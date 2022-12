Biathlon: DSV-Herren völlig von der Rolle, Damen-Staffel schrammt am Podest vorbei

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Benedikt Doll am Schießstand. © Roman Koksarov/AP/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Sonntag fortgesetzt. In Hochfilzen standen die letzten beiden Rennen an. Die Damen verpassten in der Staffel das Podium knapp, die DSV-Herren enttäuschten.

Hochfilzen - Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen wurden am Sonntag die letzten beiden Wettbewerbe ausgetragen. In der Staffel der Damen lieferte das DSV-Quartett ein packendes Rennen, die deutschen Biathleten waren chancenlos.

Johannes Thingnes Boe hat ein perfektes Wochenende beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen absolviert. Der Norweger gewann den Sprint, mit der Staffel und auch den Verfolger am Sonntag. Es war sein sechster Sieg in Serie, im Gesamtweltcup liegt er klar vorne.

Der 29-Jährige war mit großem Vorsprung ins Rennen gestartet, glänzte erneut auf der Strecke und konnte sich sogar zwei Strafrunden leisten. Zweiter wurde sein Landsmann Sturla Holm Laegreid vor dem Franzosen Emilien Jacquelin.

Biathlon: Deutsche Herren weit abgeschlagen, Schießstand wird zum Verhängnis

Die deutschen Starter erwischten einen ganz schwachen Tag. Mit großen Rückständen aus dem Sprint waren sie ins Rennen gegangen und schossen sich schon frühzeitig aus den Top-Positionen.

Benedikt Doll wurde als bester DSV-Athlet 18., die Leistung war bei allen Athleten indiskutabel schlecht. Sie schossen insgesamt 26 Fehler. Im Vergleich zum starken Saisonstart von Kontiolahti war das Wochenende in Hochfilzen ein echter Rückschritt für die deutschen Herren.

Biathlon: Der Endstand im Verfolger der Herren

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 33:50.7 / 2 Strafrunden 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) + 47.9 / 2 3. Emilien Jacquelin (Frankreich) + 1:13.9 / 3 18. Benedikt Doll (Deutschland) + 2:30.8 / 4 26. Justus Strelow (Deutschland) + 3:15.7 / 3 36. Roman Rees (Deutschland) + 3:45.7 / 4 37. Johannes Kühn (Deutschland) + 4:02.1 / 4 41. David Zobel (Deutschland) + 4:32.6 / 2 54. Philipp Nawrath (Deutschland) + 6:07.3 / 7

Damit sind die Rennen in Hochfilzen beendet. Der Biathlon-Tross siedelt nach Frankreich über, ab Donnerstag wird in Annecy / Le Grand-Bornand gelaufen.

Biathlon: Drama im letzten Schießen - Deutschland verpasst Staffel-Podium

Die deutsche Damen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen das zweite Staffel-Podium dieser Saison knapp verpasst. Anna Weidel, Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick liefen über 4x6 Kilometer bei je zwei Schießeinlagen auf den vierten Rang.

Lou Jeanmonnot, Anais Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier und Julia Simon siegten für Frankreich in einem packenden Rennen knapp vor Schweden und Italien.

Biathlon: Starke Leistung am Schießstand, Probleme auf der Strecke

Startläuferin Weidel kam liegend ohne Fehler durch, auch stehend räumte die hervorragende Schützin alles ab und wechselte in der Spitzengruppe auf Preuß.

Die eigentlich starke Läuferin hatte auf der weichen Strecke Probleme, dafür blieb sie am Schießstand aber fehlerfrei. Als Vierte wechselte sie auf Voigt, die nur einen Nachlader brauchte und das DSV-Quartett auf Podestkurs hielt.

Biathlon: Vier Nachlader von Herrmann-Wick sind zu viel

Schlussläuferin Herrmann-Wick war bis zum letzten Schießen sogar noch auf Siegkurs, obwohl sie liegend zwei Fehler machte. Zwei weitere Nachlader stehend und eine starke Performance der Konkurrenz brachten das deutsche Team aber um das zweite Podium in dieser Saison.

