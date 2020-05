Sport-Revolution in München mit „sehr überzeugendem Hygienekonzept“ geplant

Nach der Fußball-Bundesliga soll eine weitere Sportart fortgesetzt werden. Dafür wurde revolutionäres Konzept von der BBL vorgelegt - das sogar noch strenger ist als das der DFL.

München - Die Fußball-Bundesliga* hat ihren Neustart nach der Corona-Pause* bereits hinter sich gebracht. Auf den ersten Blick schien alles prächtig gelaufen zu sein - wenn man von der einen oder anderen TV-Panne absieht.

Das DFL-Konzept findet in der Sportwelt Anklang. Nun gibt es auch bei der Basketball-Bundesliga Pläne für eine Saison-Fortsetzung. Im Juni soll ein Turnier mit zehn Teams im Münchner Audi Dome ausgetragen werden. Die bayerische Staatsregierung stimmte am Dienstag in einer Sitzung des Kabinetts den Plänen der BBL zu. „Es ist ein sehr überzeugendes Hygienekonzept. Deshalb konnte man bei der aktuellen positiven Entwicklung mit Überzeugung Ja sagen“, erklärte Staatsminister Florian Herrmann als Leiter der Bayerischen Staatskanzlei nach einer Sitzung des Ministerrats.

Basketball: Saison wird fortgesetzt - Turnier in München

Damit können die Basketballer die wegen der Coronavirus-Krise seit Mitte März unterbrochene Spielzeit doch noch beenden und einen sportlichen Meister ermitteln. Die deutschen Topligen im Handball, Eishockey und Volleyball hatten ihre Saison hingegen vorzeitig beendet.

In der @sportschau erklärt Holger Sauer das Hygienekonzept, schaut sich das Spielerhotel in München an und spricht mit unseren Profis und Managern über das Final-Turnier. https://t.co/NQTXF3vMrb — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) May 19, 2020

An dem Turnier in München, das am erste Juni-Wochenende beginnen soll, nehmen neben Ausrichter und Titelverteidiger FC Bayern München noch die MHP Riesen Ludwigsburg, die Hakro Merlins Crailsheim, Alba Berlin, die EWE Baskets Oldenburg, Rasta Vechta, Brose Bamberg, BG Göttingen, ratiopharm ulm und die Fraport Skyliners aus Frankfurt teil. Einer Vorrunde mit zwei Fünfer-Gruppen schließen sich Playoffs mit Viertel- und Halbfinale sowie dem Finale an. Die K.o.-Runde wird jeweils mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Ergebnisse werden addiert.

BBL: Konzept erhält Grünes Licht von Politik - Strengere Vorgaben als im Fußball

Die BBL hat wie die DFL ein Konzept für die Fortsetzung der Saison erarbeitet. Dieses geht aber noch über die Maßnahmen für die 1. und 2. Fußball-Bundesliga hinaus. Während der gesamten Dauer des Turniers werden alle zehn Teams in einem Hotel in Quarantäne zusammengezogen. Damit soll verhindert werden, dass Spieler und Verantwortliche mit anderen Personen in Kontakt kommen und die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus steigt.

Bevor das Turnier Anfang Juni beginnt, werden die zehn Teams an ihren jeweiligen Standorten eine rund dreiwöchige Vorbereitung absolvieren. Für die Rückkehr ins Mannschaftstraining benötigen sie die Zustimmung der jeweiligen Gesundheitsämter. Während dieser Phase dürfen die Profis und Trainer noch Kontakt zu ihren Familien haben, werden aber engmaschig getestet.

