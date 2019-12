Biathlon: Alle jagen Doll in Annecy

Der Weltcup im Biathlon in Annecy / Le Grand-Bornand wird am Samstag mit zwei Verfolgungsrennen fortgesetzt. Bei den Herrn ist Benedikt Doll der Gejagte, bei den Damen Tiril Eckhoff.

Annecy / Le Grand-Bornand - Der vorletzte Tag im Weltcup 2019/20 im Biathlon bietet Spektakel pur. In zwei Verfolgungsrennen messen sich die jeweils besten 60 Athleten und Athletinnen der Sprintwettbewerbe. chiemgau24.de ist ab 13 Uhr im Liveticker mit dabei.

Da in den Verfolgungsrennen die Ergebnisse aus dem Sprint als Grundlage dienen, könnte die Ausgangslage für Benedikt Doll beim Sprint der Männer nicht besser sein. Der Schwarzwälder setzte sich am Donnerstag im Sprintrennen durch, feierte den ersten Weltcupsieg für das deutsche Team im Weltcup 2019/20 und geht im Verfolger als erster auf die Strecke.

Knapp zehn Sekunden geht Doll vor Tarjei Boe aus Norwegen ins Rennen, es folgt der französische Lokalmatador Quentin Follon Maillet, Top-Favorit Johannes Thingnes Boe geht als Vierter auf den abwechslungsreichen Kurs in Annecy / Le Grand-Bornand.

Biathlon der Männer: Fünf Deutsche gehen ins Rennen

Gelaufen werden von den 60 Startern jeweils 12,5 Kilometer, vier Mal geht es an den Schießstand. Fünf deutsche Biathleten sind im vorletzten Herren-Rennen im Weltcup-Kalender 2019 mit dabei.

Johannes Kühn, Arnd Peiffer, Philipp Horn und Simon Schempp werden das Rennen in Angriff nehmen. Erik Lesser hat als 82. die Qualifikation für den Verfolger verpasst und wird auch nicht am Massenstart am Sonntag teilnehmen. Für diesen sind die besten 25 des Gesamtweltcups und die fünf Punktbesten, die nicht in den Top 25 des Gesamtweltcups sind, des Weltcups in Annecy / Le Grand-Bornand qualifiziert - Hier geht es zum kompletten Zeitplan für den Weltcup in Annecy.

Biathlon der Männer: Die Rückstände zum Verfolger in Annecy

Benedikt Doll (Deutschland) 23:22.1 / 0 Fehler Tarjei Boe (Norwegen) +9.4 / 0 Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +11.3 / 0 Johannes Thingnes Boe (Norwegen) +14.8 / 2 Erlend Bjoentegaard (Norwegen) +15.0 / 0 Johannes Dale (Norwegen) +26.7 /0 Dominik Windisch (Italien) +28.0 / 0 Simon Desthieux (Frankreich) +36.4 / 1 Lukas Hofer (Italien) +37.1 / 1 Julian Eberhard (Österreich) +40.5 / 2

14. Johannes Kühn (Deutschland) +54.5 / 2

21. Arnd Peiffer (Deutschland) +1:10.3 / 1

25. Philipp Horn (Deutschland) +1:13.0 / 2

32. Simon Schempp (Deutschland) +1:19.5 / 1

82. Erik Lesser (Deutschland) +2:53.0 / 3

Das Rennen beginnt um 13:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei - Hier erfahren Sie, wie Sie Biathlon aus Annecy live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Biathlon der Damen: Drei Deutsche mit guten Chancen

Nach den Herren gehen ab 15:00 Uhr die Damen in den Verfolger. Dabei haben vor allen Dingen Denise Herrmann und Franziska Preuß gute Perspektiven. Herrmann, die beim Sprint am Freitag auf dem fünften Platz landete, geht mit nur 27 Rückstand auf Tiril Eckhoff aus Norwegen ins Rennen.

Die Weltmeisterin in der Verfolgung zeigte sich in Annecy ebenso in guter läuferischer Verfassung wie Franziska Preuß, die Zwölfte wurde und eine knappe Minute hinter der Norwegerin ins Rennen geht.

Biathlon: Verfolgungsrennen ohne Hinz und Hammerschmidt

Auch Janina Hettich liegt noch in guter Ausgangsposition. Kann sie ihre Leistung vom Sprint bestätigen, ist auch im Verfolger eine gute Platzierung möglich. Für Marion Deigentesch ist beim zweiten Weltcup-Rennen ihrer Karriere sicher kein Platz unter den besten 20 möglich, dennoch ist die Qualifikation für das Rennen bereits ein großer Erfolg. Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt verpassten den Verfolger.

Gelaufen werden von den 60 Starterinnen jeweils 10 Kilometer, vier Mal geht es an den Schießstand. Start des zweiten Verfolgers im Weltcup 2019/20 ist um 15:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Biathlon der Damen: Die Rückstände zum Verfolger in Annecy

Tiril Eckhoff (Norwegen) 20:27.0 / 1 Fehler Justine Braisaz (Frankreich) +6.2 / 0 Marketa Davidova (Tschechien) +20.5 / 0 Swetlana Mironowa (Russland) +22.5 / 0 Denise Herrmann (Deutschland) +29.7 / 2 Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +31.7 Iryna Kryuko (Weißrussland) +44.9 / 0 Julia Simon (Frankreich) +46.7 /1 Olga Pidhrushina (Ukraine) +47.1 Paulina Fialkova (Slowenien) +48.8 / 1

12. Franziska Preuß (Deutschland) +57.6 / 2

23. Janina Hettich (Deutschland) +1:25.9 / 1

49. Marion Deigentesch +2:01.7