Biathlon: Der Endstand im Ziel

1. Frankreich 1:14:27.2 / 0 Strafrunden / 4 Nachlader 2. Schweden + 10.4 / 0 / 9 3. Italien + 18.5 / 0 / 4 4. Deutschland + 35.5 / 0 / 5

Biathlon: Der Verfolger der Herren im Liveticker

Ziel: Boe gewinnt also auch das dritte Rennen in Hochfilzen und führt den Gesamtweltcup souverän an. Laegreid wird Zweiter, Jacquelin ist Dritter. Bester Deutscher wird Benedikt Doll als 18.

Rennen: Gibt es einen versöhnlichen Abschluss für die DSV-Herren? Nein, Doll muss zwei Strafrunden laufen. Strelow trifft alles, Kühn und Rees müssen wieder in die Runde. Was für ein verkorkster Tag heute!

Rennen: Laegreid schießt einen Fehler. Jacquelin muss ebenfalls eine Runde drehen, damit ist das Podest fixiert.

Rennen: Der Meister kommt zum letzten Schießen. Er schießt zwar seine zweite Strafrunde, gewinnt das Rennen aber ganz souverän! Damit hat er alle Rennen in Hochfilzen für sich entschieden.

Rennen: Doll ist Zehnter. Ein Top-Ten-Ergebnis wäre ein versöhnlicher Abschluss hier. Das Podest ist nicht mehr realisierbar.

Rennen: Die Konkurrenz patzt auch, Laegreid und Jacquelin liegen weiter klar auf Podestkurs. Schauen wir auf die Deutschen. Doll trifft alles und ist bester Deutscher. Nawrath schießt unfassbare fünf Fehler, Rees muss zwei Strafrunden laufen.

Rennen: Boe ist schon wieder am Schießstand. Jetzt trifft er wieder alles und bleibt klar vorne. Laegreid muss eine Strafrunde laufen, damit ist das Rennen wohl gelaufen ganz vorne. Jacquelin muss wieder in die Strafrunde, das Podest ist noch sehr spannend.

Rennen: Boe nimmt Laegreid schon wieder Sekunde um Sekunde ab. Gewonnen hat er das Rennen aber noch lange nicht, zwei Stehendschießen stehen noch bevor.

Rennen: Nawrath ist schon auf den 16. Rang nach vorne gelaufen, Doll ist 20. Das Podium ist heute nicht realisierbar, Nawrath kämpft aber um sein bestes Saisonergebnis.

Rennen: Strelow ist heute ungewöhnlich schwach am Schießstand. Das sind zwei Strafrunden. Nawrath hingegen trifft wieder alles und macht hier weitere Plätze gut. Auch Rees und Doll bleiben fehlerfrei, Kühn muss wieder in die Runde.

Rennen: Was macht die Konkurrenz? Laegreid kommt sauber durch und macht einige Sekunden gut. Jacquelin muss eine Strafrunde laufen und verliert jetzt etwas an Boden.

Rennen: Der Norweger schießt tatsächlich seine erste Strafrunde an diesem Wochenende. Die kann er sich aber locker leisten.

Rennen: Boe ist gleich beim zweiten Liegendschießen. Er läuft hier sein eigenes Rennen bislang.

Rennen: Strelow ist 14., 1:50 Minuten sind das schon auf Boe. Nawrath ist 23., Rees 28. Das Podest ist weit weg für die DSV-Herren.

Rennen: Es geht überhaupt nicht gut los für die deutschen Herren. Doll muss zwei Strafrunden laufen, Kühn schießt auch einen Fehler. Nawrath und Rees treffen hingegen alles.

Rennen: Jetzt geht es in das Rennen im Rennen. Laegreid und Jacquelin treffen auch alles, sie halten das Podium. Strelow hat auf der Strecke schon Zeit verloren. Und jetzt muss er auch noch in die Strafrunde.

Rennen: Boe ist beim Liegendschießen. Er trifft alle Scheiben, so ist dieser Mann nicht zu schlagen.

