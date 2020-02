Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker: Siegt auch Rebensburg auf der Kandahar?

Viktoria Rebensburg auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen

Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin wird mit der Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Garmisch-Partenkirchen - Nun sind auch die Ski-Alpin-Damen in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Am Samstag steigt mit der Abfahrt das erste von zwei Rennen auf der Kandahar. chiemgau24.de ist heute ab 11:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Als favorisierte Nation geht Italien an den Start. Die Italienerinnen sind derzeit in bestechender Form, vor allem Federica Brignone und Sofia Goggia muss man heute auf der Rechnung haben.

Vor dem Rennen: Rebensburg befindet sich derzeit nicht in Bestform und Weidle war die ganze Woche krank. Beide gehen heute an den Start, aber nach ganz vorne könnte es schwierig werden.

Vor dem Rennen: Wir sehen beide Deutsche direkt hintereinander weg. Rebensburg hat die Startnummer Acht, Weidle die Neun. Hier gibt es die komplette Startliste.

Vor dem Rennen: Heute ruhen die deutschen Hoffnungen auf zwei Athletinnen. Viktoria Rebensburg und Kira Weidle haben in der Abfahrt schon Podestplätze eingefahren und sind die einzigen deutschen Starterinnen, die hier wohl realistische Chancen auf eine gute Platzierung haben.

Vor dem Rennen: Heute sind also auch die Damen in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. In der Vorwoche waren die Herren auf der Kandahar unterwegs, Thomas Dreßen sorgte dabei für einen deutschen Heimsieg.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Ski alpin. Heute steht die Abfahrt der Damen in Garmisch-Partenkirchen an. Im Liveticker versorgen wir Sie mit allen Informationen.

Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Der Vorbericht zum Rennen

Eine Woche nach dem Sieg von Thomas Dreßen wollen auch die deutschen Ski-Damen beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen jubeln. Viktoria Rebensburg hofft bei der Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf ihren ersten Podestplatz nach zwei Monaten Ergebnisflaute.

Die 30-Jährige raste auf der Kandahar dreimal in ihrer Karriere unter die Top 3. Die routinierte Sportlerin, die eine Autostunde entfernt am Tegernsee wohnt, fühlt sich nach einer Krankheitspause im Januar wieder fit. Ski alpin: Alle Termine der Damen im Überblick

Abfahrt in Garmisch: Hoffnungsträgerin Weidle angeschlagen

Anders geht es Kira Weidle. Die 24 Jahre alte Starnbergerin hatte sich jüngst einen heftigen Infekt eingefangen und ist noch von ihrer Topform entfernt. Im Vorjahr war sie Dritte der Abfahrt geworden. Am Sonntag steht in Garmisch noch ein Super-G auf dem Programm. Ski alpin: Die Gesamtwertung der Damen

Neben Rebensburg und Weidle sind aus deutscher Sicht Michaela Wenig, Veronique Hronek, Patrizia Dorsch und Carina Stuffer dabei. Die Startliste zur Abfahrt in Garmisch

Mikaela Shiffrin wird nach dem Tod ihres Vaters nicht in Garmisch an den Start gehen.

