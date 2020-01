Abfahrt in Kitzbühel: Wer triumphiert auf der legendären "Streif"?

Das legendärste Skirennen im Weltcup steht in Kitzbühel an. Am Samstag findet auf der Streif die Abfahrt statt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Kitzbühel - Weiter geht das Hahnenkammwochende, die prestigeträchtigste Veranstaltung im Ski-Alpin-Weltcup 2019/20. Am Samstag findet auf der Streif in Kitzbühel die Abfahrt statt. Zahlreiche Anwärter auf den Sieg gehen dabei ins Rennen. chiemgau24.de ist heute ab 11:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Der Super-G am Freitag, den der Norweger Kjetil Jansrud vor den zeitgleichen Matthias Mayer aus Österreich und Jansruds Landsmann Aleksander Aamodt-Kilde gewann, war nur der Vorgeschmack auf das, was am Samstag in Kitzbühel ansteht.

Das Hahnenkammwochenende in Kitzbühel erreicht seinen Höhepunkt, auf der legendären Streif wird die Abfahrt ausgetragen.

Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante, Traverse: Keine andere Strecke hat so viele bekannte Abschnitte wie die 3,3 Kilometer lange Streif, die die Profis in weniger als zwei Minuten abfahren. Das gefährliche Spektakel lockt jedes Jahr Tausende Fans an. Im Rekordjahr 1999 waren es über das Wochenende verteilt rund 100 000 - also ein Vielfaches der Kitzbüheler Bevölkerung von rund 8000 Menschen. Die 290 Beherbergungsbetriebe vor Ort bieten 5777 Betten an. Ein Ort an der Belastungsgrenze - zumindest für ein paar Tage.

Favoriten für den Sieg in der Abfahrt gibt es zahlreiche. Thomas Dreßen aus Mittwenwald triumphierte 2018 auf der Streif und zeigte im Laufe des Weltcups 2019/20 im Ski alpin, dass er zu den besten Abfahrern der Welt gehört. Bei der letzten Abfahrt, die in Wengen ausgetragen wurde, musste sich Dreßen nur dem Schweizer Beat Feuz und dem Italiener Dominik Paris geschlagen geben.

Abfahrt in Kitzbühel: Top-Favorit muss passen

Paris fällt nach einem Kreuzbandriss aus, Feuz und Dreßen rücken damit noch stärker in den Fokus. Aber die Konkurrenz für die beiden Abfahrtsspezialisten ist groß.

Jansrud meldete sich mit einer furiosen Fahrt am Freitag zurück, auch den Lokalmatadoren Mayer muss man auf der Rechnung haben. Mit Kilde, dem Österreicher Vincent Kriechmayer und dem Trainingsbesten Johan Clarey aus Frankreich gibt es zahlreiche Kandidaten auf die vorderen Plätze. Und die Streif ist immer für eine Überraschung gut.

Start des Rennens ist um 11:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