Rennen: 1,1 Kilometer hat Boe absolviert, seinen Vorsprung dabei leicht ausgebaut. Er ist schon bald beim ersten Schießen, während die letzten Athleten gestartet sind.

Rennen: Boe läuft in einer eigenen Liga in dieser ersten Runde über 2,5 Kilometer. Dahinter sind die Abstände gering. Und in Verfolgungsrennen ist alles möglich, auch Boe hat das hier noch lange nicht gewonnen.

Rennen: So, es geht los, das letzte Rennen in Hochfilzen läuft.

Vor dem Rennen: 60 Athleten gehen gleich ins Rennen, die Bedingungen sind wieder gut heute.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die Deutschen. Justus Strelow hat 1:15 Rückstand, Benedikt Doll 1:37, Philipp Nawrath, Roman Rees und Johannes Kühn sind gut zwei Minuten zurück.

Vor dem Rennen: Boe hat an diesem Wochenende alles getroffen und ist läuferisch überragend in Form. Wenn er gut durch die vier Schießen kommt, wird er auch heute gewinnen.

Vor dem Rennen: 12,5 Kilometer werden gelaufen, viermal wird geschossen. Johannes Thingnes Boe eröffnet das Rennen, 43 Sekunden hat er Vorsprung auf Emilien Jacquelin und 47 auf Sturla Holm Laegreid. Das ist schon eine Menge.

Vor dem Rennen: Es geht jetzt also in das letzte Rennen hier in Hochfilzen. Wir sehen noch den Verfolger der Herren, dann ist der Weltcup in Tirol beendet.

Vor dem Rennen: Um 14:15 Uhr geht es mit der Verfolgung der Herren weiter, wir melden uns um 14:00 Uhr zurück.

Biathlon: Die Staffel der Damen im Liveticker

Ziel: Frankreich gewinnt die Staffel vor Schweden und Italien. Beim letzten Schießen verpasst die deutsche Staffel das Podium hier in Hochfilzen.

Rennen: Öberg macht vorne Jagd auf Simon, es sind aber nur noch 400 Meter.

Rennen: Herrmann-Wick haut alles raus, der Rückstand auf Vittozzi ist aber groß. Wenn die Italienerin nicht einbricht, wars das mit dem Podium.

Rennen: Simon trifft alles, Frankreich führt. Öberg geht als Zweite auf die Strecke, Vittozzi macht einen Fehler. Herrmann-Wick schießt zwei Fehler, jetzt wird es ganz schwer mit dem Podium.

Rennen: Es kommt zum Showdown, wir sind beim letzten Schießen.

Rennen: Italien und Deutschland kommen immer näher ran an die Spitze, hier ist auch noch der Sieg drin.

Rennen: Herrmann-Wick geht an Vittozzi vorbei, Deutschland ist wieder Dritter. Puh, das wird noch richtig spannend hier.

Rennen: Simon bringt Frankreich in Führung. Öberg muss einmal nachladen, Herrmann-Wick und Vittozzi zweimal. Italien zieht vorbei, es ist aber noch nichts verloren.

Rennen: Es geht zum vorletzten Schießen, hier ist noch alles offen!

Rennen: Herrmann-Wick läuft gleichauf mit Simon, Vittozzi ist acht Sekunden zurück. Norwegen liegt schon deutlich dahinter. Das Quartett an der Spitze wird dieses Rennen unter sich ausmachen.

Rennen: Der letzte Wechsel ist erfolgt. Für Schweden läuft Elvira Öberg, für Frankreich Julia Simon, für Deutschland Denise Herrmann-Wick und für Italien Lisa Vittozzi.

Rennen: Die Italienerin bricht ein, Voigt ist jetzt schon Dritte. Vier Sekunden fehlen auf Frankreich, 13 auf die führenden Schwedinnen.

Rennen: Die Abstände an der Spitze sind jetzt deutlich geringer. Schweden hat mit Öberg die schnellste Läuferin unterwegs, Voigt wird aber Anschluss zum Podium halten können.

