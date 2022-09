Auch Verstappen wird beim Monza-Rennstart strafversetzt

Red Bull-Mechaniker arbeiten am Auto von Max Verstappen vom Team Oracle Red Bull. © Christian Bruna/POOL EPA/AP/dpa

WM-Spitzenreiter Max Verstappen wird in der Startaufstellung zum Großen Preis von Italien strafversetzt.

Monza - Im Red-Bull-Rennwagen des 24 Jahre alten Formel-1-Titelverteidigers musste der Motor gewechselt werden. Weil bereits der insgesamt fünfte in dieser Saison zum Einsatz kommen wird, muss er voraussichtlich zehn Plätze nach hinten.

Neben Verstappen, der bisher noch nie in Monza gewinnen konnte, muss unter anderen auch der fünfmalige Monza-Gewinner und siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton nach hinten rücken. Da in seinem Mercedes gleich mehrere Teile gewechselt wurden, wird er an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) vom Ende des Feldes starten müssen. dpa