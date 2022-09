Basketball-Kracher: Deutschland gegen Spanien – alle Infos zum EM-Halbfinale

Basketball-EM: Deutschland trifft auf Spanien. © Marius Becker/dpa

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Europameisterschaft auf Spanien. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Bei der Basketball-EM in Berlin stehen die Finalspiele an - und Deutschland ist völlig überraschend dabei. Am Freitag (16. September/20:30 Uhr) geht es für das Team um Kapitän Dennis Schröder im Halbfinale gegen den dreimaligen Europameister Spanien. Deutschland gegen Spanien bei der Basketball-EM 2022 – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Halbfinale live im TV, Live-Stream und Ticker verfolgen können.

Spielbeginn in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin ist um 20:30 Uhr. (mab)