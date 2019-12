Handballspielgemeinschaft Offenbach soll 2021/22 kommen

Bürgels Markus Wagenknecht (rechts) in der Partie in Bruchköbel – ausnahmsweise im weißen statt im roten Trikot.

„Enttäuscht“, versichert Rainer Lehmann, „bin ich nicht, denn das Projekt scheitert ja nicht. Es gibt ein konkretes Ja. Nur das Tempo ist nicht ganz so hoch wie zunächst vorgesehen – und dafür kann ich durchaus Verständnis aufbringen.“

Offenbach – Der Sprecher der geplanten Offenbacher Handballspielgemeinschaft, Vorstandsmitglied der TSG Bürgel, berichtet von guten Informationsveranstaltungen der drei beteiligten Vereine (TSG Bürgel, OFC Kickers, TGS Bieber) und Zustimmung der Mitglieder. Nur der für 2020/21 geplante Zusammenschluss wird sich wohl um ein Jahr verschieben.

„Wir sind trotzdem schon ein großes Stück vorangekommen“, sagt Lehmann. Ende September hatten die Gespräche zwischen den Verantwortlichen der drei Offenbacher Handballklubs mit Blick auf eine HSG begonnen. In Arbeitsgruppen und Workshops haben sie sie vorangetrieben. Nun haben sich die Mitglieder in den Vereinen positiv geäußert. „Es hat sich aber schon zuvor abgezeichnet, dass es für den einen oder anderen Partner in der kurzen Zeit nicht zu stemmen ist“, sagt Lehmann. Die Handballabteilung der TSG hat 530 Mitglieder. Sie hat drei Herren-, zwei Frauen- und 12 Jugendteams. Die erste Mannschaft seiner TSG kämpft in der Oberliga Hessen um den Aufstieg in die 3. Liga, die Frauen sind in der Landesliga Süd beheimatet.

„Schon im Januar und Februar beginnen für die höherklassigen Mannschaften die Planungen für die nächste Saison. Die Mannschaften zur Jugendqualifikation sind ebenfalls im Januar 2020 zu melden. Soweit sind wir noch nicht mit den notwendigen organisatorischen und konzeptionellen Vorbereitungen für einen Zusammenschluss“, sagt Manuel Dieter, Abteilungsleiter Handball des OFC Kickers. Die ersten Männer der Kickers spielen in der Landesliga, die Frauen in der Bezirksliga A. Die Handballabteilung der Kickers meldet 400 Mitglieder, neben den Frauen sind drei Herren- sowie neun Jugendteams im Spielbetrieb. Die Handballabteilung der TGS Bieber hat 230 Mitglieder, eine Frauen- und eine Männermannschaft sowie fünf Jugendteams.

Die drei Offenbacher Handballklubs haben sich laut Rainer Lehmann jetzt darauf verständigt, die nächste Saison als Übergangszeit zu nutzen. „Wir wollen einfach näher zusammenrücken.“ Lehmann denkt dabei unter anderem an gemeinsame Trainingsgruppen, den intensiven Austausch der Jugendleiter und -trainer. Bereits im Januar werden die Vereine die nächsten konkreten Schritte angehen. Bei so einem großen Projekt sei es wichtig, die eigenen Strukturen nicht zu überfordern, es werden alle helfenden Hände benötigt, versichert er. „Wir freuen uns auf die nächsten konstruktiven Gespräche und konkrete Maßnahmen, die dem Offenbacher Handball eine sichere und attraktive Zukunft ermöglichen“, sagte Stefan Bonifer, Vorstandsmitglied der TGS Bieber.

Die TSG Bürgel, der OFC Kickers und die TGS Bieber werden für die nächste Saison letztmals unter ihren klassischen Vereinsnamen melden. Und 2021/22? Wie soll die neue HSG heißen? „Auch dieses Thema gehen wir jetzt im Januar an. HSG Offenbach ist zwar naheliegend, klingt aber ein bisschen grau. Die Stadt Offenbach wird auf jeden Fall im Namen vorkommen. Aber jetzt sind kreative Köpfe gefordert, vielleicht benötigen wir sogar externe Hilfe, damit sich mit dem Namen wirklich alle anfreunden können“, sagt Lehmann.

Was fest steht, sind die Farben der neuen HSG: Rot, Weiß und Blau. Logisch. Bisher treten die TSG und die Kickers in rot und weiß an, die TGS in weiß und blau.

VON HOLGER APPEL