Slalom in Schladming: Wer gewinnt das Spektakel unter Flutlicht?

Henrik Kristoffersen führt die Gesamtwertung an und geht in Schladming als Mitfavorit an den Start.

Der Weltcup im Ski alpin wird mit dem Slalom in Schladming fortgesetzt. Das spektakuläre Nachtrennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Schladming - Zehntausende Zuschauer an der Strecke, ein spektakulärerer Hang und jede Menge Kandidaten auf den Sieg: Heute steht in Schladming der Slalom auf dem Programm, Spannung und Emotionen sind garantiert. chiemgau24.de ist heute ab 17:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Es ist eines der spektakulärsten Rennen des Jahres. Der Nachtslalom von Schladming zieht Jahr für Jahr Zehntausende an die Planai, eine der anspruchsvollsten Slalom-Strecken im Ski-Weltcup.

+ Der Nachtslalom in Schladming sorgt für spektakuläre Bilder. © picture alliance / Expa/Johann Groder/APA/dpa

Um 17:45 Uhr eröffnet der Österreicher Marco Schwarz vor seinen Landsleuten den ersten Durchgang, die Piste wird dann im Flutlicht glänzen und die Ski-Alpin-Fans in aller Welt begeistern.

Slalom in Schladming: Die Liste der Favoriten ist lang

Schwarz, der beim Slalom in Kitzbühel auf den zweiten Platz fuhr, ist nur einer von vielen Favoriten in Schladming. Kitzbühel-Sieger Daniel Yule aus der Schweiz, Clement Noel aus Frankreich, der Gesamtweltcup-Führende Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault aus Frankreich und das Schweizer Trio Ramon Zenhäusern, Loic Meillard und Tanguy Nef... Die Liste der potenziellen Sieger in der Steiermark ist lang. Slalom in Schladming: Die komplette Startliste

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Linus Straßer. Im deutschen Slalomteam ist Straßer nach dem Rücktritt von Felix Neureuther die Nummer eins. Auch wenn es für einen Podestplatz in der Saison 2019/20 noch nicht gereicht hat, der 27-Jährige hat sich in den Bereich der Weltspitze vorgearbeitet und könnte in der Steiermark für eine Überraschung sorgen.

Neben Straßer sind für Deutschland Sebastian Holzmann, Anton Tremmel, Dominik Stehle, David Ketterer und Fabian Himmelsbach dabei.

Der erste Durchgang beginnt um 17:45 Uhr, der zweite Lauf um 20:45 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