Rennen: Wir sind am Schießstand. Das Spitzentrio macht Fehler, aber auch Voigt muss nachladen. Sie bleibt auf dem vierten Rang.

Rennen: Das Duo an der Spitze verliert Zeit, Schweden ist schon auf zehn Sekunden dran. Voigt hat eine halbe Minute Rückstand.

Rennen: Frankreich hat die Spitze übernommen, Öberg ist an Voigt vorbeigezogen. Läuferisch hat das deutsche Team doch erkennbare Defizite heute.

Rennen: Italien und Frankreich treffen alles, Schweden macht zwei Fehler. Voigt trifft alle Scheiben und geht an Öberg vorbei.

Rennen: Comola verliert an der Spitze schon einige Sekunden, das war zu erwarten. Frankreich ist sechs Sekunden dran, gleich geht es zum Liegendschießen.

Rennen: Der Wechsel ist erfolgt. Italien führt 13 Sekunden vor Frankreich, 23 vor Schweden und 31 vor Deutschland.

Rennen: Die Damen laufen nahezu identische Zeiten, gleich kommt es zum Wechsel.

Rennen: Italien schickt Samuela Comola ins Rennen, das ist die vermeintliche Schwachstelle im Team. Für Frankreich kommt Chloe Chevalier, für Schweden Hanna Öberg, für Deutschland Vanessa Voigt und für Norwegen Karoline Erdal.

Rennen: Fünf Nationen kristallisieren sich hier raus, die ums Podest kämpfen. Norwegen ist 20 Sekunden hinter Deutschland und ist auch noch gut im Rennen.

Rennen: Wierer bringt Italien an die Spitze, Chevalier Bouchet hat Probleme. Magnusson trifft für Schweden alles, auch Preuß räumt alle Scheiben ab. Die deutsche Mannschaft ist noch ohne Fehler.

Rennen: Wir kommen zum vierten Schießen, Preuß ist läuferisch nicht in Bestform heute.

Rennen: Chevalier-Bouchet und Wierer laufen vorne ein starkes Rennen. Der Vorsprung auf Schweden und Deutschland ist leicht gewachsen.

Rennen: Zehn Sekunden liegt Preuß vor ihren Verfolgerinnen aus Norwegen, der Ukraine und der Schweiz.

Rennen: Schweden beginnt mit einem Fehler. Frankreich und Italien treffen alles und führen jetzt. Preuß trifft auch alles und hält Deutschland in der Spitzengruppe.

Rennen: Es geht gleich zum Liegendschießen. Preuß hatte im Sprint und Verfolger Probleme am Schießstand, die muss sie heute abstellen.

Rennen: Preuß muss jetzt zunächst die Lücke auf Italien und Frankreich schließen. Das gelingt ihr nicht, sie ist jetzt zehn Sekunden zurück.

Rennen: Schweden wechselt an der Spitze. 15 Sekunden sind das auf Italien und Frankreich, Deutschland ist gut 20 Sekunden zurück.

Rennen: Gleich erfolgt der erste Wechsel. Weidel übergibt auf Preuß, die ihre erste Staffel in dieser Saison bestreitet.

Rennen: Frankreich und Norwegen sind auf Tuchfühlung zur Spitze, die Favoritinnen also noch dicht beinander.

Rennen: Wir sind beim Stehendschießen. Schweden zieht souverän durch, Persson trifft alles. Auch Weidel bleibt wieder ohne Fehler, das ist ein hervorragender Auftritt.

Rennen: Mit rund zehn Sekunden Rückstand auf Schweden wird Weidel gleich zum Stehendschießen kommen. Das entspricht ungefähr der Zeit, die man für einen Nachlader benötigt.

Rennen: Das Tempo zieht doch jetzt merklich an, Schweden und die Slowakei setzen sich etwas ab.

Rennen: So, wir sind beim ersten Schießen. Weidel trifft in bekannter Manier alles und bleibt vorne dabei. Schweden trifft alles, Norwegen und Frankreich mit je einem Nachlader.

