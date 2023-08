Zweifache Deutsche Meisterin von Samurai Offenbach fährt zu U21-EM

Von: Holger Appel

Siegerlächeln. Lena Djeriou Ende Juli nach dem Triumph in Berlin. © vum

In Den Haag will Lena Djeriou von Samurai Offenbach ihre Erfolgsserie fortsetzen. Ihr Trainer Francesco Liotta ist zuversichtlich, dass das gelingt.

Offenbach – Francesco Liotta, Vorsitzender und Trainer des Judoclubs Samurai Offenbach, wird am Donnerstagvormittag voller Zuversicht nach Den Haag in die Niederlande fahren. In Lena Djeriou (Klasse bis 52 kg) hat er bei den U21-Europameisterschaften (7. bis 10. September) eine Top-Athletin am Start.

Die 18 Jahre alte Djeriou, zweifache deutsche Meisterin in der U21, hofft darauf, „am Ende auf dem Podium zu stehen“, wie sie versichert. „Gerne das Beste vom Besten“, traut Liotta seiner Athletin, die am Montag zum abschließenden Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft nach Köln und am Mittwoch weiter nach Den Haag reist, auch den ganz großen Wurf zu. In den Sommerferien hatte sich Djeriou unter anderem im olympischen Trainingszentrum in Kienbaum vorbereitet.

Talent von Samurai Offenbach Lena Djeriou wird bei EM von Heimtrainer unterstützt

„Lena hat in den vergangenen Wochen super viel trainiert, steht voll im Saft. Zuletzt haben wir noch ein bisschen an der Grifftechnik und der Taktik gefeilt. Wir kennen die Gegnerinnen auf diesem hohen Niveau, Lena weiß, wie sie gegen wen vorgehen muss. Das passt alles, das Gefühl ist absolut positiv“, berichtet Liotta.

In den Niederlanden hat zwar Bundestrainer Lorenz Trautmann die Verantwortung, „aber ich will als Heimtrainer dabei sein, für den Austausch zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist ein wichtiges und positives Signal für Lena“, sagt Liotta über seine aus Niederursel stammende Athletin, die 2021 von der TSG Nordwest Frankfurt nach Offenbach kam.

Lena Djeriou (Samurai Offenbach) ist auf Platz vier gesetzt

„Und Lena“, unterstreicht der Samurai-Trainer seinen Optimismus, „hat aus Berlin nochmals große Motivation mitgenommen, denn da hat sie viele starke Gegnerinnen geschlagen.“ Djeriou hatte Ende Juli im Beisein von Bundestrainer Trautmann das internationale U21-Turnier in der deutschen Hauptstadt vor Kontrahentinnen wie Aruzhan Yerezhepova aus Kasachstan oder Ruth Lavy aus Israel gewonnen – das war ihr zweiter Triumph auf europäischer Ebene nach dem European Cup 2022 in Prag.

„Wenn man wie Lena das letzte Turnier vor einer EM gewinnt, ist das natürlich eine große Sache. Wir freuen uns jetzt total auf dieses EM-Turnier“, sagt Liotta. „Berlin war super. Da hatte ich zuvor gute Trainingseinheiten, vor allem mit erwachsenen Kaderathleten, von denen man sich viel abschauen kann. Die Taktik hat gepasst, die Stimmung auf der Tribüne beim Heimturnier war klasse. Ich hatte schon beim Aufwärmen gemerkt, dass das ein guter Tag werden kann“, berichtet Djeriou und hofft, dass sich dieses Gefühl auch in den Niederlanden einstellen wird. Sie ist nach dem Turniersieg in Berlin für die EM auf Position vier gesetzt. Die italienische Weltmeisterin Giulia Carna liegt auf Position eins. (Holger Appel)