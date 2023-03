Zweimal Hut ab für FCO-Talent Antonia Petrovici

Von: Holger Appel

Daumen hoch. FCO-Trainer Gabriel Petrovici mit seiner Tochter Antonia und Ina Sternberg (rechts). © vum

Degen-Talent Antonia Petrovici vom Fechtclub Offenbach gewinnt das U13-Turnier in Hagen und belegt dann in der U15 Platz drei in Heidelberg

Offenbach – Dieser Doppelpack hat sich gelohnt für Antonia Petrovici vom Fechtclub Offenbach: Sie gewann den Degenwettbewerb in der U13 in Hagen und erkämpfte am folgenden Tag Platz drei in der U15 beim Heidelberger Schlossturnier. „Gleich zweimal Hut ab für Antonia. Der Sieg in Hagen ist ein toller Erfolg, Platz drei in der höheren Altersklasse gegen starke Konkurrenz eine Top-Platzierung. Dass ihr am Ende etwas die Puste ausging, ist verständlich“, sagte Gudrun Bayer, Vorsitzende des FCO.

In Hagen hatte Petrovici fünf von sechs Vorrundengefechten gewonnen, im Viertelfinale setzte sie sich gegen Nisa Colak (TSV Hagen) mit 10:2 durch. Im Halbfinale bezwang sie Maggy Orawski (Lohausener SV) mit 10:5, im Finale Chiara Rott (OFC Bonn) mit 10:7.

Ihre Clubkollegin Ina Sternberg erkämpfte Platz drei in der U17. In der Vorrunde hatte sie sechs Gefechte gewonnen. Im 16er-K.o. besiegte sie Hannah Koch (TV Wetzlar) mit 10:3, im Viertelfinale Milana Korobova (FZ Solingen) mit 15:6. Das Halbfinale verlor sie gegen ihre frühere Clubkollegin Matilda Kunisch (Eintracht Frankfurt) mit 10:15.

In Heidelberg gewann Petrovici vier von fünf Gefechten in der Vorrunde, bezwang dann Maja Koutsodendri mit 15:8, Nina Peters (beide Heidelberger FC) mit 15:11, Elisabeth Herz (Heidenheimer SB) mit 12:9 und Emma Oberthür (TSG Friesenheim) mit 13:7. Erst im Halbfinale kam das Aus gegen Kati Busch (Heidenheimer SB) mit 6:15.

Marie Moll (Jahrgang 2011) gewann in der U15-Vorrunde vier von fünf Gefechten, verlor dann zweimal – Platz 25. Der 12-jährige Bjarne Brückmann kam in der U15 auf Rang 33. Er gewann in der Vorrunde zwei von fünf Gefechten, verlor dann gegen einen zwei Jahre älteren Fechter mit 13:15.

