidigung“, so Stefanski, der mit seiner Mannschaft zum am 23. September (16.45 Uhr) beim SV Darmstadt antritt.

SVD: Benjamin Dönitz, Nick Ehrich, Fabian Eller, Jens Glöser, Clemens Hielscher, Felix Kaut, Denis Krzywon, Philipp Maaß, Tom Metzelthin, Fabian Meyer, Stefan Öppling, Luis Torresan und Frederic Weber. Paul Arnold, Benas Jasaitis, Samuel Jung, Amar Nukic