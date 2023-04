Zverev wettert gegen Tennis-Superstar: „Einer der unfairsten Spieler der Welt“

Von: Christoph Wutz

Teilen

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Monte Carlo ausgeschieden. Nach dem verlorenen Achtelfinale schoss der Olympiasieger scharf in Richtung Daniil Medvedev.

Monte Carlo – Alexander Zverev muss seine Hoffnungen auf einen Titel beim ATP-Masters in Monte Carlo begraben. Am Donnerstagabend verlor der 25-Jährige mit 6:3, 5:7 und 6:7 (7:9) gegen die aktuelle Nummer vier der Weltrangliste, Daniil Medvedev. Im Anschluss an das mehr als drei Stunden dauernde Achtelfinal-Match redete er sich im Interview bei Sky den Frust über das Verhalten seines Gegners von der Seele und machte auch deutlich, warum die Rivalität der beiden nicht an die einstige von Rafael Nadal und Roger Federer heranreicht.

Name: Alexander Zverev Geboren: 20. April 1997 (Alter: 25 Jahre), Hamburg, Deutschland Profi seit: 2013 Beste Weltranglisten-Platzierung: 2. (2022) Größte Erfolge: Olympia-Gold 2021 in Tokio, Sieger der ATP-Finals 2018 und 2021

Medvedev laut Zverev „einer der unfairsten Spieler auf der Welt“

Der Hamburger betonte nach der Partie, wie wichtig ihm ein korrektes Verhalten gegenüber seinem Opponenten ist. „Ich nehme Fairness und Sportsmanship sehr, sehr ernst und davon hat er leider nichts.“ Zwar nannte er den 27-jährigen Russen Medvedev „einen der besten Tennisspieler auf der Welt.“ Allerdings gewinne er „nicht mit Tennis. Er ist einer der unfairsten Spieler auf der Welt. Er versucht, alles zu tun, wenn er hintenliegt. Darüber bin ich einfach extrem enttäuscht als Sportler.“

Beim Stand von 5:4 im zweiten Satz schlug Zverev erstmals zum Gewinn der Partie auf, doch Medvedev, der 2021 bei den US Open triumphierte, konnte den ersten Matchball seines Gegners abwehren. Laut Zverev griff er dabei auch auf unfaire Mittel zurück: „Wenn ich bei 5:4 anfange, zu servieren, nimmt er den Stock vom Netz und schmeißt ihn irgendwo hin.“ Medvedev legte den Netzpfosten auf den Platz, die Spielleitung verwarnte ihn dafür allerdings nicht.

Zverev ließ sich von Medvedev beirren

Zverev beschwerte sich über das allgemeine Verhalten von Medvedev: „Es gibt tausend Situationen, wo er das Gefühl hat, dass ich angefangen habe, besser zu spielen, und wo er halt jedes Mal versucht, irgendwas zu machen.“ Unter anderem machte er seinem Unverständnis über einen Toilettenaufenthalt des Russen Luft, als Zverev im dritten Satz mit 4:3 in Front lag. Medvedev habe sich kurzzeitig in die Kabine begeben, obwohl ihm laut Zverev „gar keine Toilettenpause“ mehr zustand.

Medvedevs Irritationstaktik zeigte Wirkung. Im dritten Satz, wieder beim Stand von 5:4 für den Deutschen, vergab Zverev einen weiteren Matchball und verlor schließlich die Achtelfinal-Partie des Masters im Tiebreak. Der Olympiasieger von Tokio 2021 suchte die Schuld an seiner Niederlage aber nicht nur beim Gegner: „Klar kann man natürlich argumentieren, und das ist auch völlig richtig, dass ich mich davon nicht abbringen lassen darf. Das ist auch völlig mein Fehler, das ist wirklich schlecht von mir heute gewesen.“

Alexander Zverev (r.) ist schwer enttäuscht von seinem Rivalen Daniil Medvedev (l.). © Imago / ZUMA Wire

Zverev: Rivalität mit Medvedev „ist unglaublich“

Nichtsdestotrotz überwog bei Zverev nach der Niederlage die Enttäuschung über sein Gegenüber. Medvedev fehle Fairness, die nötig sei, damit die Duelle der beiden – wie unter anderem im Endspiel der ATP-Finals 2021 in Turin – in einem Atemzug mit legendären Zweikämpfen wie dem von Rafael Nadal und Roger Federer genannt werden können. „Die Rivalität, die wir haben, ist unglaublich. Aber einer der Gründe, warum Roger und Rafa so beliebt waren, war, weil sie immer fair zueinander waren. Und das kann man leider von ihm nicht behaupten und das ist einfach für mich als Sportler wirklich schade“, sagte Zverev.

Momentan steht der Hamburger auf Rang 16 der Weltrangliste, letztes Jahr war er zwischenzeitlich Zweiter. Um wieder in höhere Gefilde ders Klassements vorzustoßen, braucht es noch mehr Kaltschnäuzigkeit, sagt der 25-Jährige: „Am Ende des Tages möchte ich natürlich wieder anfangen, solche Matches zu gewinnen. Es ist wirklich sehr, sehr schade für mich, weil ich meine Chancen hatte, darüber brauchen wir gar nicht reden.“ Die nächste Gelegenheit, derartige Möglichkeiten zu nutzen, bietet sich für Zverev ab dem 17. April bei den BMW Open in München. (wuc)