Rennen: Das Feld ist geschlossen, Weidel reiht sich auf der dritten Position ein.

Rennen: Alle Damen sind gut durchgekommen, Norwegen gibt das Tempo vor.

Rennen: Das Rennen läuft, jetzt werden zwei Kilometer zurückgelegt. Dann geht es zum Liegendschießen.

Vor dem Rennen: Die Startläuferinnen machen sich bereit, Anna Weidel geht als Zweite auf die Strecke.

Vor dem Rennen: Gleich geht es los, 19 Nationen sind am Start.

Vor dem Rennen: Trotz starken Schneefalls gestern ist die Piste heute in gutem Zustand.

Vor dem Rennen: Für Frankreich laufen Lou Jeanmonnot, Anais Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier und Julia Simon.

Vor dem Rennen: Werfen wir einen Blick auf die Favoritinnen. Schweden läuft mit Linn Persson, Anna Magnusson, Hanna und Elvira Öberg. Norwegen startet mit Karoline Offigstad Knotten, Emilie Aagheim Kalkenberg, Karoline Erdal und Ingrid Landmark Tandrevold.

Vor dem Rennen: 4x6 Kilometer werden gelaufen, jede Dame muss zweimal an den Schießstand.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die deutsche Aufstellung. Anna Weidel eröffnet das Rennen, übergibt auf Preuß. Vanessa Voigt läuft an dritter Position, Schlussläuferin ist Sprint-Siegerin Denise Herrmann-Wick.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Hochfilzen. Heute sehen wir die Staffel der Damen und den Verfolger der Herren.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Drei Staffelrennen gab es bislang im Biathlon-Weltcup 2022/23. Dreimal lief ein deutsches Quartett aufs Podest, am Sonntag soll die Serie fortgesetzt werden. Dann laufen die Damen über 4x6 Kilometer bei insgesamt acht Schießeinlagen.

Biathlon heute im Liveticker: So starten die deutschen Damen in der Staffel

Die deutsche Mannschaft geht mit veränderter Formation im Vergleich zur ersten Staffel der Saison ins Rennen. Franziska Preuß kommt für Sophia Schneider ins Team. Anna Weidel eröffnet das Rennen, übergibt auf Preuß. Vanessa Voigt läuft an dritter Position, Schlussläuferin ist Sprint-Siegerin Denise Herrmann-Wick.

Topfavoritinnen auf den Sieg in Hochfilzen sind wie schon in Kontiolahti die schwedischen Biathlon-Damen. Angeführt von den Öberg-Schwestern Hanna und Elvira siegten die Skandinavierinnen in Finnland und werden auch in Tirol schwer zu schlagen sein. Zudem gehören Deutschland, Frankreich, um die Weltcupführende Julia Simon, und Norwegen zu den Mitfavoritinnen. Hier geht es zur Startliste

Biathlon heute im Liveticker: Schwere Ausgangslage für DSV-Herren

Den Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen geben dann die Herren, die ab 14:15 Uhr in den Verfolger über 12,5 Kilometer gehen. Dabei gestaltet sich die Ausgangslage für die deutschen Herren als schwierig.

Justus Strelow belegte im Sprint am Freitag den neunten Rang, er war bester DSV-Athlet, bringt aber bereits über eine Minute Rückstand auf die Spitze mit.

Benedikt Doll, der in der Staffel am Samstag glänzte, hat 90 Sekunden Rückstand. Philipp Nawrath, Roman Rees und Johannes Kühn sind zwei Minuten zurück, David Zobel sogar deren drei.

Das Rennen wird der Dominator des Weltcups 2022/23 eröffnen. Johannes Thingnes Boe eilt von Sieg zu Sieg, führt den Gesamtweltcup an und geht satte 45 Sekunden vor dem Franzosen Emilien Jacquelin und seinem norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

Mit den Rennen am Sonntag endet der Weltcup in Hochfilzen. Dann siedelt der Biathlon-Tross nach Frankreich über. In Annecy/Le Grand-Bornand werden ab dem 15. Dezember Rennen gelaufen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf