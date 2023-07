Die früheren Seligenstädterinnen Dellert und Vogel starten bei U23-EM

Volle Konzentration: Die angeschlagene Sarah Vogel muss aber die Erwartungen runterschrauben. © imago

Sie sind beide 21 Jahre alt, starteten einst für die LG Seligenstadt und sammelten Titel und Rekorde. Nun verfolgen sie mit sehr ambitionierten und professionell aufgestellten Klubs hohe Ziele – national wie international. Stabhochspringerin Sarah Vogel, seit November für Eintracht Frankfurt aktiv und die schon länger für das Sprintteam Wetzlar startende Antonia Dellert verbinden aber auch die Schattenseiten des Leistungssports: gesundheitliche Rückschläge mit Verletzungen, Infektionen und Krankheiten.

Seligenstadt – Wenn Stabhochspringerin Sarah Vogel und Sprinterin Antonia Dellert ab morgen bei der U23-Europameisterschaft in Finnland antreten, sind die Vorzeichen allerdings unterschiedlich. Während sich Dellert als deutsche U23-Vizemeisterin in Göttingen viel Selbstvertrauen für das Großereignis holte, ist Vogel froh, überhaupt in Espoo dabei zu sein. Denn hinter der 21-Jährigen liegt ein Behandlungs-Marathon. „Ich habe mir im Rücken einen Nerv eingeklemmt und konnte deshalb auch nicht bei den Deutschen Meisterschaften springen“, erzählt Vogel: „Das ist an sich nichts Wildes, tut aber weh und kann weitläufig ausstrahlen.“

Für das Stabhochsprung-Ass, das durch die ZDF-Doku „Unbeugsam“ auch immer stärker in den medialen Fokus gerückt ist, besonders unglücklich: Der Schmerz zog ins linke Bein, das Absprungbein. Um kein Risiko einzugehen, verzichtete Vogel nicht nur auf die nationalen Titelkämpfe, sondern auch auf Trainingseinheiten, begab sich stattdessen in intensive medizinische Betreuung. „Wenn ein Nerv irritiert ist, sind auch die anderen Funktionen eingeschränkt und man kann sich schnell eine Muskelverletzung holen. Da ist allerhöchste Vorsicht geboten“, betont sie.

Die vollständige Regeneration könne mehrere Wochen dauern. Die U20-Europameisterin von 2021 wird zwar in Finnland an den Start gehen, muss die Erwartungen aber runterschrauben. „Die Qualifikation überstehen und gesund nach Hause kommen“, lauten die primären Ziele der ehrgeizigen Athletin, die bei der Team-Europameisterschaft in Polen mit ihrer Bestleistung von 4,40 Metern die Latte im wahrsten Sinne höher gelegt hatte und unter normalen Umständen in Finnland zu den Mitfavoritinnen gezählt hätte. „Ich weiß, dass im fitten Zustand höhenmäßig noch einiges drin wäre, aber so sind Prognosen schwierig“, meint Vogel.

Etwas forscher und mit reichlich Rückenwind kann ihre einstige Vereinskollegin Antonia Dellert die Rennen in der zweitgrößten Stadt Finnlands angehen. Die Seligenstädterin erwartet drei spannende Wettkampftage, wird selbst über 100 Meter und mit der 4x100-m-Staffel starten. „Ich freue mich auf alles, was kommt, und bin dankbar dafür, Deutschland bei der EM repräsentieren zu dürfen“, stellt die Athletin des Sprintteams Wetzlar heraus. Zuversicht zieht sie vor allem aus dem Abschneiden bei den U23-Meisterschaften in Göttingen, bei denen es neben Podestplätzen auch um die Vergabe der EM-Tickets ging. Klar war: Die beiden schnellsten Sprinterinnen hatten – bei zuvor erfüllter EM-Norm (11,50 Sekunden) – die Teilnahme sicher. Dies war Dellert bereits beim internationalen Meeting in Meilen/Schweiz in 11,45 Sekunden gelungen – gleichzeitig ihre persönliche Bestzeit.

Nach einem kontrollierten Vorlauf und Platz zwei im Halbfinale (11,55) erkämpfte sich die Seligenstädterin den Vizetitel hinter der Favoritin Talea Prepens (TV Cloppenburg), die ebenfalls in Finnland dabei ist. „Mit der Platzierung bin ich zufrieden, die Zeit war akzeptabel, aber noch ausbaufähig. Alles in allem kann ich aber mit den Deutschen Meisterschaften zufrieden sein. Mein Ziel war es, unter die Top 3 zu kommen und mich über den Einzelstart für die EM zu qualifizieren. Beides ist mir gelungen“, blickt Dellert zurück.

Während Prepens auch über die 200 Meter gemeldet ist, konzentriert sich Dellert ganz auf die 100 Meter und 4x100-m-Staffel. In bester Erinnerung ist ihr dabei die U20-EM vor zwei Jahren in Estland. Über 100 Meter zog sie ins Finale der besten acht ein, mit der Staffel holte sie sogar Silber. Ein besonderer Triumph. Gibt es nun eine Fortsetzung dieser Erfolgsstory? Dellert ist guter Dinge: „Gold oder Silber sind sicher drin.“ Und im Einzel, bei dem sie im Mittelfeld des Teilnehmerfeldes gelistet ist? Da soll es wieder ins Finale gehen. „Und gegen eine neue persönliche Bestzeit hätte ich natürlich auch nichts.“

Finale und Medaille im Blick: Antonia Dellert (links, bei den deutschen U23-Meisterschaften in Göttingen) will im Einzel unter die Top 8 laufen und hält mit der Staffel sogar den Titel für möglich. © imago