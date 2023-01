Biathlon: Alle Infos zum Weltcup auf der Pokljuka

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Vanessa Hinz läuft erstmals in dieser Saison im Weltcup. © Deubert/IBU

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird mit dem Weltcup auf der Pokljuka fortgesetzt. In Slowenien werden sechs Wettbewerbe an vier Tagen gelaufen. Hier gibt es alle Infos.

Pokljuka - Die vierte Station im Biathlon-Weltcup 2022/23 steht auf dem Programm. Auf der Pokljuka wird die Saison fortgesetzt. Hier gibt es alle Informationen zu den Wettkämpfen in Slowenien.

Biathlon auf der Pokljuka: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2023

05.01.2023 (Donnerstag 14:20 Uhr) - Sprint der Damen 7,5 Kilometer - Siegerin:

- Sprint der Damen 7,5 Kilometer - Siegerin: 06.01.2023 (Freitag 14:20 Uhr) - Sprint der Herren 10 Kilometer - Sieger:

- Sprint der Herren 10 Kilometer - Sieger: 07.01.2023 (Samstag 12:30 Uhr) - Verfolgung der Damen 10 Kilometer - Siegerin:

- Verfolgung der Damen 10 Kilometer - Siegerin: 07.01.2023 (Samstag 14:45 Uhr) - Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer - Sieger:

- Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer - Sieger: 08.01.2023 (Sonntag 12:00 Uhr) - Single-Mixed-Staffel 13,5 Kilometer - Sieger:

- Single-Mixed-Staffel 13,5 Kilometer - Sieger: 08.01.2023 (Sonntag 14:15 Uhr) - Mixed-Staffel 4x6 Kilometer - Sieger:

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Biathlon in Hochfilzen: Die deutschen Biathleten

Die deutsche Mannschaft für den Weltcup auf der Pokljuka wurde nominiert. Bei den Damen bleiben Denise Herrmann-Wick, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Anna Weidel im Team. Vanessa Hinz ersetzt die erkrankte Franziska Preuß.

Die Herren reisen mit Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel, Justus Strelow, Philipp Horn und Benedikt Doll nach Slowenien. Es ist die identische Formation wie beim Weltcup in Annecy.

Biathlon: Die Ausgangslage im Gesamtweltcup

Bei den Männern geht der Norweger Johannes Thingnes Boe im Gelben Trikot ins erste Rennen, sein Landsmann Sturla Holm Laegreid sitzt ihm im Nacken. Benedikt Doll ist als Elfter bester DSV-Athlet.

Bei den Damen geht Julia Simon als Führende der Gesamtwertung in ihren Heimweltcup. Die Abstände bei den Damen sind gering, das Feld könnte schon früh durcheinandergewirbelt werden.

Biathlon auf der Pokljuka: Die Disziplinen

Beim Biathlon-Weltcup in Slowenien wird in verschiedenen Disziplinen gelaufen. Die Athleten treten im Sprint, in den Verfolgern und erstmals in dieser Saison in den Mixed-Staffeln an. Hier gibt es alle Disziplinen im Biathlon im Überblick

Biathlon: Die Punktverteilung

Zur Saison 2022/23 greift ein neues Punktesystem. Für einen Sieg gibt es erstmals 90 Punkte, die restlichen Punkte werden nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel verteilt.

Biathlon in Annecy: Der Weltcup im TV, Liveticker und Livestream

chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben des Biathlon-Weltcups auf der Pokljuka im Liveticker mit dabei. Im TV sind die Rennen im ZDF und bei Eurosport zu sehen. Im Livestream können Sie die Wettbewerbe in der ZDF-Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) verfolgen.

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es hierbei zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

Preisgeld im Biathlon - Das verdienen die Athleten im Weltcup und bei der WM

Der Sieger eines Einzelwettkampfes im Weltcup 2022/23 erhält 15.000 Euro, für den zweiten Rang gibt es 12.000 Euro und für Platz drei noch 9000 Euro. 93.750 Euro werden bis zum 30. Platz verteilt.

Biathlon auf der Pokljuka: So geht es weiter

Nach dem Weltcup in Slowenien ist nur kurz Pause. Ab dem 11. Januar wird dann bereits in Ruhpolding gelaufen.

