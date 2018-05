ALBA Berlin zieht ins Finale ein - Sieg gegen Ludwigsburg

ALBA Berlin hat als erste Mannschaft das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft erreicht. Der einstige Serienchampion gewann gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 91:88 (42:43) und entschied die Best-of-Five-Halbfinalserie mit 3:0 für sich.

Berlin - Im Endspiel trifft der achtmalige Meister aus der Hauptstadt auf Titelverteidiger Brose Bamberg oder Pokalsieger Bayern München. Im zweiten Halbfinale führt Hauptrundensieger FC Bayern vor dem vierten Spiel mit 2:1. Das Finale beginnt am kommenden Wochenende.

ALBA bietet sich nach einer makellosen Serie die Chance auf die erste Meisterschaft seit 2008. Die Mannschaft von Coach Aíto García Reneses hatte beim Heimspiel gegen die Ludwigsburger aber deutlich mehr Mühe als noch bei den beiden klaren Erfolgen (102:87, 100:74) zuvor. Ludwigsburg lag zur Halbzeit sogar noch knapp in Führung, ehe die Gastgeber nach der Pause wieder mehr die Kontrolle übernahmen. In der Schlussphase kam Ludwigsburg wieder bis auf drei Zähler heran. Topscorer bei ALBA wurde Spencer Butterfield (19 Punkte), für die Gäste war Dwayne Evans (18) am erfolgreichsten.

