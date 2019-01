Australian Open: Kerber zum Auftakt souverän weiter - Görgers überraschend raus

Souveräner Auftakt für Wimbledonsiegerin Angelique Kerber in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne. Sie setzte sich klar gegen die Slowenin Polona Hercog durch.

Melbourne - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat mühelos die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die 30-Jährige aus Kiel, in Melbourne an Position zwei gesetzt, gewann gegen die Slowenin Polona Hercog in 1:12 Stunden 6:2, 6:2. Am Mittwoch bekommt es Kerber, die 2016 in Down Under ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln gewonnen hatte, mit der brasilianischen Qualifikantin Beatriz Haddad Maia zu tun.

Nach der überraschenden Niederlage der deutschen Nummer zwei Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 14) reichte Kerber eine solide Leistung zum Sieg. Deutschlands Sportlerin des Jahres ließ im gesamten Match nur vier Breakbälle zu, die sie souverän abwehrte. Trainer Rainer Schüttler durfte zufrieden sein mit dem Auftritt seines Schützlings.

"Das ist ein sehr besonderer Ort für mich, hier hat vor drei Jahren mit dem Titel alles begonnen", sagte Kerber nach ihrem Erfolg in der Rod-Laver-Arena, dem Center Court im Melbourne Park, und kündigte an: "Ich versuche, an das vergangene Jahr anzuknüpfen - auf und neben dem Platz."

SID