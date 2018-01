20. Grand-Slam-Titel! Federer gewinnt Australian Open 

Roger Federer hat zum sechsten Mal die Australian Open gewonnen und seinen 20. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Der Schweizer gehört nun zu den Rekord-Siegern in Melbourne.

Melbourne - Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz entschied am Sonntag das Endspiel in Melbourne gegen den Kroaten Marin Cilic 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 für sich. In seinem 30. Finale bei einem Grand Slam nutzte Federer nach 3:02 Stunden seinen ersten Matchball. Mit Novak Djokovic und Roy Emerson ist er nun Rekordsieger in Melbourne. 20 oder mehr Titel bei den vier großen Turnieren holten nur Margaret Court (24), Serena Williams (23) und Steffi Graf (22). Cilic klettert trotz der Niederlage auf Platz drei im Ranking.

dpa